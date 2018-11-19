圖片版權 Weibo Image caption 2018長沙馬拉松，何引麗獲得女子組第一名。

10月18日，中國蘇州（太湖）馬拉松（以下簡稱「蘇馬」）上出現了戲劇性的一幕。

全馬女子組最後衝刺階段，中國選手何引麗超過了一旁的非洲選手，眼看就要奪冠，結果突然衝上來兩名志願者先後給她遞中國國旗。最終，冠軍被埃塞俄比亞選手德米塞以2小時30分25秒的成績奪得，何引麗以2小時30分30秒的成績獲得第二名。

此事在中國社交媒體引發軒然大波。網友質疑為何會有所謂志願者進入賽道干擾比賽，但也有網友指責何引麗：「成績難道比國旗還重要」？

對此，承辦方蘇州市高新區體育局體育處在接受中國媒體採訪時回應：這是志願者個人行為，原則上不允許其他人進入賽道，但也不應追究某個人的責任。

體育精神Vs民族主義

視頻顯示，在比賽最後只剩不到一公里時，賽道上只有何引麗與德米塞。此時，道路一側一名身著黃色志願者服裝、手拿中國國旗的女士突然開始追趕何引麗，沒追上後，她與另一位志願者稍做交談後，又追了近100米左右，但未追上。

臨近終點時，又突然出現一名穿黑色大衣、頭戴白帽並手拿中國國旗的女士，迎著何引麗衝刺的方向將旗幟遞給了她。何引麗手持旗幟跑了幾秒後扔掉了旗幟繼續奔跑，但此時的她節奏已被完全打亂，最終以五秒之差屈居亞軍。

視頻在網絡上熱傳後，網友痛惜中國選手與冠軍失之交臂，要求主辦方就管理疏漏給選手道歉。微博網友@劉潤啟_問：「比賽途中塞國旗是幾個意思？這是什麼操作？」微博網友@佳佳伽利略 則評論稱，「馬拉松事件多像中國的縮影啊，努力奔跑的架不住愛國賊使絆子。」

然而，一個微博名為「四川魏靜」的網友卻指責何引麗亂扔國旗，稱其是不愛國有辱國旗的表現，並在微信朋友圈大罵何引麗，隨後還在微博上問何「國旗重要還是比賽重要」。

對此，何引麗在微博上進行了公開道歉，稱並非故意扔下國旗，而是「國旗全部濕透，我的胳膊也殭了，擺臂的時候甩出去了，很抱歉了，望理解！」

公開資料顯示，何引麗出生於1988年，曾獲2012年鄭州開封國際馬拉松賽冠軍。2018長沙馬拉松，何引麗獲得女子組第一名。同年北京馬拉松上，獲得國內女子組第一名（2小時31分45秒）。

國家意識形態助力？

近年來，馬拉松賽事在中國呈「井噴式」增長。然而，在大量賽事中，冠亞軍幾乎全被來自肯尼亞、埃塞俄比亞等非洲國家的選手壟斷。2017年的長沙國際馬拉松上，中國選手李鵬奪冠，他衝過終點時雙手舉著中國國旗。

根據中國中央電視台報道，此次蘇馬全稱為「奔跑中國蘇州（太湖）國際馬拉松賽」。公開資料顯示，《奔跑中國》是由中國中央電視台、中國田徑協會聯合主辦，智美體育集團獨家運營的國家級IP賽事。其中，2018年《奔跑中國》共舉辦30場，三大主題分別為「一帶一路」、「美麗中國」、「將改革進行到底」。

圖片版權 Weibo Image caption 《奔跑中國》官方微博宣傳圖

對於這些主題賽事，中國中央電視台的體育頻道都給予直播，但央視並未對與蘇馬同一天舉行的、名氣更大的上海國際馬拉松賽進行直播。

一位參加過2017年杭州國際馬拉松《奔跑中國》系列賽的網友稱，去年比賽開始前，還有一個升國旗奏響國歌的儀式。

網絡上流傳的一張《奔跑中國》終點儀式流程圖顯示，「在馬拉松項目衝刺前約200米，凖備4號國旗兩面，設立專人等候男子和女子的中國籍領跑選手，將國旗遞給該選手，請選手身披國旗或雙手高舉國旗衝過終點線。」

但主辦方堅稱這是「志願者個人行為」。對此，有9年跑齡的馬拉松愛好者方傳忠告訴BBC中文，「賽事主辦方蘇馬組委會也許沒有要求志願者這麼做，但他們不會不知道這是運營方的要求，甩鍋志願者當然是最安全的」。

方傳忠說，一般馬拉松都是全程封閉，有警察、保安或武警看守，嚴禁行人穿入賽道，更不可能出來在離終點200米的地方，允許志願者自發遞國旗的行為。

「我覺得志願者不太可能被追究，真要認真起來，他們很可能會說出真相，這更可怕。」方傳忠說。