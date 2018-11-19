英國充軍：女兵上火線 海外拉「壯丁」

圖片版權 PA Image caption 英國軍隊面臨的一個窘境：兵源不足。

英國陸海空三軍中，不乏女兵。女兵在三軍中充當的角色，也多種多樣。但是，英國國防部的一項宣佈，將會為現役女兵和考慮從軍的英國婦女開放一個全新領域。

英國陸軍將向婦女開放所有的軍事角色，包括前線步兵的「地面近距離戰鬥」角色。這是行伍術語，換句老百姓的白話，在未來戰爭中，英國女兵將可以像男兵一樣，衝上火線，白刀子進紅刀子出，與敵人面對面交手。

歷史性突破

英國軍隊中的精英，皇家海軍陸戰隊和英國陸軍的特種部隊，特種空勤團（Special Air Service SAS）和特別舟艇部隊（Special Boat Service SBS），也將首次向婦女敞開大門，現役女兵和新兵都可以報名應招。

英國國防部把這個決定形容為是「歷史性的」，並宣佈新規定「立即生效」。

英國國防大臣威廉姆森說：「把入伍從軍和承擔任何軍事任務的機會給與所有的人是至關重要的。我們已經看到，在世界上多個衝突中女兵能夠發揮的作用。這正是我們決定開放（所有角色給女兵）的原因。」

英國女兵出現在戰區，已經有多年了，在阿富汗，伊拉克和多國維和行動中，都有英國女兵的身影。

但是，迄今女兵沒有直接上火線與敵人面對面作戰。最接近戰場的是皇家裝甲部隊中服役和正在受訓的大約35名女兵。

圖片版權 PA Image caption 皇家海軍陸戰隊和英國陸軍的特種部隊，特種空勤團SAS和特別舟艇部隊SBS，也將首次向婦女敞開大門。

「殺手本能」

對女兵上火線的顧慮主要是擔心婦女的「母性」本能會讓女兵在關鍵時刻「手軟」，缺乏「殺手本能」。

反對者說，該刺刀見紅的時候下不了手，不但直接威脅女兵本人的安全，而且也會威脅到戰友的安全。火線上忙著「英雄救美」，貽誤戰機。

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但是，其他國家的女兵在火線上的表現，或許證明這種顧慮是多餘的。

比如，阿富汗陸軍中，20%是女兵。挪威陸軍甚至有一個清一色女兵組成的特種部隊，「獵手兵團」。

國防大臣威廉姆森說，把人口的一半排除在外，不讓她們承擔軍隊中某些關鍵角色，會阻礙軍隊的進步。

兵源不足

威廉姆森的話字面上看是強調男女平等，軍隊向婦女敞開大門。但這番話也露出了英國軍隊面臨的一個長期且日趨嚴重的困境：兵源不足。

英國陸軍要保持目前的軍力，每年需要招募一萬名新兵入伍。

但是，過去三年中，英軍招募的新兵每年只有7千名左右。

今年的招兵尤其困難。英國議會國防事務特別委員會說，英國陸軍如果能達到今年招兵目標的一半，就算幸運。

圖片版權 PA Image caption 國防部取消了英聯邦國家，包括澳大利亞、印度、加拿大等國的人，必須在英國居住滿5年方可申請加入英軍的規定。

「海外兵團」

正是在這樣的背景下，英國國防部宣佈了另一個「歷史性」的決定，首次允許非英國居民報名參軍。

英國國防部計劃每年從海外招募1350名新兵加入英軍，以緩解本土的招兵困境。

因此，國防部取消了英聯邦國家，包括澳大利亞、印度、加拿大等國的人，必須在英國居住滿5年方可申請參軍的規定。

來自英聯邦以外國家的人想要加入英軍，仍需要在英國住滿5年方有資格申請。

尼泊爾的廓爾喀人（Gurkhas）和愛爾蘭人例外，出於與英軍的歷史淵源，他們的申請單獨受理。

目前，英國軍隊僱用大約4500名來自英蘭邦國家的公民。新的宣佈預計將進一步擴大英軍中「海外軍團」的力量。