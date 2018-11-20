圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 柯文哲市長於15日登台發表演說，比出「4」的手勢，強調他這4年的政績。

人聲鼎沸的台北市西邊西門町鬧區，15日的地鐵站外一如往常地擠滿人潮，只見出口外的大廣場，上千人席地而坐。在一片歡呼聲中，饒舌歌手登台獻藝，主持人則不斷炒熱氣氛，整個場合感覺輕鬆卻帶點溫馨。

然而，這並非普通的演藝宣傳活動，而是現任台北市長柯文哲的競選行程。雖然是平日的下班晚上，許多人在晚上下班後仍聚集到廣場前，其中大多是年輕的投票族群。

舉步維艱的柯市長

在眾人的歡呼聲中，台北市長柯文哲挾著高度人氣如同電影明星般登上競選專用卡車，現場尖叫聲不曾間斷，人們不斷高喊：「台北的選擇！柯文哲！」

柯文哲則在台上高聲演說：「我們有不同的過去，但台灣可以成為一個和諧的社會！一定可以走向共同的未來！」 希望大家透過投票，再給他服務台北市的機會。他並自豪，4年任內台北市的政績透明，完全受到檢驗，「藍綠兩黨連用電子顯微鏡也找不到（弊病），這是正正當當賺錢（招商），新的政治文化已經形成」。

柯文哲的發言，一字一句似乎都穿透台下這些年輕世代的心，現場氣氛熱絡。將滿60歲的台北市長柯文哲，將要尋求他的二度連任，BBC中文記者近距離跟著柯文哲，發現所到之處，都有年輕族群不停追逐，柯文哲對台北市的年輕世代，有著絶佳吸引力。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 台北市西門町地鐵站廣場前擠滿支持柯文哲的人潮，多數是20至30歲的年輕族群。

台北帶領「素人」改革

就在2014年時，柯文哲以無黨籍身份，首度參政即拿下台灣首都台北市的「龍頭」位置，讓台灣政治出現相當不同的新氣象。在此之前，柯文哲是位台灣大學醫學院教授，也是加護病房主任，在醫界有著絶對權威的形像。

在醫學院時，柯文哲即是名醫也是名師。但2014年時，他決定以無黨籍身份投入台北市長選舉。正逢當年3月，台灣掀起「太陽花學運」，給執政的國民黨產生巨大壓力，民進黨在不派人參選的情形下，柯文哲以高票擊敗國民黨前主席連戰的兒子連勝文。

有話直說一向是柯文哲的獨特性格，他的發言數度被媒體稱為「柯語錄」，由於性格直率坦白，柯文哲在年輕族群中的威望居高不下。許多分析認為，年輕族群們過去對於傳統統獨議題惡鬥的政黨已經厭倦，認為他們只是統獨意見不同，但本質都相同，進而造就了柯文哲這樣獨特現象的「新型態政治人物」。

「柯語錄」固然有妙語如珠，但柯文哲也因「失言」過而引發不少人批評，許多人認為他講話有時太輕浮，這也成為藍綠兩政黨攻擊的對象。

台灣法律規定縣市首長可連任一次，轉眼間4年過去，柯文哲看似挾著現任執政的優勢，但是柯文哲在這次的二次競選路程，卻比第一次更為艱難。傳統政黨國民黨與民進黨紛紛派出自家人馬，國民黨推出資深前立法委員丁守中出馬，而民進黨同時也推出資深立委姚文智應戰。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 代表國民黨出戰台北市長的丁守中，獲得較多高齡與外省票源支持。

藍軍丁守中的蟄伏

「台北未來在手中！台北的未來是丁守中！」，15日東區的永春市場出現同樣的高呼聲浪支持64歲的前立法委員丁守中作為國民黨推出的另外市長人選。許多年邁投票族群紛紛主動上前握手致意。

祖籍浙江義烏的丁守中，從1994年擔任立委青壯年時，就對台北市長展現企圖心。但當時國民黨重視黨意的前提下，最後丁守中都只能讓賢給馬英九、郝龍斌與連勝文等「國民黨政二代」，這次2018年終於獲得黨中央青睞提名，可謂「老黃忠」出戰。

丁守中在台北市高齡人口中，擁有較高的支持度，除了台北市有許多過去外省眷村的鐵票外。柯文哲在上任市長後，取消了台北市65歲以上每人每年1500台幣（約50美金）的「重陽敬老金」，僅只改發給中低收入戶，引發許多老年族群不滿。

柯文哲雖然當時表示，取消小康與高收入戶重陽敬老金，但是會把這些資金用作老年社福機構的強化，獲得不少年輕族群聲援。但許多老年群眾認為，這每年1500台幣是「他們的尊嚴」，而丁守中則打出「一當選就立刻恢復重陽敬老金策略」，獲得不少年老族群支持。

BBC中文記者在丁守中的場合，即看到有老人著急地問：「重陽敬老金會恢復嗎？」，丁守中則強力地說：「一定馬上恢復」。而同樣在柯文哲的競選拜票行程時，也看到有老人追問：「還我1500」，顯得這場台北市長選戰中，選民年齡階層與支持參選人有壁壘分明的趨勢。

圖片版權 BBC NEWS CHINESE Image caption 執政黨民進黨推出的姚文智，過去也有豐厚的從政資歷。

綠軍姚文智的鋪陳

除了傳統藍軍國民黨的丁守中，綠軍民進黨推出的立委姚文智，則是背負著許多傳統獨派的期待。曾擔任過兩屆立委與民進黨政府任內新聞局長的姚文智，從政經驗也超過20年。

過去也曾想問鼎台北市長的姚文智，2014年遵從「黨意」禮讓給柯文哲，但這次終於披上戰袍，姚文智對柯文哲的言行舉止也不假辭色。除了批評他說話不得體外，也認為柯文哲在政治言論上「過度親中」。

原因在於，過去柯文哲對中國大陸上海等城市交流時，都以「兩岸一家親」的基本論調去互動。柯文哲本身認為，「兩岸一家親」的說法是文化、經濟與民間城市的交流，並非政治上的互動，但這樣論述也讓台灣獨立基本教義派相當不高興，認為這是順從中國的「民族主義」，進而讓雙方在2018年分道揚鑣各自選舉。

較處於劣勢的是，不論國民黨與民進黨，都早早於選舉前三個月舉辦各項大型競選活動。而柯文哲則是透過網絡公開募款4000萬台幣（約130萬美金）後，再租一輛卡車成立「行動競選總部」，並在法定的11月8日正式請假投入競選，比另外兩位主要候選人都還晚。

從2014年當選以來，柯文哲的素人參政，確實帶給台北市不同於以往的執政風格。但如今，面對藍綠兩黨主要參選人的夾攻下，柯文哲這次的競選卻也是如履薄冰。每一步路都走得穩健，每一雙選民的手都握的扎實，台北市政治版圖，是否會有不同局面，對選民、對柯文哲、對藍綠兩黨參選人，都是極大考驗。