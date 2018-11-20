圖片版權 Getty Images Image caption 新東方創始人俞敏洪

11月18日，北京新東方教育科技集團創始人俞敏洪因發表「中國女性墮落論」而在網絡上引發強烈爭議。

18日在上海舉行的學習力大會上，俞敏洪稱，如果中國所有女生找男人的標凖，都是這個男人會背唐詩宋詞，那全中國所有的男人都會把唐詩宋詞背的滾瓜爛熟，如果說所有的女生都說中國男人就是要賺錢，至於良心好不好我不管，那所有的中國男人都會變得良心不好、但是賺錢很多。

「所以實際上一個國家到底好不好，我們常常說在於女性，就是這個原因。現在是因為中國女性的墮落導致整個國家的墮落。」俞敏洪說。

「你不配給孩子上課」

俞敏洪出生於1962年，1985年畢業於北京大學並留校任教，此後因長期在校外培訓機構兼課而被北大處分進而辭職創業成立新東方。2006年，新東方在美國紐約證券交易所上市，是中國首家在海外上市的教育培訓機構。

俞敏洪的言論在網絡上招致強烈的批評。中國知名女星張雨綺發微博稱，「我只能說，北大的教育和新東方的成功都沒能幫你理解女性的價值，沒讓你能理解什麼是平等的兩性關係，甚至沒幫你搞明白什麼是平等 @俞敏洪。」目前，這條微博已經被轉發超過11萬次，並且下方有超過10萬條評論。

圖片版權 Getty/Samir Hussein Image caption 中國知名女星張雨綺

網友找出的當天俞敏洪演講視頻顯示，除了涉嫌歧視女性言論，他還在30秒內爆了8次粗口。對此，中國媒體《現代快報》評論稱：俞老師，你滿嘴的髒話徹底顛覆了你的人設，暴露了你的真實。

「就滿口爆粗這一點而言，你根本不配為人師，更不配給全國的孩子上課。」《現代快報》稱。

圖片版權 Sina Weibo Image caption 俞敏洪後來在微博上道歉。

關注傳播與性別的學者李思磐告訴BBC中文，這是一種中國主流男性的思維方式，他們習慣於把涉及男女的比喻當成一種溝通說服的能力，「沒有想到這些玩笑和比喻背後是厭女症的意識形態在支撐」。

道歉被質疑無誠意

圖片版權 Getty Images Image caption 俞敏洪很擅長演講。

這不是俞敏洪第一次發錶針對女性的「歧視言論」，此前，他曾公開稱，「資本市場就是你娶了一個女人，然後你還甩不掉。每年你還要為她增長25%的收入，不是因為你愛她，是因為你被綁住了。」

也有網友支持俞敏洪，例如微博知名左派 @李北方同學，則發表題為「俞敏洪說了句大實話，誰的尾巴被踩到了？」稱，「這話有問題嗎？沒問題啊，實話。講到婦女能頂半邊天，講到女性對社會進步的貢獻的時候，誰都沒意見，到了討論責任的時候，就把女性撇清，這合適嗎？至少在哲學層面都不過關。」

18日晚，俞敏洪在微博發佈了道歉聲明，稱「我想表達的真正意思是：一個國家的女性的水平，就代表了國家的水平。女性素質高，母親素質高，就能夠教育出高素質的孩子。男性也被女性的價值觀所引導，女性如果追求知性生活，男性一定會變得更智慧；女性如果眼裏只有錢，男性就會拼命去掙錢，忽視了精神的修煉。女性強則男人強，則國家強。」

然而，這則道歉聲明並沒有為他帶來諒解，由於炮轟者眾多，俞敏洪關閉了微博評論。

對此，李思磐認為，俞敏洪講錯的話和道歉的話其實是一個意思。「他不可能放棄那些對女性惡意的假設，因為那是他們對幽默、諷刺之類修辭能力的唯一體驗，放棄那些，作為以演講勸服為業的人，他就失去了核心競爭力了。」李思磐說。