圖片版權 Fu Yue Image caption 金馬獎得獎紀錄片《我們的青春，在台灣》，主要述說一位中國大陸學生與台灣學生的社會運動之路。

「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望」。在華人電影藝術的殿堂金馬獎上此話一出，靠著電影《我們的青春，在台灣》拿下最佳紀錄片獎的36歲台灣導演傅榆，縱使內心抱著很大的堅持，卻也讓她付出一定程度的代價。

憤怒的留言宛如潮水般蜂擁而至，一時間，傅榆成為中國大陸網友們的箭靶，個人臉書湧入許多不理性的留言。此外，部分台灣人也批評她這樣發言「破壞兩岸和平」，更有人批評她「毀了金馬獎」。

一點就著的獲獎感言

而在成為眾矢之的之餘，傅榆這部紀錄片的拍攝初衷，同時成為了網絡討論的對象。傅榆在隨後的臉書留言上指出：「中國與台灣之間的公民社會存在著大量的誤解與仇恨，這是長期累積下來的事實。我的創作就是想處理這個問題。如今這個場面，不見得是結果，而或許能是另一場對話的開始」。

來自馬來西亞與印度尼西亞華僑背景家庭的傅榆，生於台灣長於台灣，自小面對「身份認同」的不確定性，讓她常常在內心有所自我防衛。直到進入大學後，慢慢接出不同政治思想，才讓她對台灣認同漸感清晰，2006年起拿起鏡頭，開始拍攝紀錄短片，刻畫寶島台灣的一景一物。

在過去，傅榆都以紀錄短片為主，對她來說，這部《我們的青春，在台灣》長紀錄片，是她自己親身觀察台灣社會運動七年以來的心血結晶，其中更包含一位中國大陸來台交換生與台灣社會運動學生間，獨特卻又相知相惜的友誼。

圖片版權 Fu Yue Image caption 2012年，台灣開放中國大陸留學生，來自甘肅省的蔡博藝成為首批來台陸生。

電影是什麼背景？

2008年，台灣總統選舉迎來相當不一樣的局面。國民黨的馬英九，靠著民進黨執政下的低迷不振，成功以765萬票，擊敗對手謝長廷，讓國民黨重新贏回政權。

台灣前副總統，現任國民黨黨主席的吳敦義在接受BBC中文訪問時，依舊記得當時的景象：「就任當天，中國共產黨發來賀電，邀請我們10月時造訪北京。我們後來10月一齊過去，跟中國大陸當局談了很多，時任副總理王岐山、還有王滬寧、戴秉國與王毅等七位高官一一列席」。

吳敦義對BBC中文記者憶起，他對時任中國主席胡錦濤，背誦了禮記的《禮運大同篇》，強調和平重要外，還稱雙方「無所不談」。從貿易公平到外交休兵，宴席上觥籌交錯、好不快樂。吳敦義再說：「國民黨也在場表示要歡迎『陸生』來台，讓新一代年輕人，在學校裏一起讀書，相互了解」。

4年後的2012年，台灣正式對中國大陸打開留學生的門，自此陸生來台成為兩岸年輕人接觸的新起點。當時畢業於甘肅省蘭州市內高中的蔡博藝，抱著「試膽」的心情，來到她心目中所謂的「寶島」想要一探究竟，成為首批「敲門磚陸生」。

隨後在2012年底，台灣即發生「反媒體壟斷」的社會運動，當時BBC中文也曾對此報導，活動吸引到了傅榆，讓她決定跟拍活動的領袖，在台灣清華大學唸書的學生陳為廷。

同時，她也注意到陸生蔡博藝，會參加「六四學運」在台紀念外，還對於台灣對抗土地徵收的「保護家園正義」等社會運動相當關懷，讓傅榆最終一起跟拍這兩位來自政治體制大相徑庭的兩岸，卻又同時對於社會議題關注的「奇特學生」。

圖片版權 Fu Yue Image caption 2014年，台灣爆發太陽花學運，台灣學生陳為廷成為領袖之一

社會運動的本質

就在2014年3月，台灣發生震驚世界的「太陽花學運」，當時的學生領袖陳為廷等率領學生們佔領台灣立法院議場一夕成名，成為媒體追逐的對象。學運同時也被中國國台辦定調是「學生暴動」，下令不准任何大陸留學生參與。

不過蔡博藝還是大膽地戴著口罩，以觀察者的身份出現在抗議會場，當她看著台灣立法院議場被噴漆「當獨裁成為事實，革命就是義務」，心中有無限感慨。最後蔡博藝還悄悄地被陳為廷等學生領袖帶入議場內，陳為廷對著傅榆的鏡頭調皮地說：「習主席、習主席不好意思！」

從2012年掌鏡以來，傅榆紀錄了陸生蔡博藝與台灣社運學生陳為廷，三年多下來如何從彼此互不認識，到最後成為相互患難的好友。當然兩人的社運目標也不一定完全相同，但對於蔡博藝而言，社會運動才證明了「人類真正活著」。她在紀錄片中說：「社會運動是民間可以反抗政府很重要的手段，我自己認同這樣民主價值」。

蔡博藝這樣參與社運，自然成為國台辦的眼中釘，她說：「她在台灣寫了篇文章，台辦的人就很生氣地衝到她大陸家，她回去後馬上就被有關部門找喝茶」。傅榆的鏡頭，則是單純做好了旁觀者的角色，把她一度與家庭「鬧革命」的鏡頭捕捉下來。

然而，並不是所有的台灣學生都對蔡博藝這樣態度的買單，她在後來決定投身台灣淡江大學學生會長選舉，引發些許爭議。反對的學生認為，蔡博藝的參選有「國安爭議」，來自中華人民共和國的她，終究在擔憂聲中被迫退出選舉，紀錄片忠實呈現當下的無奈。

圖片版權 Fu Yue Image caption 傅榆的出身背景，讓她從小就思考自身的身份認同，進而影響到政治思維。

獨立個體的尊重

紀錄片本身分為三個部分，除了陳為廷與蔡博藝，更重要的是還有導演傅榆自己。從小就對身份認同感到困惑的傅榆，被歸類為非中國大陸的外省人，因為不會說台語，一度遭到同學欺負。

就在長大求學的過程中，傅榆慢慢地去了解，每個個體其實本質各有其不同，自己不用過度解釋背景，只要認同當下存在的主體性即可，進而影響到她政治思維。她曾在自己的文章中曾提到：「我們都希望台灣是一個獨立的個體。但是，我們有沒有可能不那麼仇視中國人？」

她同時提到：「中國、香港與台灣之間逐漸形成一種趨勢：享有共同利益的政商集團越趨加強彼此之間的聯繫，形成了一股跨海峽的、有可能箝制台港民主自由的勢力。如果我們想要抵抗這樣的力量，是否有可能在尊重彼此獨立的前提之下，同樣加強中、港、台之間，人民力量的連結？」，促使她持續拍攝紀錄片的決心。

事件過後，傅榆對BBC中文記者表示最近真的不便受訪，也許再過一段時間吧。一場尋求自己，與台灣個體認同的紀錄片，變成全中國大陸網絡瘋傳的議題，似乎讓她難以想像。但這電影，或多或少更紀錄兩岸學生的相互理解。

一部社會運動的政治紀錄片，終究難逃被貼上政治化的標籤。雖然傅榆想闡明，這是部紀錄青春的紀錄片：「青春很美好，但也容易犯錯。我們可能把錯誤的期待投射在別人身上，這有可能發生在人對人，也有可能發生在國家對國家」。

但無奈的是，在現今兩岸三地間的政治詭譎下，傅榆口中「每個獨立個體的尊重」，想必一時半刻，是很難有真正的解答。