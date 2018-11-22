圖片版權 Getty Images Image caption 2018年的地方選舉是對現任蔡英文政府各項政策的一次大檢驗，其中重要一環就是和台灣和中國大陸的關係。

本月中，就在2018台灣地方選舉日趨白熱化的時候，美國在台協會台北辦事處（AIT）處長莫健 （James Moriarty) 接受台灣媒體TVBS專訪表示，「外境傳來的假新聞訊息，確實在影響選舉，十分危險。」然而，TVBS在短時間內撤下這段視頻。隔日美國在台協會於其社交媒體網頁重新刊登此專訪視頻。

在台灣地方選舉投票前接受BBC中文採訪的專家認為，美國官方就台灣選舉的發言舉措，乃是美國、台灣、中國複雜三角關係中的一種外交手段。如何在中美角力的大背景下選擇自己的定位，將決定未來台灣的走向。

倫敦大學亞非學院(SOAS)台灣研究中心主任羅達菲(Dafydd Fell)教授對BBC中文說，這次選舉是一年多以後台灣總統大選的前哨戰，可謂重要。

美國在台協會前處長司徒文 (William A. Stanton) 則表示，在中美台三角關係中，台灣不會只是一個「商品」或「棋子」。

過往台灣選舉歷史顯示，美國與中國就台灣每次選舉都發表過程度不同的各種言論。這也意味著，台灣的每次大型選舉，都被中美兩國外交角力的背影籠罩。

APEC風向標

日前落幕的2018亞太經合組織（APEC）峰會上，中美兩國難以就經貿政策達成共識，APEC峰會自1993年開幕以來，首次無法整合各國意見並及時發表會後宣言。在這場外交交鋒中，台灣外交部於會議期間發佈其代表張忠謀（Morris Chang）與美國副總統彭斯（Mike Pence）會面敘談的現場照片及訊息，這令美中台三方的複雜關係再次浮上台面。

特朗普上台後，美國政府與台灣的多項互動都被評論為台美關係升溫的舉動。今年以來，美國國會通過《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），蔡英文及前任總統馬英九出席美國在台協會（AIT）新辦事處落成典禮，台灣向美國提供擬採購F35隱形戰鬥機的軍購清單……台美雙方的多項新互動，皆讓外界評論特朗普政府對台灣的友好程度似乎前所未見。

特朗普推出的政策中，包含最受各界矚目的《台灣旅行法》，允許台美政府高層官員互訪。這引來中國政府嚴厲抨擊，認為美國干預中國內政，挑起爭端。

之後，美國海軍擁有的科研船艦「托馬斯號」（Thomas G. Thompson）於十月停靠台灣高雄港，又讓美中台三方關係再起波瀾。台灣政府雖然申明此艦到來純為學術研究，但其隸屬美國海軍的「半軍艦」身份仍然引發口角。去年底美國國會通過《國防授權法》時，中國官方代表曾作出強烈表態稱「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。

台灣：「商品」或「棋子」

圖片版權 Reuters Image caption 台北市長柯文哲稱，中美角力已經制度化，台灣不過是其中的商品，只能期盼自己努力增加自己的價值。

在美中外交貿易對抗中，台灣政府的角色也引來眾多評論。其中，一觀點直指，特朗普對台灣連續釋放的友善政策，並非真正關注台灣的地位，意在中美貿易戰爭，讓中國分心，於氣勢上取勝。台灣只不過是美中貿易戰中，美國外交現實主義上的棋子。

台灣政治明星，台北市長柯文哲接受美國媒體專訪時稱，中美角力已經制度化，台灣不過是其中的商品，只能期盼自己努力增加自己的價值。

但美國在台協會前處長司徒文 (William A. Stanton) 對BBC 中文網表示，台灣不會只是一個「商品」或「棋子」。司徒文對記者表示：「台灣的GDP排名、經濟自由度、高等教育質量或科技發展都顯示出台灣是在國際舞台活躍的角色。」另外，就柯文哲對國際關係的判斷，他敘明他個人不認同柯的意見，但強調只有台灣民眾才有資格評價柯文哲市長的施政。

目前於台灣大學擔任客座教授的司徒文表示，美國對華政策已迅速制度化。《台灣旅行法》的通過是「間接的表示台灣的主權地位」，他也向BBC說明，他個人樂見台灣與美國加深來往。不過，他又觀察到「蔡英文對中美兩國，十分謹慎，盡量不冒犯中國」。

「但現在中國政府對台灣政府的每一個舉措，都不滿意。」他說。

維持現狀還是冒險下注

圖片版權 EPA Image caption 雖然地方選舉中大多關注本土議題，但這次選舉被普遍認為是現任總統蔡英文2020年競選連任的關鍵熱身。

目前看來，台灣政府在中美外交角力的喧囂當中，沒有太多大動作取悅或激怒兩方。蔡英文似乎對於兩政權拋出的一連串「惠台」措施，沒有太大明確反應，而是以維穩為首要目標。

香港嶺南大學政治教授張泊匯(Zhang Baohui)接受BBC中文網訪問說，台灣政府在中美角力中謹慎維持現狀，是現下最簡單卻也最好的作法。他認為，特朗普政府由一個人決定關鍵政策，因此中美貿易戰也「可能一夕休兵」 。

張泊匯指出，中美貿易外交戰，也有許多簽訂新合約緩和衝突的空間，關鍵在於「要讓特朗普認為他自己幫美國人民贏得勝利，是個英雄，兩方迅速達到和解是有可能性的。」他認為，台灣政府不會甘冒得罪中國換來經貿制裁的風險，貿然把政治資本全數押注美國。

此外，張泊匯指出，由美國鷹派主導的對華強硬政策，要等到特朗普成功連任後才能探測到制度化的可能性。張泊匯表示，特朗普最有可能的挑戰者的彭博（Michael Bloomberg）一貫主張與中國穩定交往。若他當選總統，中美經貿大戰極有可能放緩。