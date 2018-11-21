圖片版權 EPA Image caption 美國海軍"里根"號航母在菲律賓海。

靴子終於落地了？ ！ 2018台灣九合一選舉最後的變數出現了？ ！ 美方事先張揚的軍艦開進南海，並有意在台海與南海秀肌肉，搞演習的動作， 正在付諸實施中？ ！

航母齊聚南海

據報道，兩個美軍航母戰鬥群正在西太平洋上作業。其中，"里根"號航母戰鬥群正在南海航行。 美國"海軍學院新聞"(USNI NEWS)網站稱，美國海軍"里根"號航母戰鬥群進入南海北部。與此同時，美國海軍的"斯坦尼斯"號航母戰鬥群則從太平洋抵達了菲律賓海，目前已經抵達菲律賓東南部海域

日本海上自衛隊此前發佈的消息，美海軍這兩個航母戰鬥群是在與日本海上自衛隊舉行聯合海上巡航演練後，各自抵達目標海域的。

而香港海事處的消息，"里根"號航母戰鬥群4艘軍艦在21日停靠香港。

那麼，美艦行動會否還有下文？停靠香港後，下一個目標會是哪？是否會穿越台灣海峽，或在台海海域舉行軍演？

由於正值本周末台灣即將舉行九合一選舉的敏感時刻，因此台灣部分媒體很願意往這方面做聯想。

美艦來由

究竟美艦的到來是為台灣"助選"的，還是衝著習近平訪問菲律賓的？若是後者，美方是要告訴中菲：你們搞你們的共同開發，我攪我的局？

若是前者，台灣選民可要瞪大眼了！難道台灣的民主真要靠美國軍艦來保護？

所謂 "請神容易送神難"，台灣的保護費交的還不夠？按特朗普對歐洲，對北約，對日本的胃口，台灣的軍費必須要翻番，目前還真不夠！

台灣將在2018年11月24日進行大規模的九項地方選舉，包括六個直轄市長、直轄市議員、里長、山地原住民區長、原住民區民代表，以及三個省轄市與13個縣的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，這是繼2014年後的第二次九合一選舉。

圖片版權 EPA Image caption 在台灣選舉中，非典型國民黨候選人韓國瑜直搗綠營的老巢──高雄市，讓民進黨措手不及。

這場選舉雖是地方選舉，但關乎各政黨的勢力消長，甚至是政黨領導人的權位之爭，以及2020年總統、立委大選的布局，對於台灣政治乃至於兩岸關係都有重大影響。

島內選情

民進黨雖有執政優勢，但執政包袱亦隨之而來。中央執政的經濟不佳，兩岸、外交、軍事危機重重，一例一休、年金改革、婚姻平權等議題引發民怨，加上非核家園與空污、缺電的兩難等議題，已經影響地方選情，都是民進黨在此次選舉面臨的困境。

另一方面，一向按部就班，沉悶呆板的國民黨，居然殺出個"程咬金"──非典型國民黨候選人韓國瑜直搗綠營的老巢──高雄市。韓國瑜所帶動的"韓流"效應，讓民進黨措手不及。

民進黨在接下來的有限時間內會有何招數應對目前尚未知曉。金馬獎頒獎嘉賓發言爭議，吳敦義失言議題，還有所謂的大陸干預……能夠讓高雄，新北市的民進黨候選人扭轉選情嗎？

中美政策

中國大陸習近平政府與特朗普政府對台灣的政策影響已經顯現：中共十九大報告中實際上已經為解決台灣問題劃下虛擬的時間表，即2035年中國基本實現現代化的目標。

既然基本實現現代化，國土未統一豈不遺憾？

特朗普上台後，廢除TPP，代之以印太戰略，將日澳印等太平洋及印度洋重要國家納入區域戰略之中。台灣在地緣政治中處於節點位置，美方不顧中國的反對，大打台灣牌，令到台獨政黨及組織更加蠢蠢欲動。

台灣九合一選舉勢必對未來台灣走向，及中美圍繞台灣問題博弈產生作用力：

要麼，民進黨政府的親美反中路線挾民意支持繼續前行；要麼，在野的藍營在選舉中獲得更多民眾支持，多個縣市行政權重新回到國民黨等藍營手上，有效扭轉台灣現行的大陸政策。

在離選舉投票時間只剩下3天的當口，任何在選前的突發事件及處理方式都將直接影響選舉結果，如中美貿易戰、南海議題、台灣國際活動空間、單一藝人或兩岸突發事件、選前一夜的激情演出等等；同時，還考驗各政黨及其候選人的危機公關及應變能力。

圖片版權 Getty Images Image caption 彭斯日前在美國公開表示，台灣民主道路是正確的選擇.

美國因素

既然執政的民進黨如此親近美國，美方會否在選舉關鍵時刻也拉蔡英文一 把？特別是在中美關係因貿易戰而陷入泥淖之時，特朗普政府會否再玩一次台 灣牌？力助民進黨挺過縣市長選舉的難關？

其實，美國因素已經浮現。比如，巴布亞新幾內亞的APEC領導人非正式會議，美國副總統彭斯會見台灣代表張忠謀，對外釋放信號；彭斯日前在美國公開表示，台灣民主道路是正確的選擇，其言外之意不言自明。

不過，美國人也有不給台灣面子，不近人情之處。如，台灣所謂"東京奧運正名公投"與九合一選舉捆綁，也將於24日投票。據台灣媒體報道，蔡英文日前和"美國在台協會(AIT)"主席莫健(James Moriarty)見面時，莫健向蔡英文表示，台灣可能會因此被踢出國際奧會；美國對"東奧正名"幫不上忙。

美國這種態度，不是第一次，也不會是最後一次。由此回到本文開頭的問題，美艦開進南海真的是為台灣綠營保駕護航嗎？是要威嚇習近平訪問菲律賓，中菲達成南海共同開發的協議嗎？

筆者以為兩者皆不是。

美艦僅僅是一次普通的例行"自由航行"，只不過時機選擇上給外界，給台灣，給那些對美國寄予厚望的政黨或政客予以心理慰藉。

理由只有一條，那就是，這4艘美艦要停靠香港！而香港現在是誰的地盤？沒有中方的許可，美艦隻能停靠新加坡！既然中美兩軍有默契，那麼"里根"號也好，"斯坦尼斯"號也罷，還能幹出中國大陸所不願意看到的事嗎？

（注：本文不代表BBC立場和觀點）