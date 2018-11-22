Image caption 里根號船身展示橫幅，寫有里根號的口號的格言：Peace Through Strength（以力量實現和平）

中國國家主席習近平和美國總統特朗普有望下周在阿根廷G20峰會會面，本周三美國航空母艦里根號（USS Ronald Reagan，又譯列根號）獲准訪問香港，被視為中國在兩國元首會談前一個友善舉動。

中美貿易糾紛過去多月升級，中國政府九月更據報拒絶美國兩棲攻擊艦黃蜂號訪問香港。

香港在「一國兩制」下擁有高度自治權，但外國軍艦訪問香港屬外交事務，因此仍然需要得到中國政府特別許可。許多分析都認為里根號訪港顯示中美關係暖化，但有專家向BBC中文指，中美關係近日仍有波動，里根號訪問香港預示中美關係的回暖「言之尚早」。

中美雙方「有意願令關係不那麼繃緊」

圖片版權 EPA Image caption 托馬斯拒絶透露里根號離開香港後，會否穿越台灣海峽。

香港媒體報道，中國解放軍駐港部隊司令員譚本宏周二（11月20日）曾乘坐美軍運輸機，登上當時仍然在南海的里根號。里根號司令官海軍少將托馬斯（Karl Thomas）周三（11月21日）介紹，當時有向譚本宏展示戰機升降的情況。

托馬斯又透露，這次訪問香港期間，將會參觀香港的學校，並與香港警方和解放軍駐港部隊交流。

對於中國政府九月拒絶黃蜂號訪問香港，托馬斯表示不知道中國政府決定的原因。

中美的貿易糾紛令兩國關係近緊張，而中美兩軍更發生多次磨擦。解放軍驅逐艦蘭州號與美軍神盾驅逐艦德凱特號上月在南海相遇，雙方最接近時距離只有41米，美國軍方事後批評中國海軍做法「不安全也不專業」，中國國防部就回應說蘭州號當時「依法依規對美艦進行識別查證」，做法並無不妥。

澳門軍事評論員黃東認為，這種兩軍相遇的事件十分惡劣。他接受BBC中文訪問時指出，北京政府允許列根號訪問香港始終是一件好事，因為香港始終是個自由港，北京政府也要維持香港的「一國兩制」。

他又形容，中國解放軍駐港部隊司令譚本宏參觀列根號這種「良性互動」是好事，顯示中美雙方「有意願讓關係不要繃得那麼緊」。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 里根號船身長332米，比英國伊麗莎白女王號航空母艦長出近40米，也比中國遼寧艦航母多出30米。

香港智明研究所研究總監許幀指出，香港的航運交通發達，又適合西方軍人作短途觀光和社交目地方，也是世界少數方便美軍和家屬團聚訪問的地點。

他接受BBC中文訪問時又指出，美軍許多艦艇都長期駐守海外，所以美軍能否尋找合適地點讓水兵與家人相聚，多少會影響艦上的士氣。

「這次北京允許美國的主力戰艦在香港、或是鄰近香港的公海停靠，其實也反映北京希望中美關係可以正常化，尤其是中美軍事關係。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 里根號的甲板停靠了許多戰機，包括這款E-2 空中預警機。

圖片版權 EPA Image caption 機庫內展示了大型美國國旗和香港區旗。

圖片版權 Reuters Image caption 甲板上停靠了多款軍備，包括F/A-18F大黃蜂兩座位戰機。

中國官方《環球時報》周三也發表評論，指里根號訪問香港「無疑是中美兩軍關係保持穩定的一個積極信號」。

但中美關係近來波動不斷。許幀留意到，美國副總統彭斯11月17日出席亞太經合組織會議期間，再次批評中國的「一帶一路」計劃，指美國並不會向其他國家推行「束縛性」的計劃。而習近平在同一個場合，也再次不點名批評美國的貿易保護政策，形容這是「短視」的做法，注定失敗。

許幀認為，這顯示「列根號的到訪是否等於中國與美國的軍事關係出現回暖，或美軍在未來會否更頻繁地獲准訪問香港，眼前並不能太早下定論」。

台灣裔水兵：我是美國一部份

圖片版權 BBC Chinese Image caption 彭敏東說，自己的父母都是台灣人，但卻十分尊重他到美國海軍服役的決定。

里根號訪港期間，船上的官兵可以上岸到香港遊覽。就記者現場所見，艦上不少官兵都在排隊，等候接駁船載他們上岸。

在艦上處理戰機管理文書工作的海軍中士彭敏東接受BBC中文訪問時說，這已經是他第二次到香港。他在台灣出生，十二歲與父母一起移民美國。

他說，他是受到電視廣告吸引而參軍，也希望透過參軍看看世界。他參軍以來，足跡遍布歐亞，最喜歡是南歐，尤其是希臘。「因為那裏有許多古舊的東西，我十分享受那些歷史建築。」他形容，船上的生活乏味，每天大都是工作和休息，但他有時候完成工作後也會到健身房，或是畫畫，調劑自己。

他不在美國出生，但他說自己並沒有身份認同問題。「需要的時候我一定會把生死置之度外，我們在這裏是為了完成任務。我服役的生涯中，見過許多生與死的畫面。」

「那是我控制不了的，但我始終要完成自己的任務，不想其他事。」

「我是其中一份子，我參加了海軍，我是美國的一部份。」