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意大利奢侈時裝品牌杜嘉班納（Dolce & Gabbana，縮寫D&G）周三（11月21日）在中國引發的「辱華」風波持續升級。中國官方媒體、明星紛紛回應。目前，該品牌在天貓、京東等網購平台的商品已全部下架。

另外，一名在意大利的中國留學生對BBC中文表示，周三晚間大約有20餘名當地留學生前往米蘭的杜嘉班納旗艦店抗議。

杜嘉班納上周六發佈了三條女模特用筷子吃意大利美食的宣傳廣告，但該廣告被指「居高臨下」貶低中國文化。該品牌設計師隨後疑似在Instagram上辱罵中國是「屎之國」更直接引發中國網民大規模抗議。杜嘉班納聲稱這是由於其賬號「被盜」。

中國外交部周四（11月22日）在例行記者會上就該事件表示，中國不希望此事上升為外交問題。「與其來問外交部發言人，不如去問一問中國普通民眾看他們如何看待這個問題。」

抗議升級

繼風波伊始的周三下午，章子怡、陳坤、李冰冰等多名明星幾乎在第一時間宣佈取消出席該品牌周三晚間在上海舉辦的時裝秀，同日晚些時候，杜嘉班納中國代言人王俊凱與迪麗熱巴的工作室分別發佈聲明，宣佈與該公司解約。

「我司作為中華人民共和國企業、迪麗熱巴女士作為中華人民共和國公民，對此事感到無比憤慨，」迪麗熱巴工作室在一份官方聲明中說道。

圖片版權 Tmall Image caption 與杜嘉班納有關的產品在天貓等多家中國知名電商平台下架。

據《中國日報》報道，從周三晚間開始，與杜嘉班納有關的產品在包括阿里巴巴旗下平台天貓，以及京東、蘇寧在內的多家中國知名電商平台下架。

BBC中文發現，目前在這些平台搜索杜班加納的中英文名稱及縮寫，均顯示「沒有找到相關商品」，但不能確定該決定由哪一方做出。

上海交通大學新媒體營銷傳播學者魏武揮對BBC中文表示，中國大陸無論是網絡平台還是演藝圈，「求生欲都越來越強」。「他們主要還是商業上的考量，但現在顯然與政治大氣候也有所關係。」

圖片版權 Ma Ruiyue Image caption 11月21日晚，近20名中國留學生和華人前往意大利米蘭的杜嘉班納旗艦店抗議。

此外，有多條上傳至社交媒體的視頻顯示，有近20名在意大利的中國留學生當地時間周三晚間來到位於米蘭的杜嘉班納旗艦店門口抗議。

在雨中，抗議者手舉「Not Me」（不是我）字樣的標牌，在店門口靜立。此前，杜嘉班納曾發佈「Not Me」字樣的圖片，聲明該品牌和設計師的Instagram賬號被盜。

BBC中文通過社交媒體聯繫到活動的參與者馬蕊悅，她對BBC中文表示，她是一名在意大利學服裝設計的學生，「我在群裏看到有人髮起這次行動的消息，於是我們大約晚上六點到了杜嘉班納總店門口。」

圖片版權 Reuters Image caption 杜嘉班納門店櫥窗上的抗議招貼。

「我們只是想去做一個無聲的抗議，也有伙伴帶來商品要求退貨。杜嘉班納這次有些太明目張膽地欺負中國人，」馬蕊悅說。

再發聲明

杜嘉班納周三晚上再次通過Instagram發佈一張聲明圖片。圖片上的文字寫道，「我們的夢想是帶給上海一場為中國精心而設、講述我們的歷史和願景的活動。」

「今天發生的事不僅對於我們非常不幸，對於所有為這場活動日夜凖備的人們都很不幸，」杜嘉班納在聲明中說。

但這條使用英文發表的聲明並未讓中國網友「買賬」。

「通篇不見sorry，可見完全不覺得自己有問題！如果不喜歡中國，就別勉強，畢竟我們也不歡迎你！」一名網友評論道。

還有網友認為，聲明用英文發表，是在博取外界的同情。「說的感覺是你自己很委屈，中國人錯了。你這是寫給誰看呢？」

BBC中文致電位於上海的杜嘉班納公司，但對方直接掛斷了電話。

官媒批評

除了網友蜂擁而至的批評之聲，中國多家官方媒體也加入進來。中國官方小報《環球時報》發表以《當遇到「辱華」時，中國公眾該怎麼做》為題的社評。

評論認為，西方公司在華經商時，需堅定「入境隨俗」的理念，而不是「帶著普世價值的傲慢」。但文章也表示，對於無心之過的外國公司，未必需要窮追猛打，「重點打擊言行和事後態度都很惡劣的外部肇事者。」

《人民日報》則在社交媒體發表評論指，「筷子吃披薩」有刻意諷刺之嫌，但更不能被接受的是「吃飯砸鍋、當面一套背後一套」。「中國，才是我們最珍視的奢侈品。 」

中國中央電視台新聞頻道公眾號以《你們真的懂筷子嗎》為題，推送了一條有關筷子的宣傳片，強調筷子是中國傳統文化的載體，該視頻在微博、微信等社交媒體被大量轉發。

「可能外國人很難理解中國人對筷子的情感，很難理解中國人口中『多個人，就多雙筷子』的含義，」一名網友評論道。