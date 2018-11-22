新聞專輯：台灣選舉2018
頭條新聞
台灣選舉前的中美台三角：謹慎押注
特朗普對台灣連續釋放的友善政策，是否真正關注台灣地位？面對大變局台灣應該如何站位？
- 2018年 11月 22日
觀點：雙航母給習近平訪菲台灣選舉帶來美國因素
美國軍艦開進南海，似乎有意在台海與南海秀肌肉。2018台灣選舉最後的變數出現了嗎？
- 2018年 11月 21日
台灣選舉：「比柯文哲還紅」的學姊黃瀞瑩
你還不知道「學姊」是誰？沒關係，看了這篇文章你就知道人氣爆表的學姊黃瀞瑩到底在紅什麼？
- 2018年 11月 21日
素人台北市長尋求連任 藍綠夾攻下夾縫生存
台北市長柯文哲看似挾著執政優勢，但二次競選道路卻比第一次更為艱難。
- 2018年 11月 20日
金馬獎 「台獨」Vs「一點不能少」 兩岸藝人舌戰
獲獎紀錄片導演傅榆的發言，中國藝人的反擊，再加上兩岸網友的熱評，成就了本屆金馬獎最熱話題。
- 2018年 11月 18日
視頻/音頻
非典型的「空降」參選人 南台灣「鐵綠」的反轉變數
- 2018年 11月 12日
兩岸獎學金對比 財與力的較量？
- 2017年 6月 16日
中國民航逼近「海峽中線」 台灣空軍感受壓力
- 2018年 1月 12日
哪些公司把台灣列做「國家」或寫成「中國台灣」
- 2018年 5月 31日
台灣會成為美國拋棄的一枚棋子嗎？
- 2017年 3月 20日
蔡英文出訪：您可能不知道的台灣非洲友邦
- 2018年 4月 20日
蔡英文訪危地馬拉 表態支持當地基建
- 2017年 1月 12日
造訪推特成蔡英文過境美國壓軸行程
- 2017年 1月 15日
蔡英文首份防務報告：大陸軍事威脅增加
- 2017年 3月 15日
蔡英文：台灣願創造台海和平新時代
- 2017年 1月 20日
特朗普團隊：不會與蔡英文會面
- 2017年 1月 8日
台灣同性家長：「我們和一般家庭一樣」
- 2017年 5月 24日
台灣同性婚姻走向合法鼓舞大陸同志社群
- 2017年 6月 17日
台灣立法院初審通過婚姻平權法案
- 2016年 12月 26日
禁止同性結婚違憲 台灣大法官做出判決
- 2017年 5月 24日
台灣同婚推手祁家威：「我不是自己要結婚」
- 2017年 5月 25日
你問我答：蔡英文上任週年你最關注哪件事？
- 2017年 5月 15日