新聞專輯：台灣選舉2018

台灣選舉前的中美台三角：謹慎押注

特朗普對台灣連續釋放的友善政策，是否真正關注台灣地位？面對大變局台灣應該如何站位？

  • 2018年 11月 22日

觀點：雙航母給習近平訪菲台灣選舉帶來美國因素

美國軍艦開進南海，似乎有意在台海與南海秀肌肉。2018台灣選舉最後的變數出現了嗎？

  • 2018年 11月 21日

台灣選舉：「比柯文哲還紅」的學姊黃瀞瑩

你還不知道「學姊」是誰？沒關係，看了這篇文章你就知道人氣爆表的學姊黃瀞瑩到底在紅什麼？

  • 2018年 11月 21日

素人台北市長尋求連任 藍綠夾攻下夾縫生存

台北市長柯文哲看似挾著執政優勢，但二次競選道路卻比第一次更為艱難。

  • 2018年 11月 20日

金馬獎 「台獨」Vs「一點不能少」 兩岸藝人舌戰

獲獎紀錄片導演傅榆的發言，中國藝人的反擊，再加上兩岸網友的熱評，成就了本屆金馬獎最熱話題。

  • 2018年 11月 18日

非典型的「空降」參選人 南台灣「鐵綠」的反轉變數

  • 2018年 11月 12日

兩岸獎學金對比 財與力的較量？

  • 2017年 6月 16日

中國民航逼近「海峽中線」 台灣空軍感受壓力

  • 2018年 1月 12日

哪些公司把台灣列做「國家」或寫成「中國台灣」

  • 2018年 5月 31日

台灣會成為美國拋棄的一枚棋子嗎？

  • 2017年 3月 20日

蔡英文出訪：您可能不知道的台灣非洲友邦

  • 2018年 4月 20日

蔡英文訪危地馬拉 表態支持當地基建

  • 2017年 1月 12日

造訪推特成蔡英文過境美國壓軸行程

  • 2017年 1月 15日

蔡英文首份防務報告：大陸軍事威脅增加

  • 2017年 3月 15日

蔡英文：台灣願創造台海和平新時代

  • 2017年 1月 20日

特朗普團隊：不會與蔡英文會面

  • 2017年 1月 8日

台灣同性家長：「我們和一般家庭一樣」

  • 2017年 5月 24日

台灣同性婚姻走向合法鼓舞大陸同志社群　

  • 2017年 6月 17日

台灣立法院初審通過婚姻平權法案

  • 2016年 12月 26日

禁止同性結婚違憲　台灣大法官做出判決

  • 2017年 5月 24日

台灣同婚推手祁家威：「我不是自己要結婚」　

  • 2017年 5月 25日

你問我答：蔡英文上任週年你最關注哪件事？

  • 2017年 5月 15日