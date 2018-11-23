圖片版權 Getty Images Image caption 台北市長柯文哲（中）在一處傳統市場和選民互動。台灣選舉融入了濃郁的地方特色。

台灣再次進入選舉季。作為一名台灣人，筆者經歷了超過15年的台灣各類選舉。記得第一次投票時，進入投票所的戒慎恐懼，起因是關於投票這件事情，實在有太多需要選民注意的地方。台灣社會之集體記憶，也反映在投票行為上。

筆者通過回憶，羅列出一些耳聞目睹的台灣選舉軼事。在我看來，投票在台灣固然有許多趣聞，但同時也反映出台灣社會和台灣政治的逐步變遷。

龍應台，林青霞的廢票

圖片版權 AFP Image caption 工作人員在整理公投簽名資料。2008年的總統大選中，林青霞和龍應台都因為不熟悉投票規定而投出了廢票。

2008年台灣總統大選，馬英九獲勝，但是他的得票數當中，卻少了他長期策士龍應台以及影星林青霞的兩張票，因為她們都投了廢票。

問題不是兩位鐵粉不支持馬英九，而是她們都用了私章投票，違反了選舉「不記名」投票的規定，因此兩張票都算成了廢票。以論辯民主聞名的龍應台教授，當年還自嘲自己是「全世界傻妞一號」。她的好友林青霞也投下了廢票，而且根據台媒報導，在2004年總統大選，林青霞也曾因為用私章，投下了一張廢票，成為當年的熱門議題。

投票禁穿彩虹衣？

圖片版權 Reuters Image caption 多個同性婚姻話題進入本次公投。

事隔十年後，沸騰的2018台灣選舉，更是令選民眼花繚亂。因為，除了縣市首長，市議員或里長之外，今年首次還有十項公民投票議題讓人圈選。十個議題會分好幾張選票，需投入不同票箱，加上縣市長，里長或市議員的票箱，總共有五個以上的票箱要選民細心投票。許多行動不便或視力退化的老人家，已經怨聲載道。根據台灣選舉保密原則，在投票布簾後，選民不准轉頭問選務人員任何問題，也不准自拍或錄像。

在選戰白熱化的階段，前日，社交媒體開始廣傳一消息，說道，若穿有「彩虹」或「婚姻平權」圖樣的衣物，恐會被禁止投票。此一傳言，也引起同志網友質疑若穿有「十字架」圖案或配戴十字項鏈，代表基督徒反同的衣服，是否也應當被禁止。

針對這些傳言，台灣選舉機關立即糾正，表明除非在投票場所，發現身穿特定議題或符號的衣服，在現場宣傳理念或製造糾紛，否則選務人員不會因為民眾的服裝關係，禁止其投票權益。

「為愛返家」

台灣雖然舉行直接投票多年，但是投票這件事，仍與戶籍地捆綁。不同於在美國等地，選民能透過通訊工具或互聯網投票。在台灣，重要選舉投票一定要回到戶籍地（且需註冊戶籍滿六個月）。只能在戶籍地投票，讓許多與家人長期不合或疏離的選民，毫無意願回家投票。筆者有朋友便因與母親在同志婚權的意見相左，與母親在電話中大吵一架，恐怕投票日當天，不想回去見到家人。

此外，近年來，民間上也有自發的團體，在網絡上發起「為愛返家」等眾籌活動，希望能以低廉的巴士票價，邀請居住在北部的青年選民（特別是大學生）能回中南部投票。

遷址投票

圖片版權 Getty Images Image caption 因為有戶籍地投票的規定，一些選民在地方選舉中會提前改變戶籍地，以支持心儀的候選人。

因為有戶籍地投票這一規定，一些選民在支持的候選人確認參選之後，就會在至少六個月前把戶籍地遷到該地，預計投票支持他們。筆者的一位友人當年為了支持柯文哲選台北市長，便將戶籍從高雄轉到台北親戚家。

但是如此「玩轉戶籍」，並不為政府支持。一來，有許多台灣家庭販賣戶籍給一些人，為著讓後者家庭的學齡兒童能在家長心儀的學區學校就讀。再者，「幽靈選民」，亦是每次選舉的話題。

「幽靈選民」是指，常常在人口數低的地方（表示當選票數通常差距不大），發現幽靈人口。這次選舉有一離譜案例便是一台灣離島「綠島」，被政府發現有數十人一起遷入一處廢墟戶籍地。這些人都多數人都住在北部，卻突然一起遷入戶籍，被檢察機關認為他們可能收取某候選人利益，賣自己的戶口，搬遷到離島戶口，以在當天投票給某一候選人。1992年，前民進黨主席黃信介在花蓮立法委員勝選，便是檢調發現對手在一些地方的得票數，比法定選舉人口還多，明顯是幽靈選票幫助對手獲勝，轟動當年台灣社會。

突然跳電的投票站

台灣投票的歷史還發生過「作票」事情。1980年代，時常耳聞親友去看開票時候，投票所電力會突然「跳電」。在一片暗黑之中，選務人員會把自己「做好」給特定候選人的票，在黑暗中投進去票箱。事實上，台灣早年許多重要的政治抗議事件，就是因為抗議選舉作票舞弊所興起的。投票所「跳電」成為台灣選民的集體記憶。筆者回想，後來每回開票，要是電力有問題或是有人不小心關了燈，都會引起在場投票民眾喧嘩緊張。

「精心挑選」的投票日

2012年總統大選，執政的國民黨政府把投票日訂在大學期末考前一周，就被質疑別有用心。因為凖備期末考的北部大學生，估計不會為了投票南下投票，放棄凖備考試的周末。況且，根據當年民調，國民黨在南部青年族群的支持度不高。此外，當年選舉下一周便是寒假，可以放假回鄉，學生估計不會因為選舉而連續兩周回家。再者，來回南北的交通費也需要考慮在內。

這些原因，似乎都在防止大學生返家投票。投票日的選擇，也被認為是主政者維繫政權的微妙手段。

總之，無論結果如何，這次公投首次規定民眾年滿十八歲便可以投票，選民的結構越來越年輕，是台灣選舉的一大趨勢。