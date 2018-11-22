你的器材不支持播放多媒體材料 會議現場有人拍下了爭執經過。

英國檢方證實，有關中國中央電視台記者孔琳琳9月底於保守黨大會一場香港事務活動上與在場人員爭執一事，檢方已經撤銷起訴其普通襲擊罪。

案件原定於星期三（11月21日）在伯明翰裁判司署（Birmingham Magistrates Court ）再次提訊，但皇家檢察署（Crown Prosecution Service）在開庭前表示，檢方再次審視證據後認為沒有合理定罪機會，決定終止推進案件。

中國駐英國大使館轉發央視聲明稱，「央視發言人對英國檢方以事實為依據做出的決定予以讚賞」；BBC國際媒體觀察部觀察到，不少中國社交媒體在消息公布後讚賞孔林林的「愛國」、「英雄」行為，也有人批評英國當局軟弱無能。

孔琳琳事件引起了一些分析人士對中國官方媒體記者在世界舞台上形像的討論。

資深記者與評論員、香港記者協會主席楊健興對BBC中文分析說，英國檢察署撤控也許只是從勝算不大而作出純粹的司法考量，但也可能是因為事件牽扯政治問題，「鬧得複雜了」，「可能中國也好、英國也好、媒體也好，都希望事情能淡化掉，不再糾纏下去」。

美國《外交政策》雜誌資深編輯詹姆斯·帕爾默（James Palmer）曾任中共《人民日報》旗下《環球時報英文版》編輯。他在孔琳琳事件發生後隨即發表文章《中國的全球宣傳是針對老闆們的，而非外國人》，認為孔琳琳的行為未必是「與過火的愛國主義行為合謀」，而是「故意的表演活動，意在推進其個人事業發展」。

帕爾默寫道，正如他在中國官方媒體任職的親身體驗，是「扭曲」人性的獎勵機制讓孔琳琳覺得值得這樣做，同時正是這樣的機制，讓中國環球電視網（CGTN；央視英語國際頻道）一直無法成為有效的國際宣傳機關。

圖片版權 AFP Image caption 中國媒體記者在外被認為也代表了官方立場。

另一方面，香港資深英語媒體記者秦家聰（Frank Ching）稍早前在加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）撰文指出，從孔琳琳事件、中國家庭涉嫌在瑞典鬧事，以及中國駐德國使館譴責《南德意志報》（Sueddeutsche Zeitung）專訪台灣外交部長吳釗燮等事件，反映中國的「新時代外交官」辦事越來越「不講外交」。

秦家聰寫道：「中國多次公開反對別國對中國機關與個人實施其所稱之『長臂管轄』，如今中國似乎要大展拳腳，就發生在海外土地上的事情，向外國政府施壓。」

不過，楊健興認為，經過孔琳琳事件後，中國官方媒體在管理記者方面將更加小心。

楊健興對BBC中文記者說：「從央視或者是（中國）中央政府來講，我看也已經汲取了教訓……這樣的行為不但讓媒體機構失禮，也讓國家失禮。」

「外間長期對中國有負面印象，也是從這些大大小小的事件來形成。一件事情完了，影響還是深遠的。外派記者的言行得更加小心，跟隨國際的文明凖則去做。」