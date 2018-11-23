圖片版權 Reuters Image caption 據報當地警察與武警已包圍中國總領館。

位於巴基斯坦港口城市卡拉奇的中國總領事館遭遇不明身份槍手襲擊，BBC記者獲悉，兩名當地警員與兩名平民喪生，三名襲擊者被擊斃。

警方表示，星期五（11月23日）當地時間09:30（04:30 GMT），總領館所在的克利夫頓區（Clifton）傳出槍聲。BBC中文記者曾致電總領館，但無人接聽，警方則稱館內外交人員安全。

BBC記者了解到，三名槍手試圖進入領館，但被哨崗保安人員阻止；當地電視台播出現場冒煙片段，有目擊者稱看見爆炸。一支自稱為「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）的武裝組織承認派遣三名自殺襲擊者攻擊領館。

此次襲擊發生前，巴基斯坦新總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）才剛於11月初訪問中國。

作為「一帶一路」項目的一部分，中國正在大力投資建設位於卡拉奇西面600餘6公里的俾路支省瓜達爾港（Gwadar）。自伊姆蘭‧汗上場後，巴基斯坦多名政府官員曾表示正重新審視「一帶一路」相關項目合約，有聲音質疑相關項目價格過高，過份偏袒中國，加重巴基斯坦債務負擔。

BBC駐伊斯蘭堡記者凱爾馬尼（Secunder Kermani）指出，「俾路支解放軍」並非伊斯蘭極端武裝，而是爭取俾路支省從巴基斯坦獨立的民族主義武裝組織。這支武裝已在區內活動多時。

俾路支省是巴基斯坦最貧困的省份，巴基斯坦目前也舉國深陷債務危機。伊姆蘭‧汗訪華期間表示，要向中國學習其經濟模式。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）譴責是次襲擊，並稱巴中兩國將共同擊敗企圖阻止國家發展的任何力量。