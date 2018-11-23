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意大利時裝品牌杜嘉班納（Dolce & Gabbana）因被控「種族歧視」，過去兩日在中國引發聲勢浩大的抵制浪潮。該品牌兩名創始人11月23日（周五）在微博通過視頻道歉。

廣告是世界上最富有創造力的行業之一，但如何兼顧創意和尊重，卻成為了很多企業「過不去的坎」。

歷史上，因一張圖片，或一段創意視頻，就讓整個企業形像大打折扣的案例不在少數，甚至很多大牌也因為涉嫌種族歧視的廣告而惹上麻煩。

BBC中文帶你回顧世界上那些因種族歧視廣告引發的公關災難。

H&M「猴子衛衣」

瑞典知名平價服飾品牌H&M在今年一月，剛遭遇一場全球性的抵制風波。事件源於該品牌在英國和美國官網上，上架的一套新的童裝衛衣。其中，綠色的那款寫有「叢林中最酷的猴子」（Coolest Monkey In The Jungle）的字樣。

如果單看這件衣服，似乎沒有什麼不妥。但H&M偏偏選擇了一名黑人小男孩當模特。這引發了一名名叫斯蒂芬妮·葉博亞（Stephanie Yeboah）的非裔時尚博主的不滿。

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她在推特上寫道，「是誰想出來讓這個可愛的黑人小男孩，穿上一件寫著『叢林中最酷的猴子』的衛衣？」

事發後，人們紛紛質疑H&M存在種族歧視。儘管黑人小男孩的媽媽出面表示，她並沒有感到孩子被歧視，但該事件還是迅速在全球發展成為抗議活動。南非約翰內斯堡的多家H&M店鋪甚至遭到打砸。

事發後，H&M就廣告圖片進行了道歉。並撤回了這批衛衣，同時也把圖片從網站撤下。

「洗白黑人」引眾怒

來自中國洗護品牌俏比的一則廣告，也曾在全球引發種族歧視爭論。

在這則2016年的廣告中，女主角正凖備洗衣服。黑人男子粉刷牆壁後，穿著沾了污漬的衣服走進來。女主角把洗衣液放進黑人男子口中，再把他推進洗衣機裏。過了一會兒後，一名被「洗白」了的中國男子走出來。

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該廣告在中國的互聯網、電視及萬達院線等地播放。一名住在中國的美國人在網絡上分享這則廣告後，令其在社交媒體瘋傳。

在視頻網站YouTube，其中最多人觀看的一條該廣告，在數周內累積觀看近700萬次。

該公司在事發幾天后，發佈微博致歉，表示無意歧視有色人種，「膚色不是我們價值評判的標凖」，他們還希望網友和媒體不要過度解讀。

多芬「變臉」廣告

無獨有偶，在護理美容界有近50年歷史的著名品牌多芬（Dove），也因為2017年的一則僅有3秒鐘的視頻，招致眾多消費者指責。

在一則發佈在社交媒體的廣告中，一名年輕黑人女性脫下T恤，變成白人女性，白人女性脫下T恤後又變成亞洲女性。而在桌上，擺放的則是多芬的沐浴液。

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這在敏感的觀眾看來，是一種膚色歧視的暗喻：用多芬沐浴液可以將黑人女性「洗白」？

該視頻在社交媒體引發眾多網友炮轟。很多網友表示，「我再也不買多芬了。你們都認為我的深色皮膚象徵著污垢。」

多芬隨後撤下廣告並道歉稱該品牌的本意是「展現美麗的多樣性」，但的確犯了錯誤。

「假扮西方人」

歧視性廣告的受害者，不止是非裔和亞裔，歐洲人也會感到被冒犯。

日本知名航空公司全日空（ANA）在2014年發佈的一條廣告就引發了白人的廣泛抗議。

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在該廣告中，兩名身穿「全日空」制服的日本演員，用英語討論如何提升該公司的國際化水平。

其中一人表示：「讓我們改變一下日本人的形像吧！」，他的同伴欣然答應，並瞬間換上了金色假髮，還戴上加長版的「橡膠鼻子」，扮演起了所謂的「西方人」。

該廣告播出後，在西方國家引發批評如潮，很多人認為這是對西方人的刻板印象。在日本，也有民眾認為這是對自身文化不自信的表現。

「多次惹事」的漢堡王

連鎖快餐業的翹楚漢堡王也曾引發種族歧視爭議，這種爭議甚至還上升到了國家層面。

漢堡王2009年在歐洲推出一則視頻廣告，為其新式德克薩斯-墨西哥風味漢堡宣傳。在廣告中，一名瘦小的墨西哥摔跤運動員身披該國國旗，而他的旁邊，是一名身材高大的美國牛仔。

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高個子牛仔把摔跤手舉到架子上，幫助清理高高的窗戶，而墨西哥人則幫助牛仔打開罐子。

這段廣告直接讓墨西哥政府怒了。據NBC報道，墨西哥駐西班牙大使直接向該國的漢堡王公司致信，要求撤下廣告。

墨西哥當局認為，該廣告體現了對墨西哥人的「刻板印象」，並且身著墨西哥國旗的行為是對該國的不尊重。

當然，這已經不是漢堡王第一次因歧視性廣告「攤上大事」了。

此前，漢堡王還推出過一個讓泰國、羅馬尼亞和格陵蘭島的偏遠地區的人們選擇漢堡的紀錄片式廣告。但批評者認為該廣告帶著「帝國主義」心態和種族歧視。