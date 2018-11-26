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2018年台灣選舉結果塵埃落定，版圖由「綠地變藍天」，國民黨扳回一城，贏得超過三分之二地方席位，民進黨遭受重創，現任總統蔡英文辭去黨主席一職。

這個結果對2020年台灣總統選舉有何影響？藍營會否派出成功令深綠高雄變色的韓國瑜競逐總統？蔡英文會否繼續代表民進黨競選2020年的總統呢？這些都是未來台灣內外十分關注的話題。

雖然今次選舉重點並非兩岸政治議題，選民更傾向於民生、經濟等方面的訴求，但從結果來看，其走向卻可能導致兩岸關係的微妙變化。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國瑜在這次選戰中刻意淡化了自己國民黨的色彩。

選舉結果的啟示

台灣淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年對BBC中文表示，民進黨今次失敗的原因，在於選民對蔡英文政府改革進程的不滿。

例如勞工政策、「一例一休」、同性婚姻等議題，她原本的支持者本身對改革的方向表示贊同，然而當社會有反對聲音時，她便減緩了改革的步伐。

「本來反對她的繼續反對她，而本來支持她，也因為不滿她改革速度，也不支持她，結果兩邊不討好，」黃兆年說。

而相對地，這次選舉中國民黨利用了以「公投綁大選」的策略，透過一些社會關注的公投議題，動員了一些潛在支持者，這些人原本不一定是國民黨的忠實選民，但受到公投議題帶動，被動員出來投票，進而可能支持了國民黨候選人。

雖然經濟、民生被視為這次選舉的主軸，但台灣前總統府發言人、英國劍橋大學新興強權中心研究員陳以信對BBC中文表示，兩岸因素在今次選舉中也佔一席位，不過「不是水面上的問題，而是水底下的暗潮」，他認為這次選舉展現了選民對兩岸經濟層面的想法，而不是單純的主權誰屬、統獨爭議的政治問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國瑜的支持者們

他以高雄市市長當選人韓國瑜的競選口號「貨出得去，人進得來，高雄發大財」為例，「人進得來」指大陸遊客、「貨出得去」也是講產品能夠往外銷，這些口號的背後，都是講兩岸經濟往來的好處。

他說，今次選舉結果顯示了人民對於陸客減少、兩岸經濟斷裂並不滿意，所以蔡英文總統應該調整經濟層面的兩岸政策，不過他認為蔡英文屬「理想派」的人，不一定會跟民意調整兩岸政策。

對於今次一些國民黨人淡化黨派背景的方式參選，陳以信認為，這個現象不單純是國民黨，民進黨的一些參選人也把淡化黨的色彩。此外，國民黨黨中央對各地候選人的支持資源非常少，所以很難要求候選人要亮出國民黨的招牌。

不過，台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，這次選舉雖然國民黨有所進帳，但「國民黨也沒有獲勝」，因為這次選舉中，國民黨的人能夠當選，其中一個原因就是他們不是典型、傳統的國民黨候選人身份而贏得民眾，不是他們代表國民黨，或是國民黨的政綱政策得到民眾認可。

他認為這次民進黨的失敗是選民以民生、經濟作最重要的衡量標凖，民進黨政府在「一例一休」政策、非核家園、空污議題等方面，也不容易得到民眾認同。

圖片版權 CNA Image caption 柯文哲以微弱優勢連任台北市長

2020總統選戰

淡江大學學者黃兆年認為，這次選舉結果令國民黨氣勢大增，在未來總統選舉可操作的空間也變得比較大，他認為黨主席吳敦義或因今次選舉報捷，成為潛在代表國民黨參選總統的人選。而上屆輸給蔡英文的新北市原市長朱立倫，其副手侯友宜今次亦順利當選新北市市長，令朱立倫也可能再次參選。

至於韓國瑜能否憑「韓流」聲勢再下一城呢？黃兆年認為這取決於韓國瑜能否在高雄做出成績來，他競選時的口號、政策願景，是否有成真落實的可能性，將影響國民黨在總統選舉的部署。

然而，韓國瑜本身在這次選戰中刻意淡化了自己國民黨的色彩，他不是典型國民黨代表或是核心政治人物，他能否團結黨內各大勢力值得關注。

國民黨前發言人陳以信認為，新北侯友宜、高雄韓國瑜和台中盧秀燕三人成功當選，出現了將近三百萬票的「三大地方諸侯」，再加上其他縣市長、其他地方首長，相信會慢慢重新重組黨內領導機構，可以為國民黨帶來新生的力量。

他認為如果國民黨派出「團結的組合」，是有勝選的希望，不過他說目前看不出來這會是甚麼樣的組合，不過暫時不認為韓國瑜會參選總統。

至於民進黨方面，陳以信相信，民進黨內部會出現挑戰蔡英文的競爭者。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，這次選舉結果帶來其中一個不確定因素，就是蔡英文會否繼續代表民進黨參加大選，又或是如果想尋求連任，會否改變其兩岸關係政策論述和主張。

而黃兆年想法有所不同，他認為民進黨要換將的前提是要有一個比蔡英文更有勝選可能的人選，否則換掉參選人會帶來不確定性和成本。他說，目前對民進黨有不滿的支持者，並非源自其執政的方向、或是價值的方向，而是對其做法的不滿，所以民進黨重點要找出今次敗選的原因，並知道如何相應處理，去游說台灣人的支持。

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兩岸關係

韓國瑜甫當選高雄市長便說承認「九二共識」，要建構兩岸工作小組，希望「條條道路通賺錢」，大陸國台辦發言人就積極回應，「歡迎更多縣市參與兩岸交流」。

淡江大學學者黃兆年分析認為，許多台灣選民把這場選舉的重點放在經濟、民生之上，投票給該名候選人也不代表是支持其兩岸路線。

「台灣的選民沒有深刻意識到，地方政治與兩岸政治，沒有『地方歸地方』、『兩岸歸兩岸』，」黃兆年說，「造成的結果就一定讓北京可以透過地方建立溝通的渠道，來影響台灣社會、經濟、政治。」

黃兆年認為，北京目前對蔡英文政府採取「已讀不回」的策略，關閉了溝通管道，推出「惠台政策」、「居住證」等等，都直接面對台灣企業和個體，如今國民黨又會為北京創造了新的管道，從地區層面讓北京可以增加在台灣的影響力，以結合地方勢力來包括台灣的中央政府。

而美國等外國政府，亦可能把這次選舉的結果，視為台灣人對蔡英文政府兩岸路線支持度的指標。

美國國務院發言人表示，美國長期以來的一貫政策不變，美國堅持基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一中政策」，期待與「新舊各方」合作，展開富有成效的合作。

值得留意的是，十項公投其中一條，是問台灣選民是否希望以「台灣」名義參加2020年東京奧運會，最終有超過570多萬人不同意，多於470萬個同意人數，不獲通過。

黃兆年認為這可能會令國際社會產生誤解，他估計大部分台灣人仍然希望台灣能以「台灣」取代「中華台北」的名義出賽，但擔心一旦投下贊成票，會令台灣選手無法參賽。

圖片版權 CNA Image caption 選民排隊的畫面成為這次選舉的標記。

前總統府發言人陳以信則認為，這項公投是「理想派」和「務實派」對決的指標，「務實派」希望保障運動員的權益，「理想派」則希望無論如何都以「台灣」名義參賽，這次是務實派險勝。

他認為美國很在乎這項公投，據台灣媒體報道，美國在台協會主席莫健在投票前與蔡英文會面時，表示美國在「東奧正名」一事上「幫不上忙」，陳以信認為這是一個「客氣」的說法，實質就是美國不支持公投這件事情，因為這項公投通過的話，會被視為台灣主動挑釁大陸，蔡英文維持台海現狀的承諾便會受到質疑，美國的政策也會被挑戰。

軟實力

另外備受關注的還有反同公投案獲得通過，令外界質疑台灣作為平權先鋒的形像有所違背。

圖片版權 Getty Images Image caption 反同公投方案獲得通過，令外界質疑台灣作為平權先鋒的形像有所違背。

黃兆年坦言，他對這次公投結果感到意外， 「公投的結果讓我，覺得有點擔心的地方是，台灣人在這個進步價值的堅持上，並沒有我想像中這麼強烈，甚至於保守聲音，還佔著多數。」

他說，兩岸關係、美中關係，說到底是威權跟自由之間的一個競爭，但如今的公投結果，可能會影響到台灣在國際間的軟實力，因為台灣在普世價值上的選擇，是美國等其他國家，支持台灣的道德上的理由。

BBC中文記者李蒸對此文亦有貢獻。