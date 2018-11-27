成龍女兒宣佈與女友結婚 再引台灣同性婚姻討論

圖片版權 Instagram/UCHUx2 Image caption 吳卓林與奧特姆在社交網站Instagram上展示結婚證書。

香港影星成龍的女兒吳卓林早前與加拿大藉女友在當地結婚，更在社交網站上展示結婚證書。許多網友送上祝福之餘，一些台灣的網友不忘對台灣早前公投否決多個與同性婚姻合法化的議案再次表示失望。

吳卓林的伴侶是加拿大網紅奧特姆（Andi Autumn），結婚證書顯示兩人在11月8日在多倫多註冊。她周一（11月26日）在社交網站留言，說她們已經「戰勝了恐懼，接受了自己的過失」。

她在留言又說：「愛是善良的，它不會評價任何人。愛是強處也是弱點，愛可以改變事情，愛會勝利！」

搬到香港

這對情侶今年4月曾在社交網站發佈視頻，聲稱因為「害怕同性戀者的父母」，令她們當時已經無家可歸一個月，希望其他人可以幫助她們。

吳卓林當時說，她完全搞不懂發生甚麼事。她說：「我們已經向警察求助，也已經向醫院、食物銀行、同性戀團體、庇護中心求助，但他們完全都不管我們。」

吳卓林的母親吳綺莉當時接受亞洲媒體Coconuts訪問時表示，她不相信兩人真的無家可歸，又說她們應該「努力找工作」，而不是依靠父親救助。

兩人結婚後，據報已經搬到香港，打算在當地發展。香港媒體指吳卓林是成龍與吳綺莉的私生女，父女關係疏離。但英國新聞網站Gay Star News引述成龍指，他並不介意自己的女兒是同性戀者。

圖片版權 WEIBO Image caption 吳卓林與奧特姆結婚的消息在中國新浪微博上引來許多網友關注。

「台灣的思想還不夠進步」

消息傳出後，引來多地網友關注，為她們送上祝福。中國新浪微博上「小龍女吳卓林結婚」的標籤自周一起，已經累積到30000個評論。

許多網友都留意到吳卓林與父親成龍的關係並不好，有網友留言說不管以後怎麼樣，「這一刻我看見了愛情的樣子」。

這個消息在台灣引來特別關注。台灣上周六（11月24日）就多個與同性戀有關的議題公投，有關支持以法律保障同性別二人建立婚姻關係的議題不獲通過，而有關限定婚姻規定在一男一女的結合就獲得通過。這個結果被視為推動同性婚姻合法化的挫敗。

一些台灣網友在臉書留言，指許多人都等著看吳卓林和奧特姆的笑話，但其實吳卓林的父親成龍的人品也不見得好，「這跟甚麼性向根本沒關係」。另一名網友同意指，台灣現時的思想還不夠進步，「不管是硬體還是軟體或是思想」。