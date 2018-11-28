圖片版權 Twitter/徐小莉 Image caption 盧廣從事紀實攝影20餘年，其作品主題包括環保、艾滋病村、非典等社會焦點問題

中國攝影師盧廣今年10月受邀到中國新疆參加攝影交流活動，但是在11月初與家人失聯。他的妻子表示，盧廣已經被新疆當地國保警察帶走。

盧廣的妻子徐小莉在推特上發佈長文敘述了事件的經過。她稱，丈夫10月23日飛往新疆烏魯木齊參加攝影指導和交流活動，31日到新疆喀什旅行，並於11月3日返回烏魯木齊。不過，從11月3日晚上開始，丈夫與她失去聯繫。

徐小莉說，盧廣原計劃在11月5日從烏魯木齊飛往四川，與一名朋友會合後前往四川大涼山，但盧廣的朋友一直沒聯繫上盧廣，於是聯繫她詢問情況。

隨後，徐小莉從盧廣戶籍所在地浙江永康有關部門得知，丈夫已經被新疆當地國保警察帶走。浙江永康當局未能提供更詳細的信息。

丈夫失聯二十多天以來，徐小莉未接到任何的拘捕文件或通知，她嘗試聯繫新疆警方，電話都未能接通。

徐小莉對BBC說，她不知道盧廣是否做了什麼事情，激怒了中國政府。

徐小莉在推特文章中說，12月4日原本是他們結婚20週年紀念日，他們本該一起慶祝。但現在她「度日如年」，只期盼丈夫平安歸來。

盧廣從事紀實攝影20餘年，其作品主題包括環保、艾滋病村、非典等社會焦點問題，並多次在國內外攝影比賽中獲獎。

新疆是廣受海外關注的地區，其人權問題一直遭到質疑。今年8月，聯合國消除種族歧視委員會稱有「可靠情報」，證明中國在新疆的「反極端主義中心」秘密囚禁百萬維吾爾族人。