基因編輯實驗後賀建奎現身 稱為實驗感到「自豪」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 輿論漩渦中，賀建奎現身香港的一場會議，為自己的實驗辯護。

「如果我的孩子遇到這種情況，我會第一個去嘗試。」

這是中國科學家賀建奎周三（11月28日）在香港舉行的人類基因組國際峰會上面對提問時說的最後一句話。

在沉默了兩天後，賀建奎終於出現在公眾視野中。穿著條紋襯衫的他一登台便引發了一陣騷動，以至於他甚至感到有些緊張。

賀建奎因宣稱自己創造了「世界上首例基因編輯嬰兒」身陷輿論漩渦。他在長達近一個小時的演講中為自己的實驗辯護，但場下的很多學者並不買賬。

「感到自豪」

在演講開始，賀建奎先為自己的實驗未經同行評議便公之於眾而道歉。他稱這是由於「意外的洩露」，隨後，他感謝了他所任教的南方科技大學，儘管他聲稱學校對其實驗「並不知情」。

圖片版權 SOPA Images Image caption 賀建奎在演講中稱自己的實驗」意外洩露「，他還感謝了所在的南方科技大學，儘管他聲稱學校對其實驗」並不知情「。

他在演講中稱自己通過小白鼠的模型，驗證了基因編輯技術的安全性，並通過對胚胎單細胞全基因組測序等方式，驗證基因編輯是否會導致「脫靶」。

「脫靶」是基因編輯技術中常見的「副作用」。中國科學院生物與化學交叉研究中心研究員陳椰林早前對BBC中文介紹說，「脫靶」意味著除了目標基因外，還導致其他基因損傷。

賀建奎在問答環節還表示，孩子的父母「受過良好教育」，他逐行解釋了實驗內容，在簽訂協議時還有兩名公證員在場。他說，還有另一個潛在懷孕案例，但是屬於早期流產。

當被問及是否知曉該實驗違反中國法律時，賀建奎稱，他已就倫理問題諮詢過美國專家。他還稱，他對該實驗「感到自豪」。

賀建奎現身港大：「鴻門宴」與「明星」

BBC中文 汪宜青

「基因編輯嬰兒」的消息被爆出，正值第二屆人類基因組編輯國際峰會召開前一天，它震驚了醫學界，也讓公眾驚詫。很多網友評論稱，看到這條新聞彷彿是科幻電影的情節在身邊發生了。

電影情節可以虛構，真正的科學卻不容含糊。對賀建奎來說，這場在香港大學舉行、由美國國家科學院等頂級科研機構主辦的峰會可能是一場「鴻門宴」，有太多疑問和質疑等待他來解答。但同時，他又無疑是會場裏上最受關注的「明星」。

賀建奎所在的小組發言原定於10點半開始，但早上不到8點，便有大量國際和中國國內媒體前來等候，幾乎所有的記者都相互問著同一個問題，「賀建奎會來嗎？」。

在11點半時，我們被告知賀建奎確定將出席會議。他被改成獨立的一組進行演說，並不會直接面對記者。不過，主辦方邀請記者將自己的問題寫在一張卡片上，到時候由主持人代為發問。

賀建奎當然沒有走正門進入會場與記者撞個滿懷，而很可能從地下的側門進入——在會場外，多條通往地下二層的通道都有安保人員把守，禁止任何人出入。

賀建奎在演講中提到了一些新內容，包括與孩子父母簽訂協議的細節，以及還有另一個基因剪輯的「生化妊娠」（可以被理解為早期流產）案例。

但他依然沒有回答醫學界和公眾最關注的問題，如何能完全避免「脫靶效應」，為何不顧法律與倫理的風險，進行有其他替代選擇的實驗。

中國社科院生命倫理學家邱仁宗在會後對BBC中文表示，他對賀建奎的講話並不滿意，因為他自始至終都無法證明實驗的有效性。

「沒有患艾滋病，不一定是編輯的結果。這是大炮打麻雀，不得艾滋病辦法有的是，」邱仁宗說。

他還表示，不能為了科學結果，而犧牲兩個孩子的健康，「你到底是為誰服務的？」

圖片版權 BBC News CHINESE Image caption 會議現場被中國國內和國際媒體記者圍得水洩不通。

哥本哈根大學人類學教授艾約·瓦爾比耶（Ayo Wahlberg）說，很多科學家在會議上達成的共識是，目前人類基因編輯的科學水平還未發展到能進行植入胚胎基因編輯的地步。因此，兩名基因編輯嬰兒的出生「為時過早」。

他還對BBC中文表示，目前最大的疑問是中國法規中有具體的倫理審查程序，但為何實驗還能繼續進行。

中國科技部副部長徐南平周二（11月27日）表示，2003年頒布的《人胚胎幹細胞研究倫理指導原則》規定，對人體胚胎實施基因編輯實驗的體外培養期限，自受精或者核移植開始不得超過14天。如果確認賀建奎實驗中的孩子已出生，則屬於被明令禁止的。

截止目前，賀建奎所在的南方科技大學、對該實驗進行倫理審查的深圳和美婦兒科醫院、賀建奎名下公司瀚海基因，以及據傳資助該項目的深圳市科技創新委員會都迅速與該實驗撇清關係。

美國萊斯大學也宣佈開始對該校生物工程學教授邁克爾·蒂姆（Michael Deem）展開調查。該教授據稱協助了賀建奎從事基因編輯計劃。