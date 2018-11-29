BBC巾幗百名: 鄧紫棋羅洋趙靜三名不同尋常的女性

Image caption 香港年輕歌手鄧紫棋利用自己影響力致力於慈善事業

一年一度的BBC「巾幗百名」系列節目每年在全球範圍內選擇100名最具影響力、最具啟發力的女性，並分享她們的故事。

今年入圍的大中華地區（中、港、台）的女性共有3名：鄧紫棋、羅洋和趙靜。

鄧紫棋G.E.M

鄧紫棋是一名出生在上海，但在香港長大和出道的年輕音樂人。她的作品非常暢銷。她用自己的知名度和影響力創建和支持慈善機構和組織，特別關注跟教育、音樂以及貧窮有關的問題。

鄧紫棋2014年在中國大陸參加《我是歌手》選秀節目時脫穎而出，成為許多歌迷偶像。

鄧紫棋在中國大陸有數以百萬計的粉絲，她的音樂創作和表演上的才華也正在得到世界關注。

鄧紫棋被西方媒體稱為中國的泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)，她的歌曲大部分是原創。

鄧紫棋認為，最大的資源其實不是錢或物質，而是人。

她還是剛剛去世的著名美國漫畫家斯坦‧李（Stan Lee，又譯史丹李）最後創造的女英雄原型。

早在2017年12月，鄧紫棋曾與斯坦·李在香港某個活動中見面，斯坦·李當即表示，自己很欣賞鄧紫棋身上鮮活的生命力，張揚的個性，以及亞洲新時代女孩的形像，他決定與鄧紫棋合作一個全新的女英雄形像。

羅洋的 《女孩們》

圖片版權 Carol Yarwood Image caption 來自遼寧的自由攝影師羅洋用鏡頭記錄中國女性生活。

34歲的羅洋是一位將鏡頭對凖女孩世界的自由攝影師。

從2007年起，羅洋以中國當代年輕女性為主題拍攝了一組名為《女孩們》的攝影作品。

她作品中的女孩不同於刻板印象中的中國女性，挑戰了傳統中國女性的社會觀念，為世界展現了一個現代、獨立和自我的中國女性群像。

羅洋作品中的每一位女孩都是個性鮮明、獨立自我的真實女性。她們有些是羅洋的熟人、朋友或是朋友的朋友；有些則是來自網絡的陌生人。

羅洋希望通過自己的鏡頭來記錄這些女性的生活片斷，同時讓別人通過這些鏡頭看到這些女性的生活態度和狀態。

「中國女孩處在一個矛盾的、變革的和不斷尋找自我和表達自我的一個階段，」羅洋說。

她用自己的鏡頭記錄了女孩們既脆弱又堅強的一面。

趙靜的拉拉雜誌和Yummy女性愉悅社區

圖片版權 Mumu Image caption 中國女同「Les+」拉拉雜誌創辦人趙靜

35歲的趙靜是一位入圍BBC「巾幗百名」系列節目的中國女企業家。而且，她還是一位幫助中國年輕女子探討「性」的企業家。

她經營著一家名為「Yummy女性愉悅社區」互聯網公司。

該公司專門幫助女性學習和討論她們的身體和慾望，並推廣女性愉悅健康產品，幫助中國女性更好地享受性愛。

她還在22歲時創辦了中國首家關於女同生活的「Les+」拉拉雜誌。

「Yummy女性愉悅社區」有多名性治療師以及心理諮詢師，在線上線下來為女性解答關於性的一切問題，並提供專業培訓和指導。

趙靜在接受BBC女性事務記者林琳的採訪時表示，之所以想創辦「Yummy女性愉悅社區」就是想為女性提供一個服務平台，讓她們能夠無拘無束地探索自己的身體和性慾，並挑戰社會禁忌，賦予女性權利。

趙靜說，許多中國女性羞於談性，許多使用她們服務的女性從未經歷過性高潮。自慰更是被看作為一種令人不齒的罪孽。

與此同時，她所創辦的「Les+」拉拉雜誌也讓許多中國女同鼓起勇氣，向家人承認自己的性取向，有些還得到了家人的理解和接受。

「巾幗百名」是什麼？

2018是全球女性爭取更多權利標誌性的一年。因此，BBC今年「巾幗百名」系列節目反映的是利用激情和憤怒來改變她們周邊世界的女性。

她們年齡從15歲到94歲不等，來自60多個國家，她們中有領導者、開拓者、以及各行各業的傑出女性。

我們希望讀者們能夠積極參與，向她們提出你們的想法。歡迎各位在社交平台Facebook、Instagram及推特上使用#100Women與她們交流。