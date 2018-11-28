中共黨員馬雲：中國民營企業家黨員的前世今生

圖片版權 Getty Images Image caption 外界多年都猜測馬雲是否共產黨黨員，直至《人民日報》證實他的身份。

中國官方《人民日報》早前公布一批對中國改革開放有「傑出貢獻」人士的名單，當中不乏姚明等知名人士。中國網商巨頭創辦人馬雲也榜上有名，《人民日報》為他撰寫的簡介更揭示了他的共產黨黨員身份。

《人民日報》的介紹指，阿里巴巴打造了全球最大的電子商務平台，成為拉動中國內需的巨大推動力，而阿里巴巴在馬雲的帶領下，令中國在「電商、互聯網金融和雲計算領域的國際競爭中居於領先水平」。

短短20年前，中國的民營企業家仍然不可以成為共產黨員。到今天，中國恆大創辦人許家印和大連萬達董事長王健林等中國商人已經公開自己共產黨黨員身份許久，但馬雲證實為黨員還是頭一次。

「中國特色社會主義事業的建設者」

圖片版權 Getty Images Image caption 民營企業家獲准加入中國共產黨，源於中國前國家主席江澤民2001年的講話。

中國共產黨容許民營企業家成為黨員的歷史，要追溯到中國前國家主席江澤民2001年的講話。他在當年7月1日中共建黨80週年的講話中形容，個體戶和私營企業家都是「有中國特色社會主義事業的建設者」，在政治上把他們與其他社會階級一視同仁。

中國官方《新華社》同年8月報道，共產黨列出多個企業家加入共產黨的條件，包括他們必須是「守法的愛國公民」、沒有瞞稅、也必須把大部份盈利重新投入公司的運作。

《新華社》的文章又指，允許企業家成為黨員，可以「幫助共產黨增加對這個新社會階層的影響力」。

中共在江澤民講話後一年舉行的第16次全國代表大會中修改黨章，讓「工人、農民、軍人、知識份子」外，也容許「其他社會階層的先進分子」加入。同次大會中，首次有中國民營企業家當選全國黨大會代表，總數七人。這個數字在往後的數次會議中不斷增多。

意料之內

美國財經新聞網站《商業內幕》（Business Insider）引述中國政治問題觀察員比紹普（Bill Bishop）指，馬雲是共產黨黨員不令人感到意外，但這個消息再一次提醒外界北京領導層正不斷增加自己在中國社會各界的影響力。

比紹普又說，這個消息「會讓一些對中國公司有戒心的外國監管機構提供再次發炮的理據」。

馬雲早前收購香港《南華早報》，他是共產黨黨員的消息在當地再次引來有關《南華早報》編輯自主的憂慮。法新社引述《南華早報》的回應說，阿里巴巴領導層的政治聯繫「並不會影響編輯或商業決定」。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬雲證實是共產黨黨員的消息傳出後，再次引起阿里巴巴旗下《南華早報》編輯自主的憂慮。

中國模式

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）分析指，馬雲加入共產黨，可能很簡單的只是想拉關係，但白洛賓說，馬雲其實可能真正覺得中國模式行得通，畢竟這個模式把中國「轉變成一個經濟大國，同時讓政府繼續控制百多家巨型的國有企業，也讓共產黨繼續執政」。

民營企業家可以加入共產黨的同時，許多中國民營企業都在公司內自行組建共產黨黨委，但最吸引外界注意的，是多家中國科技公司的黨委。

馬雲的阿里巴巴早在1999年已經在公司內成立共產黨黨支部，截止2015年共有2094名黨員。百度、新浪、騰訊等其他中國科技巨頭其後都分別成立了黨委。

中國官方《環球時報》在小米2015年成立黨委後發表評論文章，指小米的舉動「應得到社會的掌聲」，指世界上「大企業都願意與執政黨及潛在的執政黨保持良好關係，這幾乎不再作為政治話題被討論」。

圖片版權 Reuters Image caption 中興等中國公司成立共產黨黨委，引來美國等政府憂慮它們與中國共產黨的關係。

令企業「水土不服」的黨委

但對一些在外國有業務的中國民營企業來說，建立共產黨黨委並不完全是一件好事。美國、英國和澳大利亞等國近年分別以網絡或國家安全為由，限制或禁止一些科技公司到當地投資，而這些公司的黨委書記經常是外國政府其中一個關注點。

早在2012年，美國眾議院情報委員會一份報告就指出，兩家中國電訊巨頭華為和中興分別向美國國會承認公司內部設有共產黨委員會，卻不願向國會解釋黨委的工作。

報告又指，黨委的存在讓中國政府「有機會影響公司的決定和運作」，建議禁止兩家公司在美國境內收購或與其他公司合併。