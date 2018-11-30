圖片版權 Reuters Image caption 美國呼籲制裁中國電訊巨頭華為公司（Huawei），擔心使用華為的網絡技術被用於間諜活動。最近英國網絡安全機構警告說，對於華為仍然有「技術擔憂」。

新西蘭政府拒絶讓該國的移動網絡使用中國通訊巨頭企業華為（Huawei）製造的5G設備後，在英國的華為業務也受到媒體關注。

報道說，英國似乎對華為提供技術產品並沒有表現出相同的擔心。在所謂的「五眼聯盟」國家中，英國可能要成為唯一允許華為公司提供網絡數據的國家。自駕汽車和城市內智能傳感系統都使用這些數據。

所謂「五眼」（Five Eyes）或「五眼聯盟」是冷戰時期英美牽頭組成的國際情報分享組織，成員有美國，英國，澳大利亞，加拿大，新西蘭等五個英語國家。冷戰期間「五眼聯盟」情報網主要關注對象是蘇聯。但在蘇聯解體的後冷戰時期，「五眼聯盟」將注意力轉向反恐，現在還把焦點對凖中國。

路透社最近的報道引述一個未透露姓名的消息人士說，「我們處於一個新的世界，來自專制政權的衝擊導致（西方）擴大了情報分享。」

雖然中國成為"五眼"國家的聚焦對象，但是包括俄羅斯在內的其他國家也是他們關注的目標。最近幾個月來，這些國家的外交官，情報官員，政府首腦加強了磋商。

圖片版權 xinhua Image caption 保持低調的華為的創始人任正非曾經是中國軍方的工程師，他在1978年成為中共黨員。他的這個背景往往被批評者拿來做為他有官方背景的證據。

從今年開始五國的情報機關加強了合作，關注中國的「海外活動」。所謂的「五眼聯盟」還同德國和日本等盟國分享情報，擴大應對中國海外活動的聯盟。

英國對華為有"技術擔憂"

美國呼籲制裁華為公司，擔心使用華為的網絡技術被用於間諜活動。最近英國網絡安全機構警告說，對於華為仍然有「技術擔憂」。

周五（11月30日）《每日電訊報》報道，英國政府通信總部（GCHQ）下屬的國家網絡安全中心在新西蘭最近拒絶讓華為參加該國建立5G移動網絡投標後也作出反應。該機構發言人說，他們對一系列技術問題表示擔心，而且要求華為做出許多改進。

但是英國目前仍然繼續同華為合作。英國凖備進行一系列5G技術招標活動，旨在建立速度超快的移動網絡。華為以其優質廉價的服務被看作是5G技術領域的主要供應商。

美國安全機構一直在指責華為是潛在的國家安全風險。《每日電訊報》報道說，美國的安全官員去歐洲試圖說服英國和德國安全官員，美國呼籲盟國在使用5G技術時要加強網絡安全和供應鏈安全。

英國官員對《金融時報》說，美國使節敦促英國在美國採取措施提防華為的時候，英國也在加強網絡安全。德國一位官員說，"美國最近在此問題上（華為）加強施加影響"。

圖片版權 PA Image caption 英國政府通信總部（GCHQ）下屬的國家網絡安全中心對華為的一系列技術問題表示擔心。英國女王曾經去那裏視察。

脫歐後制裁中國公司？

英國政府內閣發言人接受BBC採訪時說，政府和電訊運營商同華為在國內和海外合作，保證英國能夠繼續從新技術中受益，但同時也能管控網絡安全風險。

他們所說的合作包括設在牛津郡班伯裏（Banbury）的一處設施，華為公司的僱員在那裏對政府通信總部（GCHQ）負責，這個政府技術監聽部門負責審查華為公司產品中的安全缺陷。

但是他們並沒有發現隱藏的後門或其他故意設置的秘密手段。但是該部門上次的報告提到了一些缺陷，因此他們說只能就華為沒有危險的說法提供「有限的保證」。

英國政府上月也發出某種信號，當時英國政府對電訊公司發出通知說要重新審核他們的基礎設施，那可能導致「改變現有規則」，而在「採購決定」中應該考慮這些變化。

雖然華為沒有被點名，但是報道過上述通知的《金融時報》指出，一些通信行業的高官的解讀是，英國政府仍然可能發佈禁令。

英國三軍聯合研究所的勞森說，「如果華為遭禁，我們不知道中國會在多大程度上在其他領域拒絶同我們進行商業往來，現在都關注脫歐對英國的經濟衝擊，因此時機並不好。」

「五眼」向新西蘭施壓？

圖片版權 PA Image caption 英國政府通信總部（GCHQ）負責審查華為公司產品中的安全缺陷。

繼美國和澳大利亞對華為公司關上了大門，不許華為參與他們下一代移動網絡的業務後，新西蘭電訊公司（Spark New Zealand）公布消息說，使用有關設備被認為存在「安全風險」，意指北京可能利用相關技術監視新西蘭，在將來產生爭端的時候擾亂他們的通信。

但是新西蘭的政府部長解釋說，這主要是出於技術考慮，而不是擔心間諜活動。新西蘭的安全部長裏特爾（Andrew Little）堅持說，新西蘭拒絶華為的決定同美國無關。

中國華為公司已經表示已經注意到新西蘭電訊公司的聲明，目前正在調查此事。但是華為作為世界一個主要的電訊設備供應商，致力於為客戶提供值得信賴和更安全的技術方案。

英國智庫三軍聯合研究所(RUSI)的勞森（Ewan Lawson）說，華為被禁當中有兩個因素在發揮作用：進入互聯網的時候，所有東西都依賴5G連接；來自國外的硬件現在引起更多的擔憂。

儘管北京一直堅持中國公司的海外發展出於正常的經濟和商業理由，但華盛頓及其盟友一直在指責中國利用海外投資達到政治目的。

華為同北京官方的關係

圖片版權 xinhua Image caption 在俄羅斯的華為手機產品經理在莫斯科發佈會上介紹華為新產品。華為在許多中國人眼中是中國技術自主創新的象徵。

華為公司一直堅持把自己說成是員工所有的民營公司，除了正常向中國國家納稅，和中國政府並沒有特殊關係。但是美國聯邦調查局和美國其他安全機構多次就華為公司同北京的關係提出疑問。

保持低調的華為創始人任正非曾經是中國軍方的工程師，他在1978年成為中共黨員。他的這個背景往往被批評者拿來做為他有官方背景的證據。

英國白金漢大學安全和情報研究中心的主任格里斯（Anthony Glees）教授說，在中國，公司和國家一般都保持十分密切的關係。

劍橋大學的安全工程教授安德森（Ross Anderson）表示，在5G問題上，人們擔心在國際緊張局勢發生時，中國能夠對英國發動大規模阻斷服務攻擊

「顯然存在這種風險。中國目前表現強硬，多年來我們一直希望隨著富裕程度增加，中國能變好，但是我們的希望是徒勞的，都落空了。」

過去華為在美國銷售手機受阻，隨後澳大利亞禁止當地網絡公司使用華為的5G設備時，中國都就此對保護主義發出警告。但是BBC的報道注意到，目前北京並沒有顯得急於站在華為一邊作辯解。美國總統特朗普的關稅威脅已經讓中國官員忙於應付，他們出手幫助華為可能會取得事得其反的效果。

另外BBC報道還注意到最近中共的《人民日報》列出過去40年對改革開放有傑出貢獻的百人名單中漏掉了華為的創立者任正非。

這份包括國防軍工，企業，官員、經濟學者，演藝人士的百人名單中，沒有列入許多中國人眼中的本土科技力量代表人物任正非，引起了許多議論和猜測。

華為創始人沒有列入的原因是因為他同政府關係過近，要避嫌，還是因為他和政府的關係不夠好？