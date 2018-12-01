2018年的第48周，台灣「九合一」選舉塵埃落定，台灣「綠地變藍天」；中國科學家賀建奎聲稱，世界首例免疫艾滋病的基因編輯嬰兒成功誕生，震驚世人的同時也引發倫理爭議；上了紅色通緝令的中國前官員的三名家屬稱被中國政府限制出境，疑被當做中國海外追逃的「人質」；坦桑尼亞總統最近為中國在非洲的投資點讚，稱與西方相比中國的附帶條件更少；而在美國，兩名華裔科學家開發出一種人工智能（AI）程序，通過用人工智能讀《人民日報》，分析中國政策轉向出現的時機。

1. 台灣選舉：2018「九合一」民進黨大敗 國民黨拿下逾三分之二地方席位

Image caption 2018選舉後，民進黨（綠）在22個縣市中只掌控6席，國民黨（藍）激增至15席。台北的無黨籍人士（白）柯文哲被官方宣佈勝選，但國民黨的丁守中提出了上訴。

2018年台灣選舉結果塵埃落定，民進黨「慘敗」，贏得超過三分之二地方席位，現任總統蔡英文辭去黨主席職位。從選舉結果來看，蔡英文領導的民進黨政府為施政不力付出代價，而從公投結果來看，台灣社會對於同志婚姻以及家庭價值趨向保守。與此同時，兩岸關係及中美台關係對2020年的選情愈發重要。

2. 基因編輯：中國科學家賀建奎引爆倫理爭議

圖片版權 SOPA Images Image caption 賀建奎在演講中稱自己的實驗」意外洩露「，他還感謝了所在的南方科技大學，儘管他聲稱學校對其實驗」並不知情「。

中國南方科技大學科學家賀建奎在世界艾滋病日來臨之際聲稱，他早前為兩名嬰兒改造了基因，使她們將來可能具有天然抵抗艾滋病（又稱"愛滋病"）的能力。這一消息立即引來各方對其合理性與正當性的質疑，也引發了一場關於科學倫理的大討論。

3. 中國反腐：紅通嫌犯美籍家人被禁離境 引發「人質」爭議

圖片版權 Friends of Liu Family Image caption 美國公民 Victor 與 Cynthia Liu 稱，他們自今年六月起無法離境中國。

中國外逃人員的三名美籍家人自今年六月起被中國政府禁止出境，疑被當做中國海外追逃的「人質」。中國交通銀行廣州分行前黨委書記、行長劉昌明是逃亡海外的「天網」百名嫌疑犯之一，被控違規放貸近100億元人民幣，自2015年起被國際刑警組織以紅色通緝令追捕。而被限制出境的他的妻子及兩名子女都擁有美國國籍，其中一人在美國出生。劉姓姐弟認為，中國政府希望以限制他們出境中國而向他們的父親施壓。

4. 中非合作：坦桑尼亞總統讚「無條件」的中國援助

圖片版權 AFP Image caption 坦桑尼亞總統馬古富力已經數次與西方國家政府有爭論。

坦桑尼亞總統約翰·馬古富力（John Magufuli）日前表示，與西方國家相比，他更樂意接受中國的援助，因為中國援助的附帶條款比較少。中國已經承諾，將在未來三年對非洲提供總額達600億美元的援助和貸款，其中多數用於基礎建設發展。中國是非洲的重大投資者，對西方在這片大陸上的影響力構成直接挑戰，而圍繞中國的資金一直以來也有各種爭議。就在馬古富力發表這番言論之前，一宗發生在肯尼亞的案例突顯出中國在非洲「一帶一路」項目的貪腐問題。

5. 人工智能、人民日報和習近平的中國：大數據時代的AI分析師從黨媒口舌讀懂中國

圖片版權 Julian Tszkin Chan and Weifeng Zhong Image caption 人工智能專家陳子健（左）與鐘偉峰（右）

在中國，《人民日報》被認為是反映國內政策的風向標，其中尤以頭版文章最為重要，傳達著當局重點宣傳的綱領性政策。若能及時感知到頭版的新輿論取向，就如掌握了中國政治的水晶球，可觀察到北京的最新政策取向。如今兩位華裔科學家就開發出一種人工智能程序，通過研究《人民日報》頭版文章，分析中國出台新政策的時機。