圖片版權 AFP Image caption 羅伯托·阿澤維多

中美貿易衝突不斷升級，促使世界貿易組織（WTO）的改革迫在眉睫，在今天（周六）即將舉行的G20峰會上成為重頭戲。

11月30日，WTO總幹事羅伯托·阿澤維多（Roberto Azevedo）在接受BBC採訪說，國際自由貿易受到1947年以來的"最嚴重威脅"。

他說，當前的保護主義浪潮正威脅自由貿易。

阿澤維多說：「這不僅僅是WTO面臨的最嚴重危機，而且，自關貿總協定（GATT）於1947年建立以來，多邊貿易體系也正遭遇最嚴重威脅」。

他說：「世貿組織一貫堅持的合作原則、不歧視原則等最基本原則目前受到挑戰和質疑。這是非常嚴重的狀況」。

在美國對中國徵收第一輪關稅時，中國曾向WTO投訴美國違反世貿規定。而美國亦透過WTO起訴中國、加拿大、墨西哥等國，指責這些國家對美國鋼鐵和鋁製品徵收的關稅不符合世貿規定。

特朗普在今年8月表示，如WTO再對美國不利，美國則有意退出組織。11月21日，特朗普的經濟顧問凱文·哈塞特（Kevin Hassett）對BBC表示，可能研究通過改革將中國逐出WTO。

阿澤維多表示，中美之間的互動模式必須從「相互威脅和指責轉變為尋找解決方案」。

避免上訴機構崩潰

目前，美國和WTO在上訴機構（Appellate Body）的職能上產生爭執，該機構負責解決各國之間的貿易爭端，是整個組織的關鍵職能。

美國質疑上訴機構在WTO中的角色，不斷阻止機構任命新法官，導致其運作效率降至最低。如果不能盡快解決，貿易爭端解決機制將最快在明年陷入癱瘓。

阿澤維多表示，WTO成員國正在討論「B計劃」，以避免上訴機構崩潰，保證其繼續運作。

「當然最重要的問題是：美國能否參與（B計劃）？如果不參與，將使與美國相關的貿易衝突難以解決。」

圖片版權 Getty Images Image caption 阿根廷總統馬克里（左）和俄國總理普京

20多年來最大規模改革

中國呼籲WTO其他成員國抵制貿易保護主義，通過改革WTO應對美國增加關稅的威脅。

據路透社11月26日報道，歐盟同中國、印度等國共同提交了兩份有關改革WTO的提案，重點改革其運作程序。

第一份提案對上訴機構的程序性問題提出了解決方案。包括為即將卸任的上訴機構成員制定新的規則，明確規定他們可以在哪些情況下完成正在進行的上訴程序。

提案還要求確保上訴程序按照WTO規定的90天時限完成，除非爭議各方另有協議。另外，還提議召開WTO成員國與上訴機構之間的年度會議，公開討論法理學的系統問題或趨勢。

第二份提案主要是加強上訴機構提交報告的效率和能力，以及及時啟動上訴機構的遴選程序等。

中國商務部副部長王受文表示，中國對WTO提出的改革原則主要包括：維護多邊貿易體制的核心價值，解決發展中成員在融入經濟全球化方面的困難，幫助實現聯合國2030年可持續發展的目標等。

王受文強調，希望盡快運作WTO的貿易爭端解決機制，否則協議將成為一紙空文。

到目前為止，沒有美國官員對提案發表評論。

兩份提案將在12月12日提交WTO總理事會，該機構有權利執行WTO貿易爭端解決機制的改革。