圖片版權 Getty Images Image caption 過往不少維族人曾經維權，圖為2009年，一批婦女稱自己家屬被中國當局囚禁。

中國當局被指在新疆設立的「拘留營」，囚禁了上百萬維吾爾族人。北京說這些設施其實是「職業訓練中心」，但一些巴基斯坦人早前對BBC烏都語說，他們在中國的新疆藉妻子都是被中國政府人員強行帶走的，而且在營內受虐待，也被迫做一些違反伊斯蘭教教義的事情。

一些巴基斯坦人向BBC烏爾都語記者稱他們的妻子都曾被中國當局拘留，以下是他們的妻子被抓之前和之後的故事。

為保障受訪者安全，受訪者和他們妻子的名字都是化名。

沙希德角（Shahid Zaman）

我在中國得到一名當地女子幫忙開設了一家顧問公司。這名女子叫古勒芭努（Gul Bano ） ，生於新疆一個穆斯林家庭。我們為客戶提供不同的服務：簽證、市場顧問、採購、送貨服務等。公司的業務不錯。

2016年末，我們的一個客戶下了一個很大的訂單。我告訴當時在新疆家裏古勒芭努，這次想用陸路從北京到新疆，開始幹活前先在當地遊覽一下。我之前在中國旅行都是乘坐飛機的。

我記得古勒芭努對我說不要這樣做，但我沒有理會她。我坐車坐了許久，終於抵達目的地，住進了古勒芭努為我安排的酒店。

我到達當地後發現那裏大部份人口都是回教徒，讓我喜出望外，我也看見了數家清真寺。在目的地待了一天後，古勒芭努就要我離開，說她會在別的地方跟我會合。

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我沒聽她的話，又跟她說我希望遊覽一下。她最終讓我留下，但叮囑我不要到清真寺禱告。我又沒有聽她的話，在一個主麻日到清真寺禱告，又到處閒逛，然後回到北京。古勒芭努隨後也到北京來。

她有點擔心，她說有中國的政府人員向她查探有關我的情況。我當時對新疆的情況並不了解，古勒芭詳細解釋後，我開始擔心，但她安慰說不會有什麼問題。

訂單完成後，客戶對我們的工作十分滿意，我們也賺了許多錢。我和古勒芭努度過了一段美好的時光，就回到了巴基勒坦。

過了沒久，我在巴基斯坦時嘗試打電話給古勒芭努，但找不到她。我就嘗試聯絡我們的共同朋友，奇怪的是，沒有人知道她的下落。

這個情況令我有點擔心。這對我來說有兩個問題：我的生意不能沒有她，而且她已經成了我的女朋友。

我也試圖在到中國，但在北京機場被攔下來，被告知我不能入境。我跟中國國家移民管理局的人員說，我曾在中國讀書，也有中國簽證，曾多次到訪當地。他們都聽不進去，只跟我說我已經被禁止入境，會被遣返回國。

我跟許多有相同經歷的人訴說我的情況。他們告訴我，古勒芭努是因為我在新疆參加了主麻日禱告而受罰。我不知道古勒芭努何時會獲釋放，也不知道她獲釋後會不會跟我聯絡，但十分惦念她。

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穆罕默德（Muhammad Jamil）

我屬於巴基斯坦信德省部族一員，生意主要是捕捉蛇、蠍子、烏龜等。這在巴基斯坦是違法的，但我們鮮有人因此被抓。

我開始向中國出口這些動物，因此要往返兩國。

有朋友跟我說，娶一個中國女子當太太有許多好處，我當時也是這樣想的。我2016年跟一名不是回教徒的中國女子結婚，然後給她在北京買了房子。

我的太太是一個十分好的生意伙伴，因此我開始長時間留在北京。她2017年跟我說她想到巴基斯坦逛逛，於是我帶她到巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）。

我的家人見到我的太太都十分高興。我們在巴基斯坦待了數天，就回到北京。

2017年最後幾天，我們當時在北京過著非常愜意的生活，我太太當時懷著我們的孩子。但一天晚上，中國政府人員來叩我的門，要求我出示護照。他們之後也問我的太太拿身份證明文件，然後要她跟著他們走。我要求他們解釋，他們說她需要一些培訓。

他們也命令我立即離開住處，一棟用我妻子的名義購買的房產。我驚慌了，我問了當初說服我娶中國太太的那名朋友，得到的答案卻令我更慌。

他跟我說，中國的政府人員也說她的太太需要接受培訓，然後就帶走了她。我之後求見中國官員，跟他們說我和妻子都不信奉伊斯蘭教，還在他們面前吃一些伊斯蘭教教義不允許的食物，但他們只是跟我說要耐心等候她。

此後我在中國又待幾個月，直到我回到巴基斯坦。我的護照還有有效的中國簽證，但我並不想回到中國。我和我的太太都跟伊斯蘭教沒有任何關係，為甚麼他們要懲罰我們？我並不知道我的太太下落如何。

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賈瓦德（Jawad Hussain）

我在巴基斯坦旁遮普省出生，家裏做成衣生意，在印度從商已多年。但印巴兩國的緊張關係持續，因此家裏轉到中國繼續生意。

我每次到中國的時候，都會聘請一位來自烏魯木齊的回教女子當我的翻譯。我認為她十分可靠。為了工作上的便利，我有需要娶一位中國女子為太太。在徵得她父母的許可後，我們在2005年結婚。

2005到2014年間，她差不多每年都會跟我一起到巴基斯坦。在這段時間，我們育有兩個孩子。2015年，為了完成她的願望，我們一起到麥加朝聖。

2016年前，我們的生活完全沒有任何問題。但在年末，一些中國政府人員來到我家，要我出示巴基斯坦護照。我當時以為這只是一個例行檢查，但這些政府人員又要見我的妻子和孩子，又要他們出示護照，並扣了他們護照，說他們調查完畢後才會發還。

事情遠沒有結束。三天後，一些警察到我家來，說我的妻子和孩子都不得離開當地，還得每天早晚向當地警察匯報。

我最初以為這些只是暫時的安排，但我錯了。這些禁令至今還在，而且每天都變得更加嚴厲。

中國政府在一年前發還給了我的護照，但仍然扣著我的妻子和孩子的護照。