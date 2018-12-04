圖片版權 PA Image caption 軍情六處負責人揚格講述面對目前的威脅和地緣政治變化，英國情報部門如何演變，如何應對挑戰。

英國對外情報部門負責人警告說，俄羅斯對英國和西方構成明顯的威脅，中國的新技術主宰在未來構成更大的安全威脅。

軍情六處負責人揚格（Alex Younger）在他曾經學習過的母校講話說，因為新興的5G網絡依賴中國技術，因此需要審視國家未來的安全狀況。

揚格說，「權力，金錢和政治基本上在向東方轉移，這是我們需要適應的政治現實。我們真正需要討論的是，知識將來的發展在起作用。」

這是揚格上任4年中第二次公開講話。他曾在2016年強調，來自敵對國家的網絡攻擊，宣傳攻勢和顛覆活動對英國和歐洲的民主制度構成"根本威脅"。

揚格在參軍和後來在軍情六處工作前，曾在英國聖安德魯斯大學攻讀經濟學和電腦科學。

中國5G技術威脅

圖片版權 AFP Image caption 2018年7月8日北京國際消費電器展銷會。英國軍情六處負責人特別提到中國領導人習近平宣佈"中國製造"戰略，以及要在智能通訊，人工智能，合成生物學和基因學領域佔主導地位的雄心。

軍情六處負責人在講話中特別提到中國領導人習近平宣佈「中國製造」戰略，以及要在智能通訊，人工智能，合成生物學和基因學領域佔主導地位的雄心。

他說，"這裏我們也要做出一些決定，我們需要研究這個問題，需要對話。這一切不會是直截了當的。"

據《每日電訊報》之前的報道，美國安全官員去歐洲游說英國和德國安全官員，美國呼籲盟國在使用5G技術時要加強網絡安全和供應鏈安全，擔心使用華為的網絡技術被用於間諜活動。

許多西方國家都指責中國從事工業間諜活動，最近英國網絡安全機構也警告說，對於華為仍然有「技術擔憂」，但英國尚未對華為採取抵制行動。

澳大利亞，新西蘭前不久都出於國家安全考慮，阻止中國通訊技術巨頭化為向他們輸出5G技術設備。報道說，在所謂的"五眼聯盟"國家中，英國可能將會成為唯一允許華為公司提供網絡數據的國家。

最近彭博社調查記者羅伯特森和裏利報道說，有證據顯示中國發動廣泛的網絡技術攻擊，進入包括蘋果和亞馬遜等美國30多家大公司和聯邦機構獲取數據。

不過蘋果公司，亞馬遜和芯片公司超微電腦(Super Micro) 都說彭博社關於中國安插間諜芯片獲取情報的報道不實。蘋果公司特別發出強烈聲明說，「沒有證據」支持彭博社的指稱。

俄羅斯威脅國際秩序

圖片版權 REUTERS/Toby Melville Image caption 倫敦泰晤士河畔英國情報機構軍情六處總部大樓。

英國軍情六處負責人在周一的講話中強調間諜活動中要利用人工智能和機器人對付那些「執意對抗」英國的「流氓國家」，間諜活動必須要進入新時代。

揚格特別點了俄羅斯，說俄羅斯有「惡意行為」。據指稱，克里姆林宮下令謀殺為軍情六處效力的前俄羅斯軍事情報部門的謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripal），攻擊者在斯克里帕爾在英國索爾茲伯里的住所門把手上塗了致命的神經毒劑。

俄羅斯一直被指干預西方國家的政治，包括上次美國總統選舉，法國和德國的選舉，以及英國的脫歐公投和西班牙加泰羅尼亞獨立公投。

英國情報負責人還說，公眾輿論擔心建立在規則基礎上的國際秩序正在受到威脅。俄羅斯總統普京，沙特王儲本·薩勒曼和美國總統特朗普這些領導人都在違規行事。

揚格說，國家面臨威脅的演變的一個方面是對手運用現代技術，加強了創新活動，「簡而言之，我們要創新的速度要超過對手，如果我們做不到這一點，我們的後代不會原諒我們。」

「第四代諜報活動」

他講話說英國必須進入「第四代間諜」時代才能保衛國家安全。在英國脫歐前，這位代號為「C」的軍情六處負責人還強調了英國安全機構與歐洲盟國保持密切關係的重要性，他指出因為有了情報合作，在歐洲「多次」同伊斯蘭國相關的恐怖攻擊都被挫敗。

揚格還說3月索爾茲伯里攻擊後的共同行動揭露了「破壞者」，通過驅逐俄羅斯外交官打擊了他們在許多國家的間諜網。

他還警告說，「敵人」會利用網絡技術的長足進步對英國發動攻擊，這是一種不同於傳統方式的攻擊。

揚格認為，網絡時代的數字革命帶來了第四次工業革命，其中人工智能，機器人，納米技術和量子計算機等技術會取得突破。

圖片版權 EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption 前俄羅斯軍事情報部門的雙面間諜謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他的女兒尤利亞今年3月在英國成為毒殺目標。

他說，「第四次工業革命的時代需要第四代間諜：在傳統的人力搜集情報之外，要加以日新月異的創新，新的伙伴合作和新觀念，這樣才能調動多樣化人群，讓年輕人髮揮作用。」

揚格說，數字時代改變了間諜活動環境，海量數據加上先進分析手段使得現代世界更加透明，這就是為什麼俄羅斯軍情部門在索爾茲伯里發動攻擊後能夠被揭露。但是他認為新環境也帶來了挑戰。

新型技術創新間諜

「網絡現在是我們增長最快的部門。我們正把注意力集中到人和科技的聯繫方面。這是歷史上首次，我們通過國家安全戰略投資基金同科技創新研究人員建立了完全不同的合作關係，讓私營和學術領域發揮作用滿足我們的需要。」

揚格還敦促「俄羅斯和其他試圖破壞我們生活方式的國家不要低估我們和我們盟國的決心和能力」。軍情六處還需要招募從新一代具有多樣性背景的年輕情報人員。

揚格對學生說，「我想對你們這些想像不出自己為軍情六處工作的年輕人說……無論你的背景如何，都沒有關係。如果你希望做點事情，你認為你可能具有這個能力，那我們希望你來找我們。」

「技術挑戰最深遠的後果是對人的挑戰。我們決心吸引具有更高技術技能的人加入我們。但是我們的機構也需要比以前更快速適應變化，這樣才能在未來發展壯大。這就需要人要有新視野，以我們現在無法想像的方式發揮他們的創新能力。」