氣候變化，全球變暖和聯合國的使命

  • 2018年 12月 5日
Steam rises from the brown coal-fired power plant Neurath (front-C) and Niederaussem (rear-L) operated by RWE in Bergheim, 04 December 2018. The Rhenish Brown Coal Field is Europe"s largest carbon dioxide source. According to a report by the UN, the carbon dioxide (CO2) emissions have gone up for the first time in four years. The report came just days ahead of the COP24 United Nations Climate Change Conference taking place in Poland from 02 to 14 December 2018. EPA/SASCHA STEINBACH 圖片版權 EPA/SASCHA STEINBACH
Image caption 一座位於德國西部城市貝格海姆的一座燃煤電站。

《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）第24次締約方會議（COP24）提前預期一天在波蘭卡托維茲舉行，參會代表面臨減排壓力。

這次會議是繼2015年《巴黎協議》制定以來，聯合國召開的關於氣候變化的最重要的會議，因此得名「巴黎2.0」。195個國家的200多個代表將在會上討論如何履行《巴黎協議》，為減少碳排放制訂規則。

峰會召開之時，四位聯合國氣候談判會議前主席發表罕見聲明，呼籲各國採取果斷行動。他們表示，「地球正處於十字路口。」

氣候專家表示，如要地球達到巴黎協議的目標，要大幅削減碳排放量。最近四年是史上最熱的幾年，全球碳排放持續增長。

與此同時，世界銀行宣佈，將在五年內提供2000億美元的資金，以支持各國採取行動應對氣候變化。

圖片版權 REUTERS/Kacper Pempel
Image caption 今年的聯合國氣候會議（COP24)於12月4日在波蘭的卡托維茲開幕。
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蟲草

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會議將關注巴黎協議運作的技術原則。

180多個國家在2016年正式簽署巴黎協議，而協議要到2020年才正式開始運作。

在此之前，代表們必須針對如何衡量、報告並核實（以避免誤報）溫室氣體排放制訂統一規則，以及如何提供氣候融資。

氣候變化智庫E3G的Camilla Born表示，「規則手冊將凝聚大多數談判代表在今年COP上的能力。」

「巴黎規則達成協議在技術和政治上都是一項複雜的任務，但這是值得的！」

該規則手冊目前還有數百個括號，表示有爭議的區域。

圖片版權 LUKAS COCH
Image caption 示威者在澳大利亞首都堪培拉的國會前抗議氣候變化。

減緩全球變暖的關鍵時刻

今年10月，政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發佈具有歷史意義的報告，警告必須將全球氣溫升幅限制在1.5°C。本次峰會是在報告發佈之後首次舉行。

IPCC的報告表示，「全球氣溫上升1.5°C將增加與氣候相關的危機，包括健康、民生、糧食安全、水資源供應、人類安全和經濟增長等。如果增加2°C，問題將更加明顯。」

報告強調，1.5°C和2°C之間的最大差異之一是對珊瑚礁的影響。珊瑚礁支撐了25%現有海洋物種，非常容易受到碳污染導致的海水溫度上升和酸性增強的影響。IPCC估計，一旦全球氣溫增加1.5°C，地球將失去約80％的珊瑚礁。如果增加2°C，幾乎所有的珊瑚礁都會消失。

為了達到1.5°C的目標，各國必須大力改變來自化石燃料的排放，並大規模減少大氣中的二氧化碳，在2030年之前將溫室氣體排放量削減45％。

11月27日，聯合國環境規劃署發佈的最新一份《排放差距報告》顯示，全球二氧化碳排放量在經過三年的停滯期後，在2017年再次上升。

香港中文大學地理與資源管理學教授劉雅章對BBC中文表示，如果碳排放量依照現有趨勢持續增長，要達到限制氣溫升幅1.5°C的目標可能性不大。

劉雅章曾是IPCC成員，他說，雖然表面上看來，1.5°C與2015年報告的2°C只有半度差距，但對環境的影響大不相同。他解釋，與1.5°C相比，2°C會帶來更多極端天氣，比如極端暴雨和熱帶風暴，海平面升高的距離也更大。

劉雅章對此次峰會能否成就巴黎規則持懷疑態度，他說，當時巴黎協議能夠通過2°C這個標凖，主要依賴各個國家自願達到目標。而這次，各個國家是否依然自願達到1.5°C的目標，以及用什麼方法達到目標，都是很大疑問。

資金流動

在制訂巴黎規則之前，本次峰會還將討論資金的投放事宜。2015年，較富有的國家承諾，在2020年之前，每年將給較貧困國家投入1000億美元，以減緩氣候變化帶來的影響。目前就能否實現資金數額存在擔憂。

談判代表說，在財務方面能否取得進展也是本次會議的關鍵。峰會將探討資金從何而來、能否接受國際貸款等。

代表談判成員中最貧困國家的主席Gebru Jember Endalew說，「IPCC的報告清楚地表明，每一次氣候升溫都很重要，尤其是對最不發達國家來說。」

「該報告明確表示了，將全球溫度升幅限制在1.5C仍然是有可能的，這帶來了一些希望。我們必須在卡托維茲共同努力，將目標變為現實。」

根據2018年世界危機報告（World Risk Report）的分析，瓦努阿圖、湯加、所羅門群島等西南太平洋地區面臨最嚴重的氣候變化危機。

小島嶼國家聯盟首席談判代表Amjad Abdulla說，「最新IPCC報告有一個重要發現，如果沒有大幅增加氣候融資，就不可能成就將升溫限制在2°C（更不用說1.5°C）的目標。這一點經常被忽視。」

四位聯合國氣候談判會議前主席，自斐濟的Frank Bainimarama，摩洛哥的Salaheddine Mezouar，法國的Laurent Fabius和秘魯的Manuel Pulgar Vidal周日發表聯合聲明，呼籲採取緊急行動。他們說，"未來兩年的行動具有決定性效果，因此至關重要"。

「各個國家的部長和其他部門領導人在COP24會議上的言行，將有助於確定未來幾年的減排努力，使世界更接近《巴黎協議》的目標，包括保護最容易受到氣候變化影響的國家，或者進一步採取行動（減緩氣候變化）。」

「如有任何拖延，只會讓減緩氣候變化變得更加困難，耗費更高昂的資金」，聲明表示。

劉雅章解釋，這是因為一旦大氣層的溫室氣體增多，需要更大力度才能扭轉其上升趨勢。用已知的方法減少碳排放也要花費更多的資源和金錢。

中國的領袖地位

根據巴黎協議，每個國家自行決定在削減碳排放方面的行動。中國是碳排放大國，每年排放量約佔全球排放總量的四分之一。中國一直支持減排，並承諾減少溫室氣體的排放。

劉雅章認為，如果中國在接下來的減排行動中做領導帶頭作用，將會推動其他國家參與。

他建議中國繼續推動在水利、風力、光能等再生能源方面的應用，並加大科學研究上的投入，尤其是先進科學工具、大數據處理等方面。

低碳亞洲行政總裁黎廣德對BBC中文表示，對中國來說，COP24峰會是一個走出貿易陰影、改善

國際形像的良好契機。

他說，中國作為發展中國家的領袖，如要進一步領導減排，應該想辦法填補資金空缺，考慮是否將國家基建上的投資轉移到氣候行動上。

他強調，中國仍在投資煤炭發電項目，尤其是在"一帶一路"沿線國家的投資，一個這樣的項目將持續運作四、五十年，有悖於減排的目標。他期待中國付諸實質行動，不辜負國際對中國領導減排的期望。

近30位國家的元首和政府首腦將在會議上發表聲明。這個數字遠遠低於參與2015年巴黎協議的陣容，這或許表明，許多國家認為此次會議更像是應對氣候變化的技術階段，而不是歷史時刻。

但對於中國和歐盟國家來說，這次會議至關重要。他們希望表明，即使在特朗普時代，國際合作仍然可以發揮作用。

儘管美國已退出巴黎協議，但不能在2020年之前離開，因此美國談判代表會一直參加會議，並且不阻礙峰會進程。

聯合國進程

緩慢的步伐令人非常沮喪，一些環境運動人士認為，氣溫升高造成的威脅程度還沒有得到政治家的充分認識。

Extinction Rebellion社會運動希望推動徹底改變氣候問題，其發言人表示，"世界各國政府完全沒有保護他們的公民"。

「他們追求短期利潤和大生意。我們需要改變這一點。我們希望COP24峰會的重點不僅僅是增強巴黎規則的技術守則，而且要讓政府意識到更宏大的改變。我們做得還不夠。」

參與峰會進程的其他人表示，氣候變化是世界有史以來面臨的最複雜問題之一，聯合國在解決這個問題上正在取得實際進展。

聯合國開發計劃署負責人Achim Steiner說：「必須認識到，談判者和其他人付出的努力正在發揮作用。」

「我們今天有3000億美元的可再生能源經濟在運轉，這是一場能源革命，是在氣候談判過程中產生的。」

依賴煤炭發家的卡托維茲

會議召開地卡托維茲擁有強大的煤炭資源，是歐盟最大的煤炭公司所在，這一事實令許多人感到不安。

波蘭高度依賴煤炭，其近80％的電力來自化石燃料，並且普遍使用劣質煤取暖，特別是在寒冷時節，會導致呼吸系統疾病。

但是波蘭政府表示，波蘭將堅持使用燃料，並宣佈計劃明年投資建設新煤礦。

這種做法引起譴責。國際環境法中心的高級律師Sébastien Duyck說：「我們希望波蘭政府抓住機會，促進公平過渡，保證能源系統的轉變。」

「不幸的是，波蘭總統本周宣佈，締約方會議的贊助商包括煤炭公司，這是非常令人擔憂的信號。」

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