圖片版權 EPA/SASCHA STEINBACH Image caption 一座位於德國西部城市貝格海姆的一座燃煤電站。

《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）第24次締約方會議（COP24）提前預期一天在波蘭卡托維茲舉行，參會代表面臨減排壓力。

這次會議是繼2015年《巴黎協議》制定以來，聯合國召開的關於氣候變化的最重要的會議，因此得名「巴黎2.0」。195個國家的200多個代表將在會上討論如何履行《巴黎協議》，為減少碳排放制訂規則。

峰會召開之時，四位聯合國氣候談判會議前主席發表罕見聲明，呼籲各國採取果斷行動。他們表示，「地球正處於十字路口。」

氣候專家表示，如要地球達到巴黎協議的目標，要大幅削減碳排放量。最近四年是史上最熱的幾年，全球碳排放持續增長。

與此同時，世界銀行宣佈，將在五年內提供2000億美元的資金，以支持各國採取行動應對氣候變化。

圖片版權 REUTERS/Kacper Pempel Image caption 今年的聯合國氣候會議（COP24)於12月4日在波蘭的卡托維茲開幕。

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會議將關注巴黎協議運作的技術原則。

180多個國家在2016年正式簽署巴黎協議，而協議要到2020年才正式開始運作。

在此之前，代表們必須針對如何衡量、報告並核實（以避免誤報）溫室氣體排放制訂統一規則，以及如何提供氣候融資。

氣候變化智庫E3G的Camilla Born表示，「規則手冊將凝聚大多數談判代表在今年COP上的能力。」

「巴黎規則達成協議在技術和政治上都是一項複雜的任務，但這是值得的！」

該規則手冊目前還有數百個括號，表示有爭議的區域。

圖片版權 LUKAS COCH Image caption 示威者在澳大利亞首都堪培拉的國會前抗議氣候變化。

減緩全球變暖的關鍵時刻

今年10月，政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發佈具有歷史意義的報告，警告必須將全球氣溫升幅限制在1.5°C。本次峰會是在報告發佈之後首次舉行。

IPCC的報告表示，「全球氣溫上升1.5°C將增加與氣候相關的危機，包括健康、民生、糧食安全、水資源供應、人類安全和經濟增長等。如果增加2°C，問題將更加明顯。」

報告強調，1.5°C和2°C之間的最大差異之一是對珊瑚礁的影響。珊瑚礁支撐了25%現有海洋物種，非常容易受到碳污染導致的海水溫度上升和酸性增強的影響。IPCC估計，一旦全球氣溫增加1.5°C，地球將失去約80％的珊瑚礁。如果增加2°C，幾乎所有的珊瑚礁都會消失。

為了達到1.5°C的目標，各國必須大力改變來自化石燃料的排放，並大規模減少大氣中的二氧化碳，在2030年之前將溫室氣體排放量削減45％。

11月27日，聯合國環境規劃署發佈的最新一份《排放差距報告》顯示，全球二氧化碳排放量在經過三年的停滯期後，在2017年再次上升。

香港中文大學地理與資源管理學教授劉雅章對BBC中文表示，如果碳排放量依照現有趨勢持續增長，要達到限制氣溫升幅1.5°C的目標可能性不大。

劉雅章曾是IPCC成員，他說，雖然表面上看來，1.5°C與2015年報告的2°C只有半度差距，但對環境的影響大不相同。他解釋，與1.5°C相比，2°C會帶來更多極端天氣，比如極端暴雨和熱帶風暴，海平面升高的距離也更大。

劉雅章對此次峰會能否成就巴黎規則持懷疑態度，他說，當時巴黎協議能夠通過2°C這個標凖，主要依賴各個國家自願達到目標。而這次，各個國家是否依然自願達到1.5°C的目標，以及用什麼方法達到目標，都是很大疑問。

資金流動

在制訂巴黎規則之前，本次峰會還將討論資金的投放事宜。2015年，較富有的國家承諾，在2020年之前，每年將給較貧困國家投入1000億美元，以減緩氣候變化帶來的影響。目前就能否實現資金數額存在擔憂。

談判代表說，在財務方面能否取得進展也是本次會議的關鍵。峰會將探討資金從何而來、能否接受國際貸款等。

代表談判成員中最貧困國家的主席Gebru Jember Endalew說，「IPCC的報告清楚地表明，每一次氣候升溫都很重要，尤其是對最不發達國家來說。」

「該報告明確表示了，將全球溫度升幅限制在1.5C仍然是有可能的，這帶來了一些希望。我們必須在卡托維茲共同努力，將目標變為現實。」

根據2018年世界危機報告（World Risk Report）的分析，瓦努阿圖、湯加、所羅門群島等西南太平洋地區面臨最嚴重的氣候變化危機。

小島嶼國家聯盟首席談判代表Amjad Abdulla說，「最新IPCC報告有一個重要發現，如果沒有大幅增加氣候融資，就不可能成就將升溫限制在2°C（更不用說1.5°C）的目標。這一點經常被忽視。」

四位聯合國氣候談判會議前主席，自斐濟的Frank Bainimarama，摩洛哥的Salaheddine Mezouar，法國的Laurent Fabius和秘魯的Manuel Pulgar Vidal周日發表聯合聲明，呼籲採取緊急行動。他們說，"未來兩年的行動具有決定性效果，因此至關重要"。

「各個國家的部長和其他部門領導人在COP24會議上的言行，將有助於確定未來幾年的減排努力，使世界更接近《巴黎協議》的目標，包括保護最容易受到氣候變化影響的國家，或者進一步採取行動（減緩氣候變化）。」

「如有任何拖延，只會讓減緩氣候變化變得更加困難，耗費更高昂的資金」，聲明表示。

劉雅章解釋，這是因為一旦大氣層的溫室氣體增多，需要更大力度才能扭轉其上升趨勢。用已知的方法減少碳排放也要花費更多的資源和金錢。

中國的領袖地位

根據巴黎協議，每個國家自行決定在削減碳排放方面的行動。中國是碳排放大國，每年排放量約佔全球排放總量的四分之一。中國一直支持減排，並承諾減少溫室氣體的排放。

劉雅章認為，如果中國在接下來的減排行動中做領導帶頭作用，將會推動其他國家參與。

他建議中國繼續推動在水利、風力、光能等再生能源方面的應用，並加大科學研究上的投入，尤其是先進科學工具、大數據處理等方面。

低碳亞洲行政總裁黎廣德對BBC中文表示，對中國來說，COP24峰會是一個走出貿易陰影、改善

國際形像的良好契機。

他說，中國作為發展中國家的領袖，如要進一步領導減排，應該想辦法填補資金空缺，考慮是否將國家基建上的投資轉移到氣候行動上。

他強調，中國仍在投資煤炭發電項目，尤其是在"一帶一路"沿線國家的投資，一個這樣的項目將持續運作四、五十年，有悖於減排的目標。他期待中國付諸實質行動，不辜負國際對中國領導減排的期望。

近30位國家的元首和政府首腦將在會議上發表聲明。這個數字遠遠低於參與2015年巴黎協議的陣容，這或許表明，許多國家認為此次會議更像是應對氣候變化的技術階段，而不是歷史時刻。

但對於中國和歐盟國家來說，這次會議至關重要。他們希望表明，即使在特朗普時代，國際合作仍然可以發揮作用。

儘管美國已退出巴黎協議，但不能在2020年之前離開，因此美國談判代表會一直參加會議，並且不阻礙峰會進程。

聯合國進程

緩慢的步伐令人非常沮喪，一些環境運動人士認為，氣溫升高造成的威脅程度還沒有得到政治家的充分認識。

Extinction Rebellion社會運動希望推動徹底改變氣候問題，其發言人表示，"世界各國政府完全沒有保護他們的公民"。

「他們追求短期利潤和大生意。我們需要改變這一點。我們希望COP24峰會的重點不僅僅是增強巴黎規則的技術守則，而且要讓政府意識到更宏大的改變。我們做得還不夠。」

參與峰會進程的其他人表示，氣候變化是世界有史以來面臨的最複雜問題之一，聯合國在解決這個問題上正在取得實際進展。

聯合國開發計劃署負責人Achim Steiner說：「必須認識到，談判者和其他人付出的努力正在發揮作用。」

「我們今天有3000億美元的可再生能源經濟在運轉，這是一場能源革命，是在氣候談判過程中產生的。」

依賴煤炭發家的卡托維茲

會議召開地卡托維茲擁有強大的煤炭資源，是歐盟最大的煤炭公司所在，這一事實令許多人感到不安。

波蘭高度依賴煤炭，其近80％的電力來自化石燃料，並且普遍使用劣質煤取暖，特別是在寒冷時節，會導致呼吸系統疾病。

但是波蘭政府表示，波蘭將堅持使用燃料，並宣佈計劃明年投資建設新煤礦。

這種做法引起譴責。國際環境法中心的高級律師Sébastien Duyck說：「我們希望波蘭政府抓住機會，促進公平過渡，保證能源系統的轉變。」

「不幸的是，波蘭總統本周宣佈，締約方會議的贊助商包括煤炭公司，這是非常令人擔憂的信號。」