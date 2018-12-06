圖片版權 EPA Image caption 孟晚舟

中美貿易戰剛達成休戰協議，但硝煙仍未停止。近日，中國科技公司華為創始人任正非的女兒、首席財務官孟晚舟在加拿大被捕。美國媒體稱美國正在尋求引渡孟晚舟。孟晚舟已在加拿大申請了禁止報道令。孟遭到逮捕的具體原因尚未得到確認。

此次逮捕發生在中美關係敏感時期。中國駐加拿大使館發言人對逮捕孟晚舟表示強烈抗議，稱這一舉動「嚴重侵犯人權」。華為則回應，不清楚孟晚舟有任何不當行為，公司遵守業務所在國的法律法規。

溫哥華被捕

加拿大司法部稱，12月1日，孟晚舟在加拿大溫哥華被捕，本周五將召開保釋聽證會。發言人拒絶提供更多信息，因為孟申請了禁止報道令。

美國媒體報道，華為因涉嫌違反美國對伊朗的制裁正在被調查。

美國國會議員曾多次指責華為對美國國家安全構成威脅，稱其技術可能被中國政府用於間諜活動。

美國參議員本·薩斯（Ben Sasse）對美聯社表示，中國經常利用私人企業損害美國國家安全利益，美國很感謝加拿大逮捕了這名首席財務官。

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事件發生後，華為周四（6日）表示，孟晚舟近期在加拿大轉機時，被加拿大當局代表美國政府暫時扣留，美國正在尋求對孟晚舟進行引渡，孟晚舟面臨紐約東區未指明的指控。

華為稱，並不清楚具體指控，也不知曉孟晚舟有任何不當行為。華為還強調，遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。

美國司法部紐約東區發言人拒絶置評此事。

中國駐加拿大大使館對孟晚舟被捕表示了強烈抗議，稱這一舉動「嚴重侵犯人權」。中國駐加拿大大使館還表示，已經跟美國和加拿大進行了交涉，要求恢復孟晚舟的人身自由。

安全擔憂

華為是全球最大的電信設備和服務提供商之一，最近超越蘋果成為僅次於三星的第二大智能手機製造商。一些西方國家擔心，中國政府將通過華為進入5G及其他通信網絡，增強其間諜能力。不過華為堅稱，政府並無控制公司。

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英國電信（BT）最近表示，其5G移動網絡的核心設備將不會使用華為產品。此前，澳大利亞已經禁止華為及中興為該國提供5G無線網絡技術。新西蘭也禁止華為參與其5G網絡建設，稱華為參與將引發「重大國家安全風險」。

中國中興通訊因違反美國對伊朗及朝鮮的制裁，以及未履行去年與美國商務部達成的和解協議，今年4月中旬被商務部施以重罰，禁止其購買美國高科技零部件及服務7年。6月，美國政府與中興通訊達成協議，讓中興在繳納14億美元、完全撤換管理層級其他條件後恢復業務。

上周末，中國國家主席習近平與美國總統特朗普在阿根廷會晤，達成中美貿易戰暫時休戰協議。美國宣佈暫緩原定在明年1月1日提高的關稅，中國則承諾從美國購買大批工農業及能源商品。此次華為高管被捕可能會對中美貿易戰的休戰協議造成影響。

華為接班人？

這次被捕的華為高管孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，不過她在16歲時改了名字，隨母親姓。

華為官方網站的信息顯示，孟晚舟畢業於華中理工大學，1993年加入華為。歷任公司國際會計部總監、華為香港公司首席財務官、賬務管理部總裁。

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今年3月底，華為公布了新一屆董事會人選，任正非卸任副董事長，由其女兒孟晚舟接任。中國媒體報道指，外界將這次人事變動視為孟晚舟接班的信號。

孟晚舟曾在接受內地媒體《21世紀經濟報道》採訪時說，大學畢業後她就曾在華為「打雜」過一段時間，做過秘書，協助銷售和服務部門等。1997年，她到華中理工大學念研究生，學成之後回到了華為的財務部門。