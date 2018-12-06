華為被視作中國崛起縮影 任正非之女被捕激怒北京

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯總統普京和華為的常務董事孟晚舟莫斯科VTB資本投資論壇上回答問題，2014年。

最近接連不斷傳出關於中國電訊巨頭華為的消息，為中美領導剛達成貿易戰停火協議帶來疑問。最近的消息說，華為的首席財務官，華為創始人任正非的女兒孟晚舟在加拿大被捕，美國要求加拿大引渡孟晚舟。

在澳大利亞和新西蘭政府拒絶本國移動網絡使用華為製造的5G技術設備後，周三（12月5日）英國電信公司（BT）表示，他們將在兩年內把華為技術的設備從其現有的3G和4G移動業務核心中刪除，並且不會將中國公司產品用於下一代5G網絡的核心部分。英國電信20多年來一直使用華為的設備。

周二（12月4日）英國情報部門負責人警告說，中國的新技術主宰在未來構成更大的安全威脅。軍情六處的負責人揚格提到華為時說，不久會對華為能否參加5G移動網建設作決定。

圖片版權 PA Image caption 軍情六處負責人揚格警告說，中國的新技術主宰在未來構成更大的安全威脅。

揚格還指出，中國的威脅不僅限於經濟方面。中國參與西方的通訊基礎設施建設還構成安全風險，可能令西方國家陷入受制於外國的被動境地，或受到外國通過網絡後門的監視。

逮捕激怒中國

英國《衛報》駐北京的記者報道說，孟晚舟被捕可能會令美中關係惡化。孟晚舟被捕的消息已經衝擊了亞太地區股市，甚至可能再次引發華盛頓和北京之間的貿易戰。

在加拿大警方應美方要求逮捕孟晚舟後，中國外交部發言人耿爽在記者會上表示，中國已就此案分別向加拿大和美國表明了嚴正立場，要求他們立即澄清拘押理由，並立即釋放被拘押的人員。

12月1日加拿大政府應美方要求逮捕了華為首席財務官孟晚舟，理由是華為違反美國對伊朗制裁。美國要求從加拿大引渡孟晚舟，孟晚舟的保釋聽證將在12月7日舉行。

路透社報道認為，孟晚舟被逮捕激怒了中國政府，讓外界對美國總統特朗普與中國主席習近平達成的90天貿易停火產生新的疑慮。

圖片版權 Twitter Image caption 《每日電訊報》編輯華納說，儘管華為被西方視作安全風險，但是華為能給英國帶來競爭優勢。

消息人士今年4月曾透露，美國有關當局至少從兩年前就開始調查中國華為，他們被懷疑違反了美國的出口和禁運法律，因為華為可能向伊朗和其他國家提供源自美國的產品。

任正非和北京

雖然華為並非中國的國有企業，但是《衛報》報道說，西方國家擔心華為和其他技術設備製造商會被中國安全機構利用，幫助中國搜集情報。

中國今年修訂的國家情報法規定中國所有機構和公民有義務幫助情報機關：「國家情報工作機構工作人員依法執行任務 時，根據國家有關規定，經過批准，出示相應證件，可以向 有關機關、團體、企業事業組織和個人了解、詢問有關情況， 查閲或者調取有關的檔案，資料，物品」。

過去華為業務在美國和澳大利亞受官方阻撓後，中國曾就保護主義發出警告。但新西蘭禁止華為提供5G設備後，BBC報道注意到北京並沒有顯得急於站在華為一邊作辯解，其中原因或者是中國官員忙於應付中美貿易紛爭無暇他顧，或者他們認為高調支持華為會取得事得其反的效果。

最近官方的《人民日報》列出過去40年對改革開放有傑出貢獻的百人名單中漏掉了華為的創立者任正非，名單中羅列了百名國防軍工，企業，官員、經濟學者，演藝人士。

BBC報道還注意到任正非未上名單引起了諸多議論和猜測：華為創始人沒有列入的原因是因為他同北京關係過密，當局要避嫌，還是因為他和政府的關係不夠好？

圖片版權 xinhua Image caption 保持低調的華為的創始人任正非曾經是中國軍方的工程師，他在1978年成為中共黨員。他的這個背景往往被批評者拿來做為他有官方背景的證據。

但這次這次孟晚舟女士被捕已經引起中國外交部發出嚴肅聲明，要求加拿大立即放人，並立即澄清。中國做出的反應遠比今年早些時候中國電訊設備製造商中興受美國制裁後的反應更強硬。

中國崛起的縮影

英國著名經濟事務評論員，《每日電訊報》的編輯華納（Jeremy Warner）認為，華為公司影響力擴大其實就是中國崛起的縮影，現在中國在全球經濟發揮舉足輕重的作用，西方經濟體在許多行業和技術領域的主導地位受到威脅。

在華納剛開始做財經記者的時候，英國還有許多通訊技術巨頭，如溫斯托克(Weinstock)勳爵手下的馬可尼和英國通用電氣公司，約翰克拉克（John Clark）爵士的英國普萊思半導體，哈里森（Ernest Harrison）爵士的英國雷科電子公司。

華納說，那些曾經是世界級的先進通訊技術公司現在都煙消雲散，他們的知識產權不是被淘汰，就是被盜竊，或落伍，因此英國的生活和現代商業運轉越來越依賴外國供應商。

他說，中國在通訊技術方面本土技術創新越來越多，正在趕超西方公司。英國建設5G網絡的外部供應商，除了中國的華為，其他公司愛立信，諾基亞和思科系統，但這些公司的技術和價格都和華為相去甚遠。

圖片版權 xinhua Image caption 《每日電訊報》報道，華為僅在其研發部門就有多達8萬員工。每年華為的研發費用達130億美元，幾乎是全英國研發投資的1/3。大概在沒有其他公司像華為那樣能夠代表中國。

最大的電訊製造商

《每日電訊報》的報道承認為員工擁有的華為公司是了不起的商業成就。華為僅在其研發部門就有多達8萬員工。每年華為的研發費用達130億美元，幾乎是全英國研發投資的三分之一。大概沒有其他大公司能像華為那樣代表中國。

華納承認英國依賴華為提供5G設備存在風險問題，但是他說英國的選項並不多。華為進行了20年5G方面的研發才達到今天的水平，而華為的研發背後的依托是中國有源源不斷的電子工程師和軟件專家。英國要從從頭研發相關技術，談何容易。

根據《衛報》報道，華為公司這家總部設在深圳的中國電訊網絡設備製造巨頭，已經是世界上最大的電訊設備公司。

今年8月，華為公司超過蘋果成為僅次於三星的世界上第二大手機製造商。華為在2017年第二季度手機銷售達到5420萬，佔據手機市場份額的15%。