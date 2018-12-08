時間來到2018年最後一個月。在剛剛過去的第49周，華為創始人任正非之女孟晚舟在加拿大被捕震驚世人，也給幾天前G20峰會上中美達成的貿易戰休戰增添了諸多變數；一位前途光明的華裔科學家「意外離世」，引發華語世界關注；在歐洲，持續多日的巴黎黃背心騷亂給馬克龍帶來了重大考驗；一位被疑「懷孕三年」的英國女性的故事引發了我們讀者的極大興趣。

1. 華為CFO孟晚舟加拿大被捕或被引渡美國 為創始人任正非之女

圖片版權 EPA Image caption 孟晚舟

中美貿易戰剛達成休戰協議，但硝煙仍未停止。近日，中國科技公司華為創始人任正非的女兒、首席財務官孟晚舟在加拿大被捕，加拿大司法部稱美國正在尋求引渡孟晚舟。中國駐加拿大使館發言人對逮捕孟晚舟表示強烈抗議，稱這一舉動「嚴重侵犯人權」。華為則回應，不清楚孟晚舟有任何不當行為，公司遵守業務所在國的法律法規。

孟晚舟被捕當天，中美元首剛剛敲定中美貿易戰暫時「停火」，以及接下來90天的談判期限。24小時之內，發生了兩件對中美關係意義重大卻又意味不同的事情，其中的信號耐人尋味。

2. 中美貿易戰休戰：習近平特朗普會面後，誰將作出更大讓步

圖片版權 XINHUA

僵持多月的中美貿易戰在G20峰會上取得突破，美國暫緩原定在明年1月1日提高中國商品關稅的計劃，中國承諾向美國購買大批農業及能源商品，美國設下了90天的談判期，一旦談判不成功，美國表明會繼續提升關稅。

BBC中文駐美記者寫道，90天的談判期顯示貿易戰只是暫停升級。中國做出大宗購買承諾，但只能起到暫時減少貿易逆差的作用，治標不治本。中美長期結構性分歧依然存在，預料兩國中長期將在貿易上繼續過招。

3. 華裔物理學家張首晟去世，之前其公司遭到美國政府調查

圖片版權 Getty Images Image caption 張首晟的家人在這份英文訃告中稱，張首晟「渴望通過科學研究見證世間的壯麗，他給整個世界帶來了孜孜以求的精神。」

著名美國華裔物理學家、斯坦福大學教授張首晟12月1日去世，終年55歲。師從楊振寧的他曾預言並驗證量子自旋霍爾效應，被湯森路透認為是最有可能獲得諾貝爾獎的科學家之一。

張首晟家人髮表訃告稱，其與抑鬱頑強對抗後，在12月1日「意外離世」。而就在上個月，張首晟所創立的風險投資公司受到美國政府指控幫助中國獲得美國的尖端技術和相關知識產權。

4. 巴黎騷亂：浪漫之都的黃背心和對總統馬克龍的憤怒

圖片版權 Reuters Image caption 運動發起者並不隸屬於法國的任何政治團體或工會，也沒有明確的領導人。抗議行動是通過社交媒體平台組織的。

過去3個周末蔓延法國各地的「黃背心運動」和平抗議，終於在上周末（12月2日）演變成巴黎街頭的暴力騷亂。示威者砸碎沿街建築的窗戶，搶奪商店，縱火燒燬銀行大樓。首都巴黎經歷了幾十年來最嚴重的騷亂。誰是這場抗議的組織者和參與者？抗議緣何而起，法國人為什麼如此憤怒？馬克龍能否平息抗議化解危機？

5. 英國女子「懷孕三年」 結果令人大吃一驚

圖片版權 KEELY FAVELL / HOOK NEWS Image caption 三年間法威爾的肚子不斷變大。

生活在威爾士斯旺西的英國人法威爾今年28歲，從2014年開始，她注意到自己的肚子開始逐漸變大。法威爾覺得自己可能是「開始長胖」。之後的2年，她的肚子不斷增長，由於長期跟伴侶生活在一起，兩人也不禁懷疑是否「有喜」了？幾次在家中用懷孕試紙測試結果呈陰性之後，她的肚子仍然不斷變大，甚至連醫生都一度認為法威爾一定是懷孕了。但這個長達三年的謎底最終得到揭曉……