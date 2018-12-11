圖片版權 AFP Image caption 台灣知名麵包師傅吳寶春，首間大陸門市下周二（18日）將在上海開業，卻被大陸網友稱為"台獨麵包"

曾獲得世界冠軍的台灣知名麵包師傅吳寶春，首間大陸門市下周二（18日）將在上海正式開業，卻被大陸網友稱為「台獨麵包」。吳寶春10日發表聲明表示出生於中國台灣，支持「九二共識」，掀起風波。

「吳寶春麥方店」在台灣共有四間分店， 上海分店12月7日試營運，18日正式營業。但近日吳寶春在臉書上發表聲明，表示自己是中國台灣的麵包師，「身為中國人是我的驕傲，『兩岸一家親』是我堅持不變的態度」，並強調「支持九二共識」，響應國台辦的措施「為海峽兩岸的經貿交流盡棉薄之力」。

冠軍麵包師吳寶春是誰？

冠軍麵包師傅吳寶春在台灣享有非常高的知名度，2010年他代表台灣參加法國世界麵包比賽時奪得冠軍。當時參賽的麵包，使用台灣食材，如彰化荔枝或原住民小米酒，因此大受歡迎，擦亮「台灣麵包」的招牌。

吳寶春的出身也非常激勵人心，他來自台灣屏東、是單親家庭的小孩，國中畢業時到台北闖蕩，從學徒做起，天天揉麵糰，奮鬥的故事還被導演林正盛相中，拍成電影《世界第一麥方》，躍上大螢幕。

圖片版權 CNA Image caption "吳寶春麥方店"在台灣共有四間分店， 上海分店12月7日試營運，18日正式營業。

2013年，原本想報考台灣的大學的碩士學位，卻因資格不符被拒絶，但新加坡大學最後跨海面試，並錄取吳寶春。當時台灣總統馬英九還要求教育部要將吳寶春留在台灣，但沒有成功。吳寶春之後的事業越做越大，如今卻被貼上」台獨「標籤，不得不發表「九二共識」。也使得曾經站上世界舞台的他，事業面臨嚴重考驗。

親台或傾中：選邊站後可能兩邊不討好

吳寶春的這則聲明，起因為2016年他接受台灣媒體《民報》採訪時曾提及，「中國巿場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光只看在中國」。這番言論遭大陸網友解讀為「看不起中國」，並稱吳寶春為台獨份子，更揚言抵制「台獨麵包」，並把他的麵包名稱改成「大陸人傻錢多包」、「餓死不來大陸包」等嘲諷名字。

吳寶春為了平息爭論而在開幕前夕，發表「身為中國人聲明」，並強調，自己從未發表過「餓死也不會來大陸」的言論，試圖消弭爭議。他的聲明卻也引發台灣網友的不滿，紛紛湧進麵包店的官方臉書粉絲團留言，「台灣好吃的麵包還有很多，慢走不送！」甚至揚言拒買吳寶春的麵包。

事實上，對兩岸關係表明立場，儼然成為台灣企業在大陸展店無法避免的問題。類似事件今年8月才發生。當時台灣總統蔡英文過境美國，拜訪台灣咖啡連鎖店85度C，導致該咖啡店遭批為台獨企業，大陸網友抵制拒買，多家大陸網路外賣平台將85度C下架，逼迫85度C表態，指該公司堅定支持「九二共識」及兩岸一家親信念，對於「台灣當局領導人」來訪，是店員拿吉祥物給蔡英文簽名，作私人留念，並非店家凖備大禮包。

當時85度C的表態聲明，也引發台灣民眾不滿，85度C台灣總部為了平息台灣人的怒火，發聲明表示企業也有責任要照顧好員工的壓力。

兩岸關係倒退

在外界壓力下，吳寶春周二（11日）出面，在高雄市長當選人韓國瑜的陪同下召開記者會。他說：「我是一個專業的麵包師傅，麵包的世界裏，單純的我很喜歡、很享受用麵包跟大家交朋友，我很榮幸，很多年輕人因為我的關係，走進麵包世界，我有責任為年輕人創造更大的市場」。最後他強調，「吳寶春還是吳寶春」。高雄市長當選人韓國瑜則為吳寶春緩頰，強調吳寶春只懂麵包，不懂政治。

台灣總統蔡英文當天針對吳寶春事件表示，吳寶春反映出來的是台灣現在所面臨的現象，中國以政治來扭曲經濟和貿易活動，確實存在於我們每一天的生活中。她說：「我們一次又一次看到有人在脅迫下說出幾乎是標凖化的台詞，台灣人都看得懂這是政治壓迫，台灣人不會接受，世界上的人也不會接受。」

蔡英文並強調，「這種無所不在的威脅是兩岸關係倒退的重要原因，呼籲中國拿開政治前提，讓兩岸關係交流正常而健康。」

圖片版權 CNA Image caption 台灣人到大陸經商，被迫對兩岸關係表態，這牽涉到國家認同，與政治脫離不了關係。

未來會有更多「吳寶春」？

台灣人到大陸經商，被迫對兩岸關係表態，這牽涉到國家認同，與政治脫離不了關係。台大政治系教授張亞中向BBC中文表示，「兩岸的高層若不能把國家認同問題釐清，受害的是老百姓」。

張亞中表示，台灣人目前對於兩岸關係的定位，高度分裂，在台灣的教育上，對中國認同更持續減弱，但在經濟上卻又與中國關係密切，若這時大陸對台灣人施壓，要到大陸從事經濟活動的人，就必須被迫表態，台灣人到中國做生意就會被質疑。

事實上，蔡英文上任後，從未承認「九二共識」，兩岸政策是「維持現狀」。張亞中說，國民黨執政八年，也沒有積極解決政治問題，而蔡英文則不碰兩岸議題，如今台灣與大陸在文化與經濟無法切割的情況下，類似吳寶春的事件，就會一再發生。

他說，台灣人是否是發自內心的說出「九二共識」，或是為了商業利益，大家都看得出來。並強調，「兩岸解決政治問題刻不容緩，若不從源頭解決，就會有更多的吳寶春出現」。