圖片版權 Getty Images Image caption 北京一家地下教會在進行宗教活動

成都市秋雨聖約基督教會的100多名成員遭到警方傳喚並逮捕，該教會的王怡牧師和多位教會成員失聯已超過48小時。當局以違反《宗教事務條例》為由實施抓捕，具體傳喚地點及是否刑拘仍未知悉。

秋雨聖約的牧師助理及傳道人李英強對BBC中文表示，警方在逮捕不同人時出示的傳喚證不同，「涉及成都市各個區的公安局。」

李英強說，教會「近期沒有特別活動」，不知為何此次政府實施大規模抓捕。但他說，「當局已預謀動手，今年衝擊過好幾回了，每次都是匆匆收兵」。

之前多以「尋釁滋事」的罪名實施逮捕，「目前似乎是以非法經營為罪名」，李英強稱。

根據秋雨聖約教會11日上午10點發出臉書聲明，李英強也在11日凌晨兩點左右被警察逮捕。在此之前10個小時，他剛剛接受完BBC中文的訪問。

事發經過

從12月9日傍晚開始，陸續有警察逮捕教會成員。根據秋雨聖約發出的信息，有警車在教會樓下帶走教徒，有些教徒家裏被斷電，警方上門拘捕。還有警察帶領消防人員打破教會人文學院的女生宿舍，帶走女學生；或進入教會的布道所，帶走負責布道所的教徒。

「我們的微信群很快就被封了，建了個新的群，我就看到裏邊有很多基督徒在聊，自己家遇到什麼各式各樣的問題。我就在想，今天晚上（10 日）我們家肯定會遇到類似的問題」，一位秋雨聖約的教徒11日對BBC中文說。

10號凌晨，有5個自稱是社區警察、社區管理人員和宗教局的人來到這位教徒的家裏，勸喻其承認秋雨聖約是非法教會，要求其保證不再參加教會聚會。11號中午，另有自稱教育局的人員再次登門，希望其將孩子送到正規學校讀書，而不是加入教會組織的學堂。

另有教徒收到印有「成都高新區民族宗教事務局」公章的《取締告知書》，上面顯示，「 依據《宗教事務條例》第六十九條第一款的規定，我局擬決定對你擅自設立的該處宗教活動場所依法予以取締。你有權在收到本告知書當場進行陳述和申辯，若不陳述和申辯則視為放棄上述權利，我局將依法作出取締決定。」

逮捕行動還發生在其他地區，根據秋雨聖約的信息，一名教會學生以涉嫌非法出版的罪名在東北被捕。這位學生曾幫忙編輯教會資料。

截止到12月11日凌晨，有三位教徒已經放出。他們稱自己遭到「警察施暴，甚至用腳踩踏」。其中一位教徒「深夜一點被綁住手腳拖走，羈押一整天，腿部多處被折磨出血，身體多處受傷。」另外一位稱，自己被關24小時，沒有飯吃和水喝，整晚綁在椅子上。

圖片版權 Getty Images Image caption 河北一個天主教家庭教會

新興的家庭教會

今年2月，中國正式實施新的《宗教事務條例》，政府開始打擊沒有在國家註冊的教堂。在中國的不同地區，當局拆除一些未經官方批准建立的教堂和清真寺的十字架。家庭教會成為重點打擊目標。

「秋雨聖約教會在整個中國新興家庭教會中有很大的代表性，教會過去所做的工作明顯對於中國政府來說很難容忍」，香港中文大學崇基學院神學院的院長邢福增對BBC中文說。

邢福增說，以前家庭教會多為半地下形式，沒有清晰的管理制度。而最近十幾年來，新興的家庭教會開始形成。

這些家庭教會正式標榜自己是改革中的教會，不僅在神學傳統上認同改革，而且在體制上也正在建立新的規則。家庭教會開始公開自己的存在，組織人手建立網站，並在網站上公開近期舉辦的活動。

邢福增說，從某個角度上講，家庭教會「在恢復教會在宗派方面的角色」，而中國政府最不想見到家庭教會產生一種很強的組織能力。

北京最大的家庭教會錫安教會擁有1500名教徒，今年以來，政府陸續威脅教友，並強迫物業停水停電、取消租約，強遷教會分堂，最終於9月全面取締了教會。

另外，以前家庭教會為逃避政府的注意，分散聚會，靈活行動，每個小組只為有幾十人的規模。而新興的家庭教會將不同的小組集合在一起，租下一個地方，集中組織活動。

「家庭教會開始訂立體制，向制度化轉型」。這種「自我合法化」的趨勢令當局擔憂，邢福增說。

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宗教領袖

秋雨聖約的王怡牧師是中國宗教領域的知名人物，為信仰表達清晰的立場。他多次在公開場合譴責習近平的統治，並抵制要求教會登記的規定。

11日晚，距離王怡已經失聯48小時，秋雨聖約發佈了一封王怡在9月底寫的聲明。他在聲明中說，「作為基督教會的一位牧師，我從聖經出發，對社會、政治、法律諸領域，何為公義的秩序和良善的治理，皆有自己的理解和看法。同時，我對中共政權迫害教會、剝奪人類的信仰和良心自由的罪惡，充滿厭惡和痛恨。

如同秋雨聖約一樣，在北京、上海、成都等大城市，家庭教會多由公共知識份子建立。他們主動關心公共事務，在很多社會議題上公開表達自己的立場，不僅僅把宗教信仰作為一種個人的信仰，而把神學思考作為對於社會、文化方面的承擔和使命。

邢福增說， 尤其在面對宗教自由遭遇政權的不合理對待時，這些知識份子更是拍案而起。

今年夏天，秋雨聖約組織簽署了一份請願書，譴責政府的行為。請願書集齊了中國400多位牧師的簽名，王怡帶頭簽名。

各界回應

美國國務卿蓬佩奧11日發表聲明，依據1998年《國際宗教自由法》，由於中國等10個國家參與或容忍「系統而長期的對宗教自由採取極端惡劣的侵犯行為」，已經把這些國家列為「特別關注國」（Countries of Particular Concern）。

香港宗教組織「教牧關懷團」譴責中國政府打壓秋雨聖約教會的行為，要求立即釋放所有教會成員。「根據基督信仰，所有中國和香港的基督教會都屬同一身體，彼此互為肢體，自當互相支援守望。」

邢福增也在個人Facebook主頁持續轉發代禱信息。在BBC中文的訪問中，他提醒，這次大規模的抓捕行動已經說明，當局不可能再允許家庭教會蔓延生長，將來也會針對不同地方的教會採取不同的打壓方式。