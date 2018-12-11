華為引發的安全擔憂：貿易戰和地緣政治對抗

圖片版權 Getty Images Image caption 英國媒體報道，無論對孟晚舟的指控和拘留是否合法，現在很少有中國沒人相信這不是故意行為。

國際貿易發展似乎並沒有減少國家間的政治對抗。華為高管孟晚舟在加拿大被捕引起全球市場震動，投資者擔心孟晚舟事件會進一步導致中美關係惡化。

12月1日孟晚舟轉飛機時候被捕，加拿大檢察機構指他參與欺騙金融機構的行為進行交易，違反了美國對伊朗的制裁。美國政府多年來一直調查華為同伊朗的業務關係。華為的競爭對手中興違反了對伊朗制裁後，美國商務部對中興課重罰款，並且要求撤換中興的高管。

《每日電訊報》報道說，無論對孟晚舟的指控和拘留是否合法，現在有不少中國人認為這是故意行為，所有人都認為這是特朗普蓄意升級貿易戰，因此美中兩國緩解貿易對抗的談判現在再次處於危險之中。

《紐約時報》報道說，美國對中國出口增加關稅並採取其他措施，在許多中國人看來，是要遏制中國提升技術能力的努力。現在孟晚舟被捕加強了中國人的這個看法，他們認為美國用盡各種手段遏制中國經濟崛起。

圖片版權 Getty Images Image caption 中美經貿關係一直被認為是中美大國關係的"壓艙石"，但這似乎並沒有阻止中美走向對抗。

華為：「特洛伊」木馬？

總部在深圳的華為公司建於1987年，經過多年迅速發展，已經超過了思科，愛立信和諾基亞等網絡設備公司，成了世界最大的電訊網絡設備製造商。批評者擔心華為會成為中國進入國際通訊系統的工具。華為對此堅決否認。

美國《石英》（Quartz）雜誌報道周一（12月10日）報道說，其實過去美國政府和國家安全局控制美國公司的加密技術並加以利用。例如在上世紀80年代，加密技術從軍用領域進入商業領域的時候，美國國務院就嚴格控制高級加密技術軟件的出口。

報道說，美國過去有在商業領域控制利用加密技術的經驗，因此擔心新興5G網絡領域的主要公司華為會被中國當局利用。

孟晚舟被捕前，華為在海外發展受到以美國為首的一些國家的審查和禁止。《每日電訊報》報道說，西方國家安全機構出於安全考慮禁止華為技術進入下一代5G移動網。

對華貿易戰或遏制？

但在中國，西方國家此舉被普遍認為貿易保護，意在阻止中國走向經濟繁榮。而且特朗普周圍的人的言行似乎也證明了這一點。

上月美國副總統彭斯警告說，除非中國改弦易轍，否則不會撤銷對中國產品的關稅。在11月初彭斯在華盛頓郵報採訪中以冷戰相威脅，要中國徹底改變自身行為。

Image caption 美國總統的主要貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)的著作《死於中國之手》很好地詮釋了美國的擔心。

但是《每日電訊報》經濟記者華納（Jeremy Warner）認為，美國對中國的大部分指責亦有其理由：中國大規模盜取西方技術。中國補貼出口，對外傾銷，而且言不由衷地宣傳自由貿易，同時在自己後院實行貿易保護。他說建立在規則基礎上的貿易秩序被中國利用。

《每日電訊報》的編輯認為，美國總統的主要貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)的著作《死於中國之手》很好地詮釋了美國的擔心。美國除了要求同中國進行更公平的貿易，遏制中國也同樣重要，即在軍事，技術和經濟全方位遏制。現在美國的盟國被要求選邊站隊，那些對中國讓步的國家受到了警告。

地緣政治較量

紐約東區聯邦法院作8月22日發出對孟晚舟的逮捕令。加拿大方面得知孟從香港去墨西哥途中在溫哥華轉機後在11月30日對孟晚舟發出逮捕令。

華為高管被加拿大逮捕後，《人民日報》發表社論警告說，「中方不會惹事，但是也決不怕事，誰也不要小看中國的信心、意志和實力。」 司法爭議成了國家政治對抗。

《每日電訊報》的編輯華納說，美國和俄羅斯都曾出於政治和經濟目的利用國際逮捕令從第三國引渡嫌疑人，國際刑警組織的「紅色通知」已經成了向政治對手和經濟競爭者施加壓力的手段。中國在反貪和反恐的搜捕行動中，通過國際刑警組織發出「紅色通知」，也被人權活動人士批評為"濫用"紅通。

《紐約時報》專欄作家托馬斯‧弗里德曼（Thomas Friedman)曾經引述過所謂的「戴爾理論」，意即同屬於一個全球供應鏈的兩個國家，因為有共同的經濟利益，不會彼此開戰。

但華納說，國際貿易一直就同地緣政治和權力密不可分，進入現代貿易和權力聯繫更加密切。華為事件和美中貿易爭端說明了我們處於一個危險的時代，而且危險在與日俱增。