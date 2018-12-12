圖片版權 International Crisis Group Image caption 康明凱曾為加拿大駐中國大使館工作。

國際危機組織高級顧問、前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）在中國遭到拘留。中國外交部周三（12月12日）回應稱，由於國際危機組織在中國並未備案，康明凱在中國活動可能已經觸犯中國的境外NGO管理法。

中國於2017年1月1日開始正式實施《境外非政府組織（NGO）境內活動管理法》規定，境外非政府組織，包括慈善及環保團體，在中國要向警方登記才可工作，警方有權調查這些機構。

在康明凱被捕之前，華為首席財務官孟晚舟12月1日在加拿大被捕，引發外界對於中國進行「報復」的猜測，給中加美三國緊張的外交關係更添變數。

康明凱是國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞高級顧問。路透社報道稱，他周一（12月10日）在北京遭到國安人員拘留。

中國外交部發言人陸慷周三（12月12日）在記者會上說，據他了解，國際危機組織在中國沒有備案。因此，康明凱在中國從事未經註冊的「相關活動」，「就已經違反了中國的境外NGO活動管理法」。

此前，國際危機組織發表聲明稱，該組織正盡一切可能，獲取有關康明凱下落的更多消息，以尋求他迅速和安全地獲釋。

加拿大總理特魯多對記者稱，他已了解到加拿大公民在中國被捕的情況。他還表示，加拿大正就此案與中國當局直接接觸，「我們在著手凖備文件，我們很重視這件事。」

康明凱被捕正值華為孟晚舟事件持續發酵之時，引發人們對於這是否是中國當局報復行動的猜測。不過，孟晚舟已於加拿大當地時間周二獲准保釋。

加拿大聯邦公共安全部長拉爾夫·古德爾（Ralph Goodale）在渥太華也對記者表示，加拿大政府「深切關注這一局勢」。

但古德爾稱，目前沒有「明確跡象」表明康明凱被捕與孟晚舟事件有任何聯繫。

圖片版權 Getty Images Image caption 孟晚舟事件引發中國和加拿大外交關係緊張。

康明凱於2017年加入國際危機組織，擔任東北亞高級顧問。該組織官網顯示，他負責研究並提供有關中國、日本和朝鮮半島等東北亞地區的外交與安全事務分析。

國際危機組織是一家總部位於布魯塞爾的非政府組織，該組織稱其專注於研究如何防範衝突。

康明凱曾任加拿大駐北京、香港的外交官，也曾在紐約的聯合國總部工作。

據康明凱的領英（Linkedin）頁面顯示，他在2014年9月到2016年8月，在加拿大駐華使館任一等秘書和副領事。此後，他移居香港，2016年8月至2016年9月，在加拿大駐港總領館短暫擔任領事。

康明凱現在的工作地點位於國際危機組織在香港的辦公室，該組織沒有回復BBC中文有關他為何前往中國內地的查詢。

多名在領英標注近期在該組織香港辦公室工作或實習的員工稱，其主要工作是研究中國在國際關係和全球安全事務上的角色，特別是南海爭端和對朝鮮制裁等議題。

加拿大媒體《StarMetro》溫哥華編輯趙淇欣與康明凱相識多年。她周二撰文回憶稱，康明凱對中國的政治與人權問題感興趣，他曾表示很喜歡國際衝突組織的職位，這讓他可以頻繁旅行和與人交流。

趙淇欣稱，康明凱是一個「癡迷」中國的人，「他想留在中國，繼續學習有關這個國家的更多內容。」

今年10月，康明凱曾在《邁阿密先驅報》（Miami Herald）一篇評論文章中稱，「中美關係已經惡化到1989年天安門民運活動以來的最糟糕地步」，但該文章已經顯示被刪除。

康明凱的最後一條推特停留在12月10日（周一）上午9點。

因華為孟晚舟事件，中國和加拿大之間的外交爭端正逐步升級。12月8日，中國外交部副部長樂玉成召見加拿大駐華大使麥家廉，就加拿大拘押孟晚舟提出嚴正交涉和強烈抗議。

12月11日，孟晚舟被加拿大法庭獲准以1000萬加元（約750萬美元）保釋，但她被要求禁止出境，並需於2月6日再次出庭。