第二名加拿大人在中國被查 在華業務與朝鮮有關

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 中國方面稱，加拿大公民邁克爾（Michael Spavor）因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，於12日被位於中國東北的丹東市國家安全部門依法審查。

繼加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）周一（12月10日）在中國被捕後，又有一加拿大公民在中國被審查。

遼寧省官方新聞網站東北新聞網13日表示，加拿大公民邁克爾（Michael Spavor）因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，於12日被位於中國東北的丹東市國家安全部門依法審查。

加拿大外交部部長克里斯蒂亞·弗裏蘭（Chrystia Freeland）此前表示，邁克爾在中國失蹤，失蹤前他曾聯繫加拿大官員，稱自己被中國當局訊問。

圖片版權 Getty Images Image caption 邁克爾（左）居住在中朝邊境城市遼寧省丹東市，曾幫助美國前NBA球員丹尼斯·羅德曼（右）前往朝鮮。圖為2014年，邁克爾與羅德曼從朝鮮返回北京。

邁克爾居住在中朝邊境城市遼寧省丹東市，是白頭文化交流公司的負責人。這家公司的業務包括促成前往朝鮮的商務、旅遊及體育行程，而他本人曾幫助美國前NBA球員丹尼斯·羅德曼（Dannis Rodman）前往朝鮮。

這是本周內第二名被中國當局扣押的加拿大公民。周一加拿大前外交官康明凱在北京被拘留，目前正因涉嫌危害中國國家安全被北京市國家安全局依法審查。

康明凱目前為國際危機組織（International Crisis Group）東北亞高級顧問，負責研究並提供有關中國、日本和朝鮮半島等東北亞地區的外交與安全事務分析。此前他曾在加拿大駐中國使館及駐香港總領事管任職。

此前，中國電信巨頭華為首席財務官（CFO）孟晚舟在溫哥華被捕極大激怒了中國。目前孟晚舟已被保釋返回溫哥華的家中。

圖片版權 Reuters Image caption 加拿大外交部部長里斯蒂亞·弗裏蘭（Chrystia Freeland）此前表示，邁克爾在中國失蹤，失蹤前他曾聯繫加拿大官員，稱自己被中國當局訊問。

此前也曾有加拿大公民在丹東被國安機構審查。2014年，在遼寧丹東鴨綠江畔經營咖啡館的高凱文（Kevin Garratt）與妻子朱莉亞（Julia Dawn Garratt）本周因涉嫌從事竊取中國「國家軍事和國防科研秘密的活動」，被丹東市國家安全局「依法審查」。