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45歲的王怡，當年是研究憲政的青年學者，曾因以犀利的文筆針砭時弊，被評為「最具影響力的公共知識分子」之一。

2018年12月，中國大陸又傳出家庭教會遭遇當局大規模打壓的消息。這一次遭受衝擊的，是在四川成都的「秋雨之福」聖約教會。

來自社交媒體的消息稱，教會主任牧師王怡被抓捕的罪名是涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」；其他教會成員被拘捕的罪名包括涉嫌「網絡尋釁滋事」、「非法經營」、「非法出版」等。在美國的人權組織「對華援助」協會新聞也報道了「秋雨之福」教會的基督徒被當局拘押，以及當局拘押王怡牧師的罪名。

這是繼今年10月查封北京錫安教會之後，中國當局對獨立於政府的家庭教會採取的又一次大規模行動。

青年學者

成都「秋雨之福」教會的主任牧師王怡，1973年出生於四川，畢業於四川大學法學院，後任教於成都大學。

青年時代的王怡，曾創立主持憲政網絡論壇，研究中國憲政轉型。由於經常發表文章政論文章，2004年曾被中國當時以敢言著稱的南方系媒體《南方人物周刊》評為「最有影響力的公共知識分子」之一。

在這份名單中，有曾經任職《中國青年報》的記者盧躍剛、中國經濟學者茅於軾、著名律師張思之，政治學學者劉軍寧、朱學勤、徐友漁、詩人北島、搖滾歌手崔健，《財經》雜誌創辦人胡舒立，法律學者賀衛方等。

在介紹王怡時，《南方人物周刊》稱他為「第一個從互聯網走進公共領域的知識分子」。記者何三畏曾這樣描述30歲出頭的王怡：「這個生於七十年代的年輕人的尖銳而沉穩的思想，堅定而機智的表達，令人們眼前一亮。」

「他的名聲迅速溢出網外，溢出年輕人的群體，受到思想界的器重。」

圖片版權 Getty Images Image caption 北京一家非官方教會在舉行宗教活動

基督徒

2005年，中國出現很多知識分子皈依基督教的趨勢，王怡也成為基督徒。

2006年，他在接受香港《開放》雜誌採訪時，透露他成為基督徒與兩個地下教會受到當局迫害的案件有很大關係：一個是華南教會案，另一個是北京家庭教會牧師蔡卓華印聖經的案子。

他說：「我相信民主自由是普世價值，值得一生去追求，是善和公義，但這個公義和善不是從我內心流露出來的，我不可能是個源頭，我只能去接受他，用一種卑謙的心去領受他。這樣我就慢慢接受基督教的信仰，接受在基督裏面的愛和公義。」

「秋雨之福」教會，在2005年創辦之初，只是王怡與太太蔣蓉開辦的基督徒家庭聚會。2008年「秋雨之福」教會正式成立，到2017年，「秋雨之福」教會已經發展出兩間獨立堂會，信徒據報有500人。

2006年5月，王怡曾與中國作家余杰和人權律師李柏光到美國白宮會見時任美國總統小喬治布什。

2018年，余杰入籍美國，李柏光2月突然去世，如今王怡被捕。

圖片版權 Zhao Guojun Image caption 2月26日，人權組織對話援助協會創始人傅希秋牧師在推特上稱，當日凌晨，中國維權律師李柏光在南京解放軍81醫院突然因肝病死亡，終年49歲。

王怡被羈押超過48小時後，網絡上出現了一封據稱是王怡撰寫的公開信《我的聲明——信仰上的抗命》。

他在信中寫道：「中共政權對教會的逼迫是極其邪惡的犯罪行為。作為基督教會的牧師，我必須對這樣的罪惡發出嚴厲和公開的責備。」

他表示，他個人和教會的非暴力抗命行動，並非任何意義上的維權行為或公民不服從的政治行動。

「作為牧師，我唯一關心的，乃是信仰上的抗命，所帶來的對罪惡人性的震動，和對基督十字架的見證。」

據報道，對「秋雨之福」教會的突襲發生在12月9日晚到10日晨，恰在12月10日「國際人權日」之前。而幾乎同一天爆出的華為高管孟晚舟被加拿大拘捕的消息吸引了絶大多數中國和國際媒體中國報道的目光。

在中美貿易衝突逐漸顯露政治底牌的背景下，選在「國際人權日」對王怡這樣一位有影響的公眾人物及其領導的家庭教會採取行動， 應當不會是中國「有關部門」低水平的「誤判」。其意味與幾年前浙江等地拆除教堂十字架的運動式整治大不相同，最終王怡牧師和「秋雨之福」主要領導人的命運也因此更值得關注。