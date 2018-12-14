華為資助英國大學研究被指為「軍工行動」

圖片版權 REUTERS/Jason Lee Image caption 華為北京專賣店的銷售員。

在中國的電訊設備巨頭華為公司在海外發展接連受阻，華為高管在加拿大被捕引起外交風波之際，英國議會下院外交事務委員會的議員敦促大學接受華為資金時要「特別小心」。

該委員會聽證討論華為與英國學術機構合作的安全風險問題。參加作證的國家安全專家格里斯（Anthony Glees）教授說，華為同英國頂級學府的長期合作關係令人不安。

外交事務委員會的工黨議員克里斯·布萊恩特（Chris Bryant）說，「每天我們都看到更多的證據顯示諸如華為這樣的中國公司違規，破壞英國安全。」

布萊恩特說，「我們同他們打交道應該特別謹慎，英國政界人士應該和其他國際盟友一樣堅定，對我們安全遭受這種卑鄙的攻擊發出警示。」

圖片版權 UK Parliament Image caption 工黨議員克里斯·布萊恩特（Chris Bryant）說，"每天我們都看到更多的證據顯示諸如華為這樣的中國公司違規，破壞英國安全。"

數月前，美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和眾議員班克斯（Jim Banks）聯合兩黨議員要求調查華為公司同美國50多所大學的合作關係，他們認為這種合作對美國國家安全構成重大威脅。

華為贊助研究

報道說，世界最大的電訊設備製造商華為同意向包括劍橋，牛津，曼徹斯特和約克等大學投入600萬英鎊的資金，資助研究項目，贊助英國學生去中國。

華為公司曾表示，在過去5年中他們同英國20多所大學有過合作。《每日電訊報》的報道說，華為多年來贊助手機網絡和音頻方面的技術研究項目。華衛承諾投資500萬英鎊在薩里大學建立5G創新中心。

華為公司還在劍橋大學的一個電腦試驗室投資100多萬英鎊，並且支持一個曼徹斯特大學研發石墨烯的項目。石墨烯是現在世界上最薄卻也是最堅硬，電阻率最小的材料。這種納米材料是由英國物理學家在2004年研發出來的。

安全與情報研究中心的格里斯（Anthony Glees）教授說，「英國大學裏面的中國資金促進電子方面的研究。這構成了國家安全問題。」

《每日電訊報》報道說，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在溫哥華機場被捕後，華為受到世界許多國家的情報機構的譴責。孟晚舟面臨美國的引渡指控，她被指向銀行提供虛假信息，向伊朗出口技術設備。

本月早些時候英國軍情六處負責人楊格（Alex Younger）說，英國政府必須要對是否繼續使用華為技術做出決定。他說，「我們必須決定在何種程度上接受中國擁有的技術和平台，而我們的盟友在這個問題上採取了明確的態度。」

"共黨顛覆戰術"

Image caption 安全與情報研究中心的格里斯（Anthony Glees）教授認為華為公司在英國高校贊助研究是軍工行動。

華為通過其全球企業社會責任項目「未來種子」（Seeds for the future）與大學建立聯繫，吸引年輕人才，華為為英國大學生支付旅費讓他們在中國生活一個月。這是華為通過英國文化協會開展的項目。

據《每日電訊報》報道，曾經在諾丁漢大學學習計算機專業學習的Lawrie Cate去年參加了華為在中國的學生項目。他說那個項目資金充裕，安排得非常好，「他們在招募…那不是尋常的技術公司花錢招募。但是在中國逗留一個月，基本費用都被支付，那真是十分慷慨。」

格里斯教授認為，華為的"未來種子"（Seeds for the future） 「絶對是經典的共產黨顛覆戰術」。

周三（12月12日）愛丁堡大學為與華為的聯繫進行辯解。該大學的發言人說，「他們之間的伙伴關係經過嚴格的審查，是長期合作的結果」。曼徹斯特大學的發言人也說，目前同華為公司有6個合作研究項目，尚無審查這些項目的計劃。

但是格里斯教授在下院外交事務委員會說，「這是軍事工業行動，這不僅僅是一個公司希望資助未來的研究。人們不明白，這具有軍事，政治和工業的意義。」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國共和黨參議員魯比奧：華為創新研究計劃實際上允許中國抄襲美國研究成果，"給國家安全帶來重大威脅"。

英國教育部和華為公司都沒有對《每日電訊報》的上述報道做出回應。

路透社報道，今年6月美國共和黨參議員魯比奧和班克斯聯合24位民主黨和共和黨議員就華為事件向美國教育部長德沃斯發出公開信。他們在信中指，華為創新研究計劃實際上允許中國抄襲美國研究成果，「給國家安全帶來重大威脅」。

"子彈上膛的槍"

《每日電訊報》報道，儘管如此，英國政客並沒有就華為同英國學術機構的聯繫進行過適當的辯論。英國政府似乎同華為公司保持密切關係。英國許多公司，包括英國電訊和沃達豐都使用華為公司的設備。

丹麥發行量最大的報紙之一《政治報》（Politiken）周二（12月11日）報道說，丹麥國防情報部門也十分擔心華為公司和中國政府的關係，但是丹麥政界人士似乎並沒有對華為的發展採取任何措施。

華為公司擔心在丹麥發展受阻，向丹麥議會發出公開信說：化為可以被信賴。但是丹麥國防部長佛瑞德里克森（Claus Hjort Frederiksen）在《政治報》發表評論說，丹麥情報部門和網絡安全中心注意到華為公司同中國政府的關係，這在丹麥電訊基礎設施中是個構成挑戰的問題。

他說，雖然還沒有看到華為公司在安全方面作過有害行動的證據，但是華為就像是"子彈上膛的槍"，因為中國法律要求所有公司都要幫助政府的情報機構。