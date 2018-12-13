南京火速立法懲戒「精日」 生效當日一女子因言遭辭退

圖片版權 CNS Image caption 12月13日是中國的第五個南京大屠殺死難者國家公祭日。

「都在默哀，嚇死我了！馬上買點日貨壓壓驚」——12月13日，中國迎來第五個南京屠殺死難者國家公祭日，一位中國網友在社交媒體上的發言，立即成為眾矢之的。

該網友供職的和信電子商務有限公司立即發佈聲明將其辭退。

12月13日還是《南京市國家公祭保障條例》正式施行的首日，其中對多種「精日」行為明令禁止，違反者由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

「精日」分子指「精神上將自己等同於日本（極右翼）的人」。這一條例設立的初衷即為懲戒「精日」分子，從今年5月開始啟動立法，到11月23日通過，短短半年時間，中國媒體稱「創造地方立法的『南京速度』。」

火速被辭退的「顧某某」

微信名為「和信貸經理顧某某」的言論而引發中國網友的怒火，並被迅速與新實施的條例聯繫起來。

網友「UX油愛科思」稱，「實在看不下去了，說兩句吧。這種在敏感時期幹出這事兒的人，要麼是腦闊有問題，是『精日』，要麼就是虛榮心作祟，想當一把網紅。但我要提醒一句給這位『網紅』，今天是《南京市國家公祭保障條例》正式實施的第一個國際公祭日，你違法了你知道嗎！」

網友「Chok小魚」則說，「這種行為理應全行業通報，地方網警，是時候工作了！！！！」

果真，江蘇省公安廳網絡安全保衛總隊的官方微博「江蘇網警」也關注了此事。該微博貼出一篇敘述美籍華人張純如的文章，並稱，「顧某某，請好好看看這篇文章，希望你能明白，紀念在南京大屠殺中遇難的30萬同胞，到底跟你有什麼關係？」

圖片版權 AFP Image caption 12月13日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內舉行"世界和平法會"，180名中日僧侶為南京大屠殺遇難者唸經祈禱。

「江蘇網警」提到的張純如，是位美籍華人作家，1997年出版《南京暴行：被遺忘的大屠殺》，引起美國各界對該事件的關注。2004年，她因抑鬱症而自殺身亡。

引發爭議的「顧某某」迅速道歉，稱自己原意是諷刺今天在公祭日默哀時用著日貨開著日產車的人。

道歉似乎並未起到平息輿論的作用。其供職的和信電子商務有限公司隨即發佈聲明稱，「關於我司員工顧某某發表的不良言論，屬於個人行為，經查實，我司現已對其進行辭退處理。」

不過，截至發稿，記者並未看到任何消息顯示公安機關介入。

雖然絶大多數網友表達對「顧某某」的憤慨；也有個別網友認為，因這樣一句話而承受輿論聲討，甚至丟工作，對於個人而言已非常嚴重，是否還要再「用公器懲罰言論」？

「精日」的紅線

這部為懲戒「精日」的條例規定了3種禁止性行為：

禁止任何單位和個人歪曲、否認南京大屠殺史實，侮辱、誹謗南京大屠殺死難者、倖存者，編造、傳播含有上述內容的有損國家和民族尊嚴、傷害人民感情的言論或者信息；

禁止在國家公祭設施、抗戰遺址和抗戰紀念館等地使用具有日本軍國主義象徵意義的軍服、旗幟、圖標或者相關道具，拍照、錄製視頻或者通過網絡對上述行為公開傳播；

禁止任何單位和個人侵害南京大屠殺死難者、倖存者的姓名、肖像、名譽等合法權益。

圖片版權 Weibo Image caption 今年2月，兩名中國男子在南京穿日本軍裝擺拍合影，受到中國媒體和網友指責「精日」。

這些規定直接針對近兩年多發的「精日」事件，比如，2016年南京大屠殺死難者國家公祭日前夕，兩名青年在大屠殺發生地扮日本武士拍照；2018年，兩名男子身著仿製日軍軍服在南京抗日遺址前拍照，並在網上散發照片。

因為很多「精日」行為多是事後在網上發帖，除了網友輿論譴責，並無其他後果。

不過，今年2月一名自稱「獲得財務自由」的男子孟某在微信群中發表「南京（大屠殺）殺30萬太少」等言論，其後被公安機關以尋釁滋事行政拘留。

此後這類「精日」行為在南京將被視為違法行為，將被當地公安機關給予治安管理處罰。

目前，中國已制訂《國歌法》，對侮辱中國國旗、國徽及歪曲中國國歌的「侵犯國格」的行為進行了明確界定。今年5月也已施行《中國英雄烈士保護法》，並已對中國首例烈士名譽權訴訟案進行宣判。