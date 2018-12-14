圖片版權 Xinhua Image caption 這是老式的自行車和縫紉機

80後、90後、00後，有沒有聽說過「四大件」？知不知道爺爺奶奶、爸爸媽媽成家時的夢想？讓我們從40年前的那個冬天說起......

1978年12月18日至22日，中國共產黨十一屆三中全會在北京舉行。會議決定，從1979年起把工作重點「轉移到社會主義現代化建設」上來。

普遍認為，這標誌著鄧小平領導下的中國正式拉開了對內改革、對外開放新政的帷幕。

之後的40年間，中國發生了巨大的變化。經濟連年高速增長，普通人生活水平不斷提高。「四大件」與時俱進，堪稱中國40年巨變的一個縮影。

什麼是「四大件」？

1970年代以前，「四大件」（也有稱「三大件」）是中國人掛在嘴邊的常用字。

1960年代的中國，政治動蕩，閉關自守，經濟連年停滯，供應極端匱乏，日常用品都要憑票供應，「四大件」指的是當時中國有能力生產、普通家庭、特別是新人安家時嚮往擁有的家居用品。

改革開放前的那些年，「四大件」一般指的是縫紉機、自行車、手錶和收音機，俗稱「三轉一響」。

當時，「四大件」的品牌也非常重要。比如自行車，最好要是「永久牌」或是「飛鴿牌」！頗有今日寶馬、奔馳的風範。

記得1974年到1975年期間，時任美國駐華聯絡處主任的喬治·布什和夫人巴巴拉也是經常騎著「飛鴿牌」自行車穿行於北京的大街小巷。15年後，當老布什以美國總統的身份訪華時，收到的特殊國禮也是兩輛「飛鴿」。

「四大件」怎樣換顏？

隨著改革開放的持續推進，中國製造業不斷發展，經濟產出連年增長，「四大件」 逐漸發生了變化。

進入1980年代，計劃經濟仍然佔據相當大的比重，「萬元戶」、「個體戶」仍然是熱門詞匯。那個十年間，「四大件」升級為電視機、電冰箱、洗衣機、錄音機。

這也標誌著，人稱「世界工廠」的中國走入電子消費時代。

此後的十年，「四大件」再次換顏，成為包括空調、音響、彩電和錄像機在內的「高檔」家電產品。

2000年代，「四大件」發生「革命性」變化，家居用品升級為智能手機、私家汽車，公寓、存款也成為「眾望所歸」。

眼下，中國人家的「四大件」或許應該叫做「四十大件」才更為合適。除了智能化、高檔化的消費品，海外留學、出國旅遊、國外置業、投資、移民......等等等等，都已經成為中產人家的嚮往。

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「四大件」的代價還有哪些？

但是，經濟的連年高速發展並非沒有代價。

這四十年間，中國也經歷了工人失業、農民失田；生態遭受破壞，污染令人擔憂；貧富懸殊，兩極分化嚴重。

確實，更多的人家業興旺，但在大都市，「因病返貧」也讓越來越多的中產擔憂；在偏遠的農村、在城鄉結合部，仍然有大批人生活在貧困之中。

今日家徒四壁的人，他們夢想擁有的「四大件」又是什麼呢？