圖片版權 Getty Images Image caption 2015年1月5日陳水扁獲准保外就醫，暫時離開監獄將近三年。圖為2015年1月5日，陳水扁（中）在兒子陳致中的陪同下離開監獄。

目前仍在保外就醫的台灣前總統陳水扁，周二（12月11日）與妻子參觀台中世界花卉博覽會，遭民眾質疑他的健康情況。BBC中文帶你了解阿扁的保外就醫爭議。

日前有讀者向台灣《蘋果日報》爆料，台灣前總統陳水扁與妻子吳淑珍日前同遊台中花博。根據報導，除了隨扈，陳水扁一行人還享有工作人員開道等特權。據爆料讀者表示，陳水扁的皮膚及氣色都很好，質疑是否符合受刑人保外就醫的資格。

陳水扁的兒子陳致中向BBC中文證實，他的父母11日確實有到台中參觀花博，當日返回高雄住處，此行為家庭性的活動。針對特權一事，他澄清，陳水扁自2010年修法後，就沒有配置隨扈，但當天他不在場，因此並不了解。

至於陳水扁的身體狀況，陳致中表示尊重醫療專業，繼續進行複健。他強調，「父親不只接受藥治療，還有職能治療。」他舉例，如活動參與、親情的支持及與朋友之間的交流活動等。

保外就醫還能到處跑

台中監獄副典獄長李進國向BBC中文表示，陳水扁當天與家人同遊花博，有事先報備台中監獄，無需申請。他說，「只要有離開住居所就必須報備。若參與與政治有關的活動，就必須提出申請。」

2015年1月5日陳水扁獲准保外就醫，暫時離開監獄將近三年的陳水扁卻多次出現在鎂光燈下，今年5月參加「凱達格蘭基金會」募款餐會，3月則參加了兒子陳致中參選議員的造勢大會。

台灣前法務部長邱太三曾在今年4月，針對立委關於陳水扁踩司法紅線的問題時回應，「對於這個社會講幹話（沒有意義）的人，實在沒有辦法回應」。

當時邱太三表示，陳水扁大概是有史以來的特例，因為這當中夾雜了心理因素，中監會有一定程度的困惱，但一切還是要依據法律程序去走。

圖片版權 Getty Images Image caption 律師出身的陳水扁，於2000年贏得大選，結束了中國國民黨在台灣五十五年的執政。

前總統享有特權的疑慮

台灣前總統陳水扁保外就醫期限，持續延長，至今已將近三年。台灣知名律師呂秋遠接受BBC中文採訪時表示，就司法角度而言，陳水扁的外顯行為，如參加各式會議、評論時事，「保外就醫實在有點勉強。」

他說，曾經遇過身體狀況比陳水扁還嚴重的牢犯，常會抱怨「為何陳水扁可以保外就醫，我卻不行？」

呂秋遠分析，陳水扁的支持者，認為扁案屬於政治事件或冤獄，所以法務部才這樣處理。但他強調，「這樣的方式對法治社會是很大的傷害。」

陳水扁的保外就醫為何惹議

根據台灣法務部規定，必須由醫師判斷，該受刑人的疾病無法在監獄醫治才能保外就醫。入獄超過六年的陳水扁，2015年1月獲准保外就醫，原因是陳水扁處於進行性神經功能退化狀態，監禁生活對他造成極大影響及身心調適上的嚴重困難。

不過，台中監獄對於陳水扁保外就醫，曾提出四個原則「不演講、不上台、不受媒體採訪及不談政治」。然而陳水扁卻常踩紅線，像是接受日本產經新聞問、參與喜樂島聯盟活動、及出席兒子陳致中的競選活動等等，引發爭議。

周二陳水扁與妻子共遊花博，又被質疑有特權，使得陳水扁的「保外就醫」再次成為熱議焦點。

律師出身的陳水扁，於2000年贏得大選，是中華民國史上首次政黨輪替，結束中國國民黨在台灣五十五年的執政，2004連任。

兩年後，民進黨前黨主席施明德發起百萬人倒扁運動，要求陳水扁下台，卸任後的陳水扁在2008年11月以被告身份遭傳訊並被遭羈押禁見。

陳水扁因為涉嫌貪污、洗錢等重罪和龍潭購地案等判刑合計刑期20年，2010年12月入監服刑，2015年1月開始保外就醫。