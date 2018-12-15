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2018年的第50周，華為孟晚舟事件繼續發酵，孟晚舟被保釋，兩名加拿大公民先後被中國當局扣押，中加關係出現惡化跡象；在中國改革開放40年之際，曾任中共中央前總書記趙紫陽政治秘書的鮑彤為BBC中文撰稿，回顧1980年代的「改革」潮汐。

另一方面，BBC採訪了數位巴基斯坦人，他們都說自己的維吾爾人妻子曾被關進新疆的「再教育營」，並向我們講述了她們的故事；中國當局近日將十月初發生在山東平度的老兵抗議活動定性為「嚴重暴力犯罪」，引發輿論關注；一位英國女性在結婚20年後發現自己丈夫性癮成癖的秘密，崩潰過後她是如何應對的？

1.華為孟晚舟事件：中國可能對美國加拿大採取的行動

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在中國多次表達憤怒和抗議之後，被羈押十餘天的孟晚舟渡過了她的第一道難關，以1000萬加元的金額被保釋，這讓她可以在溫哥華的家中等待是否會被引渡至美國的命運。從12月1日華為首席財務官（CFO）孟晚舟被捕到現在，這起發生在加拿大的司法案件不僅將孟晚舟本人和華為放在聚光燈下，也讓中國開始了一場與美國和加拿大的外交博弈。

2.鮑彤談改革：「改革就是改掉毛澤東的制度」

圖片版權 Getty Images Image caption 鮑彤：「改革」就是改掉毛澤東的制度

「『改革』沒有悅耳的故事，沒有什麼玄虛，無非就是一群群的中國人不願做奴隸，要活下去。」

40年前，改革開放改變了中國的面貌，40年後，曾任中共中央前總書記趙紫陽政治秘書的鮑彤為BBC中文撰稿，回顧1980年代的「改革」潮汐。

3.新疆「再教育營」：那些被關押的巴基斯坦人妻子

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國對"百萬維吾爾族人在新疆被拘"的報道感到震驚，並呼籲釋放以反恐"借口"被拘押的人。

中國當局早前被指在新疆設立「再教育營」，並關押許多維吾爾人。中國政府最初否認指控，隨後透過當地官方媒體發佈報道指這些其實是「職業訓練中心」，營內的學員會接受不同技術培訓。

BBC烏爾都語（Urdu）記者訪問了數個巴基斯坦人，他們都說自己的妻子曾被關進這些「再教育營」，一些其後獲釋，但有一些被關押至今。他們說，以為中國與巴基斯坦是盟友，中國絶不會傷害他們。

4. 山東平度老兵抗議：官方稱犯罪前科人員「暴力襲警」

圖片版權 Getty Images Image caption 今年中國人大政協兩會上，人大通過國務院機構改革方案，試圖通過組建退役軍人事務部處理相關投訴。（圖為一名在巡邏的中國士兵）

2018年10月5日左右，數百名解放軍退役老兵從中國各地集結至山東舉行抗議，要求當局為當地一起老兵上訪被打事件道歉，並改善老兵待遇。此事一度在互聯網上引發關注，但中國媒體鮮有報道。

12月9日，中國中央電視台罕見在《新聞聯播》中將該事件定性為「嚴重暴力犯罪」，並指事件造成34人受傷，10人被捕。這讓輿論再度關注近來在中國屢有發生的老兵抗議現象。

5.女性的自白：老公性癮成癖 我該怎麼辦

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一位結婚20年的英國女性一直以為自己的婚姻很正常。老公是一個相當成功的商人，常常出差，雖然她經常需要獨自在家打理家務和帶孩子，但周末丈夫總是回家。這位妻子認為，丈夫在家的時候很愉快，從來沒有懷疑過他。

但一次偶然的機會，她發現丈夫在她計劃旅行的第二天預定了一個賓館的房間。在她的追問下，丈夫承認跟別的女人有了性關係，但這並不是最可怕的。之後她發現，在他們的婚姻中，她的丈夫一直沒有停止嫖妓，他可能患有「性癮」。這個現實讓她一度崩潰，甚至害怕遭到別人恥笑。但最終，她選擇了正面面對……