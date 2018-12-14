名校直播班中國走紅：屏幕能否改寫寒門學子命運

圖片版權 Future China Image caption 四川攀枝花一所鄉鎮學校的「直播班」，大屏幕上正在直播成都七中上課的視頻。

你是否曾想過，當你坐在高中的課堂裏，與你朝夕相處3年的同學，是遠在千里之外的200多所學校的學生？

鐘李雋仁4年前從成都七中畢業，他對BBC中文說，他中學所在的班級被稱為「前端」——被當做示範錄像的班級。在網絡的另一端，是觀看他們上課直播的、中國200餘所貧困和偏遠地區的學校。

周四（12月13日），中國媒體《冰點周刊》一篇講述「直播班」故事的名為《這塊屏幕可能改變命運》的報道在中國社交媒體上刷屏，甚至有網友表示「看哭了」。

刷屏的背後，是中國城鄉教育水平之間難填的巨大鴻溝。頂尖名校北京大學2016年數據顯示，當年該校錄取農村考生人數僅佔本科總錄取人數的16%，而參加高考的農村考生比城市考生人數還多。

同步上課

據《冰點周刊》報道，中國200餘所貧困地區中學的7.2萬名中學生，過去數年間接入了名校成都第七中學的課程直播，全天候跟隨成都七中學生一起上課，考入大學的比例「漲了幾倍、十幾倍」。

該報道作者來到雲南省貧困縣祿勸的一所中學，學校孩子們透過屏幕和成都七中一起上課。當地很多學生至今沒出過縣城，但「聽著七中學生發言說『遊覽』了英國、美國，圍觀他們用自己聞所未聞的材料去分析政治、歷史、地理。」

曾在四川高縣中學就讀的王沁，也畢業自一個「直播班」，她對BBC中文說，她高中三年都通過投影儀，跟隨成都七中同步上課，學校老師只負責晚自習輔導或周末對課程內容進行補充。

「他們的課程和我們之前不一樣，他們特別強調學習的自主性和思維擴展性，學習不死板也不功利性的感覺，」王沁說。「同學的反應兩極分化，有的人不喜歡聽那邊講課，他們喜歡自己埋頭自學，有些人很喜歡聽。」

在網絡另一端，成都七中「被直播」班級的鐘李雋仁對BBC中文說，從高一開始，班上便安裝有攝像頭和話筒，並有專門的導播中心負責鏡頭切換、調整PPT、接入遠端學校的提問等。

「我們當時就像小『網紅』，會有很多遠端的學生到貼吧（網絡論壇）來找我們聊天，所以我們都挺想在課堂上表現自己的，」鐘李雋仁說。

圖片版權 CNS Image caption 高考被視為中國人成長中最重要的一場考試。圖為2018年6月，安徽六安毛坦廠中學的學生啟程參加高考，家長夾道歡送。

爭議

《冰點周刊》的報道發出後，迅速在中國社交媒體引發熱議，微博上的閲讀量達到4000萬。有網友留言稱，「共享什麼都不如共享知識，有教無類，大德善哉。」

網易公司創辦人丁磊表示，他的公司願意捐出1億元，「支持更多學校落地這個模式」。

不過，該報道也引發少數質疑之聲。有網友表示，祿勸的中學有1300多名高三學生，但僅兩個網絡班學生可以看視頻，「這是一種新的不公平」。

據了解，成都七中的直播課程並非免費提供，而是該中學與東方聞道公司合作的產品。中國媒體《Vista看天下》曾在今年10月的一篇報道中稱，「對接一個直播班，每學期的標凖收費是7萬元」。

在報道中，廣西一所中學選擇篩選進校成績較好的同學進入直播班，其他同學則觀看遲一天的「錄播」。

此外，還有網友擔心，讓不同地域和進度的同學在一起學習，會不會「拔苗助長」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國近年持續提高教育投資，但城市和偏遠鄉村教育水平仍相差甚遠。

王沁對BBC中文說，她在上課時感到不適應的情況確實存在，「特別是英語課，因為聽不懂，很多人都哭了，因為他們都是全英文教學，而我們都是中文講課」，但她表示，一段時間後會逐漸適應。

為了跟上進度，報道中的祿勸中學老師長期加班，學生晚自習到晚上11點，還有老師周末給學生補課。

「所以，真正起作用的不是在線教育，而是借『直播班』名義的應試教育，」教育學者熊丙奇對BBC中文說。

鴻溝

中國近年持續提高教育投資，2017年中國國家財政性教育經費超過3.4萬億元，2000年這個數字為2562億元。

然而，發達城市和偏遠鄉村之間的教育水平仍相差甚遠。北京2017年高考狀元熊軒昂在接受媒體採訪時，童言無忌的一句「農村地區的孩子，越來越難考上好的大學」，戳中了很多網友心田。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿里巴巴創始人馬雲2015年啟動鄉村教師計劃，對鄉村小學的老師和校長進行幫扶，並在一年一度的晚會上頒獎。

熊軒昂並非隨口一說，根據北京大學2016年數據顯示，北大當年錄取農村考生人數僅佔本科總錄取人數的16%，而參加高考的農村考生比城市考生人數還多。

2017年，中國媒體「澎湃新聞」對全國高考狀元進行調查。在回收的40份有效問卷中，40名高考狀元有6位來自農村，其餘85%的狀元均來自城鎮。

在這樣的背景下，從成都七中畢業的鐘李雋仁走入大學後，發起了社會組織「林蔭公益」，該組織為四川攀枝花的一所學校免費提供直播課程。

鐘李雋仁對BBC中文說，政府對於被評上貧困縣的學校都有補貼，需要幫助的反而是比貧困縣好一些，但實際上也很落後的地方。

但鐘李雋仁稱，相比教育水平的鴻溝，社會更需要填補的是視野的鴻溝。

「這些學生需要看到外面是什麼樣子的，這樣才能激發他們自身的奮鬥和上進的心態，這是他們最好的老師，」鐘李雋仁說。