圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 「小黃車」曾被成為中國「新四大發明」，但堆積如山的小黃車也導致了管理上的困難和混亂。

中國人常指責一些外國公司對中國市場及消費者的歧視性政策，但這次，一家中國公司也「闖禍」了。

一名中國網友在共享單車平台「ofo小黃車」申請退還繳納的押金長時間無果後，據稱用英文假裝外國人寫了一封投訴信。意想不到的是，他在一天內便迅速獲得了退款，這讓大量中國網友感到憤怒。

據中國媒體報道，微博網名為@zjt93的網友在微博發帖稱，他想拿回在ofo平台註冊所繳納的199元人民幣押金，但由於聽說申請流程要非常久，因此他決定以一名「來自美國加州、在中國生活了兩三年、做事喜歡上綱上線」的外國人身份，寫一封投訴郵件。

圖片版權 Weibo@ZJT93 Image caption 網友貼出的投訴信。

在貼出的截圖中，這名網友用英文寫道：「199元不是一筆很大的錢，但這是我的錢，我有權拿回它。」

這名網友稱，他在周四（12月13日）用英文給ofo的客服郵箱寫了一封標題為「請立即退款」的郵件，本來只是想「試試策略有沒有用」，沒有想到一天後竟真的收到該公司的退款，以及一封道歉信。

在隨後貼出的道歉信中，落款為「ofo幫助團隊」的趙女士（Betty Zhao）說，「我們已幫助返還你的錢，請查收。」

該事件並未得到ofo方面的證實，但仍在社交媒體被迅速轉發。有中國網友表示對這種要錢的方法「哭笑不得」，也有網友指責ofo疑似對顧客區別對待，給予外國人「超國民待遇」。

「我都退了快一個多月了，還沒到賬。說是15個工作日內，打電話說系統忙，」一名網友說道。

圖片版權 Getty Images Image caption 「小黃車」等共享單車在中國很多大城市已成為普通民眾出行必備的工具。

「真厲害，對自己的同胞耍賴，給外國人當奴才，」另一條評論寫道。

還有網友打趣稱，「為了退小黃車的押金，我把初中英語課本都撿回來了。」

中國媒體「梨視頻」周日（12月16日）報道稱，ofo兩名負責公共關係的人士對此事表示「不知情」，其中一人稱「應該不可能」，但隨後便再也無法聯繫上。

BBC中文多次致電ofo小黃車，但並未得到對方答覆。

「小黃車」的危機

「ofo小黃車」曾是中國最大的共享自行車運營商之一。在中國大中城市街頭，它標誌性的黃色自行車隨處可見。一般人只需在手機上註冊並繳納199元押金，即可隨意使用，費用約為每小時1元。

作為中國官方媒體評選出的「新四大發明」，2017年3月，小黃車甚至吸引了蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）到訪北京總部體驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 用戶只需在手機上註冊並繳納199元押金，即可隨意使用街頭的「小黃車」。

然而，時過境遷。今年以來，ofo頻繁傳出經營不善和退款難的消息，很多用戶表示，自己在app上申請了退款，但幾個月過去了都未獲得受理。

BBC中文通過企業信息查詢發現，小黃車的運營主體東峽大通（北京）管理諮詢有限公司今年以來官司纏身，包括被控拖欠多家公司數千萬元款項。

《北京青年報》周日（12月16日）報道稱，由於線上退款難，在北京的小黃車總部，有大量市民「組團」前來退押金。

外國人在中國有「超國民待遇」？

在中國，擁有外國人身份被質疑會獲得更好待遇的傳聞並非新鮮事，社交媒體上甚至有「一等洋人二等官」的打油詩。

清華大學社會學系教授郭於華對BBC中文說，包括ofo在內的一些企業對外國人更加熱情，或許是出於商業需要，「很多公司希望給外國人留下好印象，當然也不排除是因為國內和國外的業務處理是分開的。」

你的器材不支持播放多媒體材料 車山車海：中國共享單車面臨窘境

2012年，一位名為河源啟一郎的日本人打算騎車環遊世界。但他的自行車在行至湖北武漢時被偷。河源啟一郎隨即報案，3天後，當地警察將該自行車追回。

此事在中國互聯網上成為一次標誌性事件，不少網友稱，在中國，丟失一輛自行車幾乎不會被警方立案、更談不上找回，警察對於外國人卻格外重視。

「中國一直講『面子』和『裏子』，對外面要展現自己『為人民服務』的一面，展現自己和世界接軌，很多事處理上更重視，」郭於華說。