圖片版權 Getty Images Image caption Xi Jinping

中國領導人習近平星期二（12月18日）在北京人民大會堂舉行的「中國改革開放40週年「慶祝大會上發表談話，宣稱中國要「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」。此話一出再次引起討論。

改革開放40年

昨日發言後段，習近平再次談論「兩岸三地」關係，宣稱澳門與香港回歸，是「洗刷百年恥辱」。針對台灣他強調「九二共識」為兩岸關係唯一凖則。

對於中國領土主權「我們有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去」。

在貿易摩擦和最近的華為事件觸發中美外交煙硝之際，習近平亦表示，改革40年來，中國以社會主義特色的市場經濟為凖繩，反對霸權主義與強權。

不過，針對習近平宣稱要重新掌握兩岸關係的說詞，台灣淡江大學中國大陸研究所黃兆年助理教授認為，這還是要鑲嵌在美中台三方角力的大背景下來解釋。「習的說法，是以不變應萬變」，黃兆年博士向BBC中文網表示。

黃兆年提到，所謂「不變」，指的是那些宣稱領土不可分裂和祖國統一等說詞，與習近平在19大關於兩岸關係的說詞，沒有不同。

黃兆年表示，再者，前些時候，台灣地方選舉，親中的國民黨大勝，使得中國不需要對台灣有立即的外交措施。然而，「萬變」的是，特朗普開啟的中美貿易戰爭，迫使中國此刻需戮力回應來自美國的壓力。所以，「習近平宣稱的牢牢掌握兩岸關係主導權，竟剛好反映出，在中美關係的角力下，他無法完全主導對台關係」，黃兆年說。

美中台三角關係持續拉扯

日前美國在台協會前處長司徒文（William A. Stanton）接受BBC中文網採訪時認為，美國不分黨派或民間共識，都認同美國必須糾正以往對中國貿易不平衡的現象。司徒文認為，以往在中美「失衡」貿易下，獲利的皆是美國或中國的既得利益者，譬如大財團，美國民眾希望扭轉這個現象，而這態度，也不是特朗普能夠一人反對的，司徒文解釋。

然而，香港嶺南大學政治學系教授張泊匯早前接受BBC中文網專訪卻認為，在目前的大背景下台灣政府仍須謹慎，避免過多押注美國。張泊匯認為，特朗普領導的美國政府之外交政策難以預料，所以，美國政府掀起的對中貿易戰爭，不一定會持續。張泊匯認為，台灣最好的做法就是維持現狀，無需過於討好兩方。

目前台灣政府尚無對習近平的談話作出官方回應。然而，上周台灣政府同意前中國海協會前主任陳雲林來台吊唁台灣前海基會主任江丙坤，雖未刻意刁難，但要求陳雲林不得在台灣拜訪政治人物。

另外，習近平對台的宣言，在社交媒體上卻引起許多台灣網民的熱切爭辯。

圖片版權 Getty Images Image caption 在上月台灣地方選舉競選活動中一位台北年幼的國民黨支持者。

台灣網民爭議

在臉書上，有一網友在台灣聯合報的帳號下評價，改革開放「根本只是承認前30年的路線徹底失敗, 只好認賠殺出, 重回1949年前的民國經濟制度, 但又死抱著一黨專制的政治制度不放」。亦有支持兩岸統一網友認為「中華民國根本沒能力結束內戰反攻大陸。但中華人民共和國卻有能力結束內戰收復台灣。」

中國政府慶祝改革開放40年，進一步肯定了已故領導人鄧小平1978年末領導開啟了中國邁向市場經濟的改革之路。

而這40來來，兩岸市場以及民間來往，亦逐漸加深。1988年，兩岸開放台灣民眾赴中國大陸探親，台灣至今有三分之二的對外投資在中國大陸。在大上海地區，有上百萬台灣居民在那裏生活和工作。

而台灣，至今亦有30多萬的大陸移民配偶，多數為女性。來自中國大陸的遊客，也深深影響台灣的觀光旅遊產業，甚或影響台灣選舉中的經濟議題。專家認為習近平此次的談話，看似在重覆之前對台灣宣稱，卻也折射出北京對仍然纏繞兩岸關係尚未定調。