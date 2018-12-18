習近平談改革開放：不該改的、不能改的堅決不改

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中共最高領導人習近平星期二（12月18日）在北京舉行的慶祝改革開放40週年大會上暗示，政治體制改革絶無可能。

「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。」習近平說。

中國政治觀察者認為，習近平的這番講話沒有新意，並且有停滯改革之意。

有中國網友在社交媒體上評論稱：堅決不改都出來了，沒治了。

「堅決不改」

圖片版權 Getty Images Image caption 在習近平發表講話之前，中共給包括馬化騰、馬雲在內的100人頒發了改革先鋒的獎章。

很多中國新聞客戶端及網站都對習近平的講話進行了直播，但是跟以往一樣，這場直播不允許用戶實時評論。

在習近平發表講話之前，中共給包括馬化騰、馬雲在內的100人頒發了改革先鋒的獎章。同時，還給包括美國國際集團總裁格林伯格（Morris Greenberg）在內的10名外國人士頒發了中國改革友誼獎章。

在獨立學者吳強看來，中共給這110人頒獎，只是承認他們是改革開放中成長起來的社會精英，但這種承認只是象徵性的，並不是政治上的承認。

在頒獎儀式舉行之後，「習近平的講話實際上是拒絶這些社會精英從改革開放的社會主體轉為政治上的主體來分享政治權力，以及如何通過加強一黨專政的制度來拒絶和否定進一步改革開放的可能性。」吳強說。

「改什麼、怎麼改，必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標為根本尺度。」習近平說。

「他說的堅決不改是指中共的權力和地位。從兩會到現在，中共正經歷1989年以來最大的經濟危機以及國際上被孤立的政治危機，這種情況可能會危及到中共的執政地位，所以他要強調，中共的權力和地位不能變。」獨立學者章立凡說。

應對新冷戰？

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平似乎對此前彭斯尖銳的講話作了回應。

1979年以來，中國發生了翻天覆地的變化，借助冷戰和全球化的紅利，在過去17年，中國GDP增長了九倍，一躍成為世界第二大經濟體與美國抗衡。講話中，習近平將這些成就歸因於「始終堅持黨的集中統一領導」。

但現在，中國改革開放的外部環境已經完全變化了。9月，美國副總統彭斯在哈德遜研究所對中國進行了激烈的抨擊，直言不諱地批評了中國對美國的經濟入侵，以及對本國民眾自由和信仰的打壓。

「（美國）希望中國的自由將蔓延到各個領域——不僅僅是經濟，更是政治上，希望中國尊重傳統的自由主義原則、尊重私人財產、個人自由和宗教自由，尊重人權。但是這個希望落空了。」彭斯說。

彭斯的這番講話被解讀為可能是「新冷戰」背景下全球對抗中國的前奏。

對此，習近平在講話結束時似乎作出了回應，他稱，「未來必定會面臨這樣那樣的風險挑戰，甚至會遇到難以想像的驚濤駭浪。」在多位觀察人士看來，「驚濤駭浪」這個用詞的強烈程度是空前的，習近平也在試圖團結體制內可以團結的力量，以共渡難關。

「六四以後，中國在美國的幫助下才得以繼續發展，但現在，習近平並沒有遵循鄧小平政治體制改革的道路，並且他還想挑戰美國。」章立凡說。

對此，吳強認為，習近平已經意識到，過去四十年的改革開放遇到的冷戰紅利和全球化紅利都不存在了，現在是接近冷戰時期的一個很困難的局面。

「改革開放很大程度上是中國享受外部紅利這個最重要的外部條件。中國現在要麼徹底改變政治體制，要麼就退回原來的僵化體制，只有這兩種可能性。」吳強說。