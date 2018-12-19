孟晚舟事件後 第三名在華加拿大公民被拘

圖片版權 Getty Images Image caption 孟晚舟事件引發中國和加拿大外交關係緊張。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）向BBC中文證實，中國當局再拘留了在當地的一名加拿大公民。這是加拿大應美國要求拘捕中國通訊科技公司華為（Huawei）首席財務官孟晚舟後，中國拘留的第三名加拿大公民。

加拿大全球事務部周三（12月19日）透露，駐華大使館人員正向他的家屬提供援助，但指因為私隱考量，不能透露該名加拿大公民的身份。全球事務部的發言人格拉夫林（Maegan Graveline）又指「沒有理由相信」，這名人士被扣押與早前另外兩名加拿大人被扣的案件有關。但路透社引述一些駐華西方國家外交官指，中國當局的做法是為孟晚舟的事情「報復」。

加拿大報章《全國郵報》（The National Post ）早前引述消息指，被拘押者「不是外交官員，也不是商人」。

中國外交部在同一天的例行記者會上沒有確認消息，發言人華春瑩回應記者提問時說：「你說的情況，我沒有聽說。」

圖片版權 International Crisis Group Image caption 康明凱曾為加拿大駐中國大使館工作。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，金正恩與羅德曼在朝鮮會面時，邁克爾（左）在一旁陪同。

這名最新被中國當局扣押的加拿大人，是繼加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）後，第三名近期在華被扣的加拿大人。

中國政府指，斯帕弗和康明凱都是因為涉嫌「危害中國國家安全」被拘留。

時間線一覽

12月1日：應美國要求，孟晚舟在加拿大溫哥華被捕，她所在的公司華為因涉嫌違反美國對伊朗制裁條例而被調查。

12月10日：加拿大前外交官康明凱因「涉嫌危害中國國家安全」在北京被捕。

12月11日：孟晚舟被保釋，但可能被引渡至美國。

12月12日：加拿大宣佈有第二名加拿大公民邁克爾在中國失蹤，中國方面稱其同樣因為「涉嫌危害中國國家安全」而被審查。

12月19日：加拿大證實第三名加拿大公民被中國當局扣押，但沒有透露身份。

「應善待其他國家公民」

圖片版權 Getty Images Image caption 蓬佩奧（圖右）和弗裏蘭（圖左）在美國國務院會面後出席聯合記者會，再次呼籲中方釋放近日被拘押的加拿大人。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國防部長馬蒂斯（James Mattis）早前與加拿大外交部長弗裏蘭（Chrystia Freeland，又譯方慧蘭）和國防部長薩詹（Harjit Sajjan，又譯石俊）會面後出席聯合記者會，形容中國當局拘捕斯帕弗和康明凱的行為「違法」。

蓬佩奧又呼籲，世界所有國家「都應善待其他國家的公民」，又要求中國立即釋放該兩名加拿大人。

中國外交部副部長樂玉成12月9日召見加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum），要求加拿大立即釋放孟晚舟，「否則必將造成嚴重後果」。中方之後在一個星期內，先後拘押兩名加拿大人，令外界將兩件事件聯繫起來。

但中國官方英文《中國日報》12月13日發表社評指，中方「憤慨的原因是因為一名中國公民被無法拘押」，如果指控中方會作一連串拘押行為以作報復，只是顯示了「美方有多脫離現實」。