圖片版權 ChthoniC Image caption 台灣「閃靈」樂隊，成立於1995年。本次原本計劃到香港參加音樂會。

台灣重金屬樂隊「閃靈」因未能獲得香港的入境許可，原定於周日（12月23日）在香港的演出被迫取消。

「閃靈樂隊」是應香港歌手何韻詩的邀請參加音樂節，但何韻詩在臉書上透露，自11月中旬向香港入境處遞交樂隊的工作簽證申請以來，入境處仍未作出正式回復。

她還向媒體表示，香港入境處使用的是拖延策略，使「閃靈」樂團無法成行。

香港入境處回應稱，不對個別案例發表評論，但強調會根據香港法例及現行入境政策，考慮所有與申請相關的因素和情況，決定是否批准申請。

成立於1995年的「閃靈樂隊」，曾獲台灣金曲獎及金音創作獎最佳樂團。其成員積極參政，主張台灣獨立、西藏及維吾爾族人民自決。

圖片版權 Getty Images Image caption 閃靈樂團創辦人兼主音歌手林昶佐在2016年代表時代力量贏得台灣立委選舉。

樂團創辦人兼主音歌手林昶佐曾於2010至2014年擔任國際特赦組織台灣分會會長，2016年代表主張「台獨」的時代力量勝出台灣立委選舉。

高調拒簽

香港在主權移交後，曾多次出現引起外界關注的拒簽事件，當事人都涉及敏感的政治問題。

2018年10月，英國《金融時報》亞洲總編馬凱（Victor Mallet）續發工作簽證的申請被拒。馬凱是香港外國記者會（FCC）署任主席，曾在8月邀請香港民族黨召集人陳浩天到香港外國記者會發表演講，引起中國和香港政府不滿。提倡獨立的香港民族黨也已經於今年9月被香港政府禁止運作。 2018年8月，日本東京千葉縣白井市議會議員和田健一郎（Kenichiro Wada）被香港拒絶入境。中國方面認定他是日本政壇活躍的右翼反華分子，支持「台獨」和「港獨」。 2017年12月，台灣中央研究院學者吳叡人、吳介民原定計劃到香港中文大學出席《殖民香港：由英殖時期到特區年代》學術論壇，但沒有獲得入境許可。分析認為，他們二人雖無政黨背景，但曾參與2014年「太陽花學運」等活動以及有涉嫌支持「台獨」的記錄。 2017年10月，公開評論香港人權、自由倒退的英國保守黨人本尼迪克·羅傑斯（Benedict Rogers），被香港拒絶入境。

中國政府一直強調香港是中國的特別行政區，中央政府負責與香港有關的外交事務；而中國中央政府和特區政府依法處置有關問題。

中國外交部發言人曾表示：允許誰入境，不允許誰入境，是中國的主權。