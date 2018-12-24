延禧攻略：谷歌遭禁無礙問鼎全球第一熱搜劇

圖片版權 IQiyi Image caption 《延禧攻略》圍繞女主人公魏瓔珞的故事展開。

它有愛，也有恨；有陰謀，也有報復；有毒害對手，甚至還有殺害嬰兒。

儘管谷歌（Google）在中國基本被屏蔽，但電視劇《延禧攻略》（Yanxi Palace）成為2018年全世界被谷歌最多的電視劇。

谷歌的分析顯示，對該劇興趣最大的人群來自新加坡、馬來西亞、文萊和香港等亞洲地區，但這部連續劇在中國內地的人氣也勢不可擋。

在視頻網站愛奇藝上，《延禧攻略》的播放量已超過150億次。今年7月，該劇在愛奇藝首播，隨後才進入中國國內電視頻道和70多個海外市場。它蟬聯今年夏天中國觀看人數最多的網絡劇39天。

《延禧攻略》共70集，它改編自18世紀清代乾隆皇帝的妃子之間權力鬥爭的故事。

圖片版權 Google Image caption 《延禧攻略》成為2018年谷歌全球搜索最多的電視劇。

主人公魏瓔珞是一名出身卑微的聰明女子。她在後宮步步高升，最終贏得皇帝的尊重和寵幸。

《延禧攻略》的主題與灰姑娘的故事或講述女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）統治的Netflix劇集《王冠》（The Crown）有所雷同，但它的獨特之處還是讓它成為毫無疑問的年度娛樂熱點。

以下便是《延禧攻略》能在中國和周邊國家走紅的重要原因。

女性主義節目

受現實中乾隆皇帝后妃故事的啟發，《延禧攻略》將故事背景設定在中國最後一個由滿人統治的封建王朝——清朝。

該劇主人公魏瓔珞與大多數中國傳統女性角色不同。在中國，歷史上的女性往往被教導要寬容、順從和嬌弱。

但她的智慧、決心和適當的殘酷，幫助她最終獲得皇貴妃的頭銜，這是當時漢人能獲得的最高職位。

魏瓔珞在劇中最著名的台詞是：「我，魏瓔珞，天生脾氣暴、不好惹。誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對付她。」

圖片版權 IQiyi Image caption 《延禧攻略》的故事背景是中國最後一個封建王朝——清朝。

魏瓔珞原型是魏佳氏孝儀純皇后，她是乾隆死後即位的嘉慶帝生母。魏佳氏在死後被追封為皇后，成為滿族王朝歷史上唯一的漢人皇后。

《延禧攻略》是女性題材肥皂劇成功俘獲中國觀眾的最新例證。

此前，另一部宮斗劇《甄嬛傳》和講述中國唯一一名女皇帝故事的《武媚娘傳奇》均在中國獲得了成功。

未面臨太多審查

《延禧攻略》在電視上播出之前，先在網絡上播出。

該劇聯合製作人和首發平台「愛奇藝」是中國最受歡迎的在線視頻平台之一，它幫助該劇獲得巨大的流量，更重要的是，審查也更加寬鬆。

在中國，廣播電視播出的所有內容都受到廣電總局的監督，一個電視項目在開拍前就必須獲得批准。

幾年前，當視頻網站剛出現時，只要網站認為視頻內容符合監管機構的規定，他們便可以發佈該內容。

2016年，以同性戀愛情為主題的網絡劇《上癮》引爆互聯網，但在連載一半後被叫停。一年後，廣電總局對同性戀題材內容發佈禁令。

在線視頻平台不得再隨意播放節目，但它們所面臨的審查仍比政府所有的電視頻道輕得多。

低成本投資，高質量產出

圖片版權 IQiyi Image caption 精心製作的布景、精美的服裝、化妝以及對細節的關注贏得了觀眾的喜愛。

除了願意扮演配角的香港女演員佘詩曼，這部劇中沒有一個演員此前非常有名。

愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇表示，愛奇藝「故意選擇了知名度較低的演員……以抵制中國電影行業近期過於關注流量明星的趨勢。」

中國演藝明星的高收入和灰色稅收政策正引起當局的注意。

據中國《人物》雜誌援引該劇製片人於正的話說，該劇演員的總花費甚至還不到製作成本十分之一。於正補充稱，剩下的錢主要花在了服裝和化妝等方面。

精心製作的布景、精美的服裝、化妝以及對細節的關注贏得了觀眾的喜愛。

例如，劇中的妃子們都戴著三副耳環，這是當時滿族婦女的傳統。

所以，如果你從沒聽說過《延禧攻略》，你可以試著用谷歌搜索一下——你不會是第一個。