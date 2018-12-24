華為孟晚舟事件：「報復人質」與「美中科技冷戰」

圖片版權 Reuters Image caption 12月10日加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院進行華為公司高管孟晚舟保釋聽證，法庭外有人舉牌聲援。

中國周一（24日）表示「堅決反對」加拿大和美國要求中國釋放加拿大人的聲明。中國外交部發言人華春瑩表示，中國對美國和加拿大的聲明強烈不滿。

12月10日，中國的安全機構逮捕了另兩名加拿大人：康明凱(Michael Kovrig)和邁克爾·斯帕沃爾(Michael Spavor)。最近又有第三名加拿大公民在中國被捕，使中國和加拿大外交危機升級。

12月初，中國電訊巨頭華為公司的副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被捕。加拿大應美國要求逮捕了孟晚舟，美國指孟欺騙銀行以及涉及華為控股的實體進行了交易，其行為違反了美國對伊朗的制裁禁令，要求從加拿大引渡孟晚舟。

中國政府指責逮捕孟晚舟是錯誤，要求加拿大立即將她釋放，並指責美國是出於政治目的逮捕孟晚舟。

英國，德國和歐盟都發表了聲明，對中國逮捕加拿大人表示關注。顯然他們認為中國採取的行動是與加拿大逮捕華為公司高管、華為創始人女兒孟晚舟有關的報復行動。

中國外交部發言人華春瑩說，此事與英國和歐盟無關。她還發問：加拿大按照美國要求非法拘禁中國商人，他們為什麼不抗議？

華為成了"人質"？

自孟晚舟在加拿大被捕後，有3名加拿大公民在中國被捕。雖然中國否認這同孟晚舟事件有關，但是大多數中國人都認為這是對加拿大做出的反應。《紐約時報》報道認為，這4人被捕及其命運受制於美國和中國為爭奪技術優勢的冷戰。

圖片版權 xinhua Image caption 華為副董事長胡厚昆：華為有清白的網絡安全事故記錄

華為是世界上主要的電訊網絡設備製造商，在手機網絡普及的時代，美國對華為的巨大影響感到不安。《紐約時報》的科技記者記者Raymond Zhong報道說，華盛頓在沒有特別證據的情況下多年來不斷發出警告，說華為的產品可以被中國政府用來搜集情報。他認為孟晚舟被捕是多年來美國遏制華為努力的一部分。

長期批評中國人口政策的美國人類學者，反墮胎活動人士毛思迪（Steven W. Mosher）在《紐約郵報》上撰文說，中國扣留無辜加拿大人進行報復，說被逮捕的3名加拿大人是「報復人質」。

毛思迪評論說，華為不是一個無辜的手機製造商，「它是中國共產黨的間諜機構」。英國《每日郵報》隨後引述毛思迪的評論作長篇報道說，「專家說華為是中共的間諜機構」。

面對安全指控，華為努力對外展示其公開透明。華外最近邀請包括《紐約時報》駐北京記者Raymond Zhong在內的境外媒體記者參觀華為的研發設施。

華為副董事長胡厚昆對《紐約時報》記者說，華為有清白的網絡安全事故記錄，許多用戶對華為的信任並沒有受到「意識形態」，「地緣政治」恐懼的影響。

Raymond Zhong認為在某種意義上，華為像人質一樣受制於更大規模衝突。在許多激烈批評華為的人看來，華為的問題在於它是中國公司，因此它受制於中國政府的影響，可能成為對美國政府和公司搜集情報的工具。他認為，這些擔憂幾乎和華為是否是國有或私營性質無關。