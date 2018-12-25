非洲豬瘟：大陸稱疫情可控 港澳台嚴防傳入

圖片版權 cna Image caption 香港政府已採取措施預防非洲豬瘟傳入。

非洲豬瘟疫情在中國大陸已蔓延至23個省市，中國農業農村部消息指，12月24日到25日，在福建省南平市和廣東省惠州市又發現豬瘟疫情。台灣媒體統計稱，中國大陸非洲豬瘟疫情已累積至101例，但當局強調「疫情總體可控」。

台灣總統蔡英文19日將防疫拉高至「國安層級」，並呼籲大陸當局不要隱瞞疫情。

不同說法

圖片版權 EPA Image caption 12月3日，中國通州一家養豬場外的安保人員。中國農業部門確認當地一家豬場有近萬頭豬感染了非洲豬瘟。

今年8月3日，中國農業農村部宣佈，遼寧瀋陽沈北新區有個養豬場爆發非洲豬瘟疫情，造成47頭活豬死亡，是中國大陸首宗非洲豬瘟疫情，隨後疫情逐漸蔓延至其他省市，截至24日，共有101例。目前中國官方確認疫情是從國外傳入，但沒有透露疫情傳入原因。

根據中央社報導，一份中國東莞市山農農副產品配送服務有限公司的「緊急通知」顯示，12月25日起不再供應生豬販賣，具體重新供貨時間則沒有明確通知。

非洲豬瘟疫情在中國多個省市持續蔓延開來，中國當局卻一再表示疫情控制中，並強調染病豬肉可以吃下肚，對人體沒有危害。

對此，台灣陸委會副主委邱垂正告訴BBC中文，中國豬瘟疫情已經「失控」。他解釋，「中國對豬瘟疫情的訊息很不完整，不過我們分析已經蠻嚴重了。」

台灣防檢局表示，中國大陸非洲豬瘟疫情信息不透明、不公開。因此台灣取得疫情信息的作法跟日本等國依樣，都是從中國農業部官網及世界動物衛生組織（OIE）掌握相關信息。

邱垂正表示，希望中國大陸放下政治考慮，趕快進行防疫合作，他說，台灣願意派專家學者赴陸，共同防止疫情擴散，並輸出台灣經驗，共同維護兩岸人民的福祉。

蔡英文18日呼籲中國政府，切勿隱匿災情。他說，「這是兩岸一件大事，也是攸關民生重大福祉，我們必須提醒中國大陸政府，這件事情隱匿不得。」

圖片版權 EPA Image caption 中國多個省市發現非洲豬瘟疫情，讓台灣和香港感到了緊張。

台灣以國安層級防豬瘟

台灣對豬瘟疫情「如臨大敵」，當局12月12日傳手機防災警訊，18日開始更是祭出重罰，入境台灣者若挾帶疫區肉品，最高可開罰100萬新台幣（約22萬人民幣）。

據統計，截至25日，已有超過5名大陸遊客，因為從中國攜帶肉製品入境台灣遭罰。根據台灣媒體報導，有名嫁到台灣的大陸籍女子，因為豬絞肉遭海關查獲，因為初犯遭罰20萬元新台幣（約4.4萬人民幣）。當場激動痛哭，說不知道不能帶，還不停喊說「才帶一點肉，怎麼罰這麼多？」

事實上台灣會如此看重非洲豬瘟疫情，是因為1997年豬口蹄疫疑似是從中國傳入，之後所有豬肉外銷都停滯，期間的損失高達1700億新台幣。

台灣養豬業在當年佔農林漁牧總產值超過20%，當年口蹄疫爆發後，豬價崩盤、外銷中斷，許多肉品加工廠及飼料廠倒閉，當局在一個多月內就撲殺近386萬頭豬，佔台灣豬隻總數三成，不少豬農血本無歸，幾乎徹底摧毀台灣養豬業。

台灣大學獸醫學院名譽教授，病豬權威賴秀穗投書台灣媒體表示，台灣歷經21年努力，於2017年5月獲得世界動物衛生組織認定為「施打疫苗口蹄疫非疫區」，有機會在明年再次開啟豬肉外銷大門，這個重要時刻卻又碰上非洲豬瘟，防堵非洲豬瘟入侵台灣，更顯重要。

圖片版權 CNA Image caption 台灣總統蔡英文呼籲民眾一起遏制豬瘟傳入。政府規定，入境台灣者若挾帶疫區肉品，最高可開罰100萬新台幣。

香港擔心重演沙士事件

中國豬瘟疫情南下蔓延，廣東珠海、廣州皆出現疫情，香港政府表示，沒有豬場受到影響。不過香港養豬業者擔心疫情入侵香港，會摧毀香港養豬場。因此要求政府對屠宰場實施新的管理方式等等，比如豬隻須於翌日中午前全部屠宰，不可儲存於屠宰場，並全面進行清洗消毒等，甚至一度暫停讓爆發疫情省份的豬隻進入香港。

香港禽畜業聯會副會長林榮源對香港媒體表示，有30多家香港豬場已經開展拒絶漁護署人員入農場做檢驗的「不合作運動」，會持續至本周五。豬場將和漁護署開會，根據對方回復，再決定下一步行動。

事實上，疫情從中國大陸傳入香港，過去都有紀錄。香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權向BBC中文表示，2003年沙士（SARS）疫情，就是因為中國隱瞞疫情，傳入香港後爆發大流行。

他指出，從過去沙士或禽流感的疫情可以看出，「大陸對於疫情，會採取隱滿態度，擔心影響社會氛圍，不會承認失控。」所以外界對於中國的疫情透明度，始終存有疑慮。

他建議，香港應該出動出擊，派人到大陸了解供港豬場的狀況，了解當地狀況。而不是盡信大陸當局提供的疫情信息。