2018年，兩岸三地發生眾多重大新聞，BBC中文以網站點擊率數據，盤點本年度十大讀者們最關心的新聞議題。

1. 台灣選舉

圖片版權 Reuters Image caption 韓國瑜突然冒起。

台灣11月舉行的九合一選舉，綠地變藍天，民進黨遭到重挫，國民黨拿下三分之二地方席位，原本是綠營票倉的高雄市也被國民黨的韓國瑜，以高人氣姿態下當選。

經濟民生議題或許是選舉的主線，但分析認為，對兩岸關係亦有影響，例如韓國瑜當選後表明承認九二共識，他接受大陸官媒《環球時報》訪問時表示，未來兩岸關係政策發展方向是「民進黨中央跟著地方走」，並目標讓高雄市與每一個大陸城市交流，這種繞過民進黨的兩岸交流，或會令蔡英文政府在處理兩岸關係時會舉步為艱。

而台灣選舉中，亦同時舉行了同婚公投，支持同性婚姻的一方落敗，打擊了台灣作為亞洲性少眾權益先鋒的形像。

2. 中國修憲

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中國全國人大3月11日通過充滿爭議的修憲草案，正式刪除國家正副主席連任不得超過兩屆的規定。

在草案正式通過前，中國大力打壓反對修憲聲音，多名中國及西方學者均認為，這個舉措「十分危險」，是否定了80年代領導人鄧小平主導對文革的反思。

雖然官方沒有表示國家主席習近平會因此連任多屆主席，但這個結果已證明習近平擁有絶對權力，是毛澤東後最具權力的中國領導人。

3. 中美貿易戰

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美國總統特朗普指控中國偷竊美國知識產權和商業秘密，決定向中國商品徵收懲罰性關稅，中國亦採取報復措施，兩國的貿易戰牽動全球經濟的命脈。

直至近日，習近平和特朗普會面後達成協議，設下90日的談判期，才令這場貿易戰有一絲緩和，但外界對於兩國能夠達成協議不抱樂觀態度，美國強調，一旦談判破裂，必定會加碼，把原本10%的關稅，升級至25%。

BBC中文一系列分析的報道，探討了貿易戰的前因後果以及中美關係的未來。

4. 黃秋生尋親

你的器材不支持播放多媒體材料 黃秋生的兩位哥哥從BBC的專訪得知弟弟的存在。

香港演員黃秋生今年2月，接受BBC中文專訪，講述香港主權移交超過20年的感受和體會，並提及4歲時離他而去的父親。

結果，報道引起了中、英文讀者及觀眾的關注，有熱心人協助黃秋生尋親，結果。在3月，他與兩位同父異母的哥哥重聚，並由BBC中文獨家收錄了團圓的一刻。

5. 華為孟晚舟事件

圖片版權 REUTERS/Jane Wolsak Image caption 孟晚舟在溫哥華出席保釋聽證會。

華為創始人千金兼高管孟晚舟涉嫌利用香港註冊的公司，繞過歐美針對伊朗的制裁在加拿大被捕，事件在中美貿易戰背景下發生，引發外界關注。

這次事件令中國與加拿大關係一落千丈，中國拘捕了在華的前外交官和商人，被視為對加拿大的報復。

6. 深圳佳士工人維權

圖片版權 YUE XIN Image caption 全國各地的進步學生和毛左人士親赴深圳坪山現場聲援被捕工友。

深圳佳士科技員工要求籌建合法工會，但遭資方、上級工會及警察打壓，多名工友和學生被捕，中國各地高等院校學生及左派人士聲援。

分析認為，此次工人維權事件從以往的經濟訴求，轉化為政治訴求，但中國官方憂慮組織性活動時，要成立工會的訴求不易達成。

7. 台灣花蓮地震

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣花蓮地震現場：民眾從倒塌建築內逃出

台灣花蓮今年2月發生6級強震，造成17人死亡、291人受傷，當時，雲門翠堤大樓傾斜的畫面，看得令人提心吊膽，BBC中文也採訪了經歷地震的災民。

地震暴露當地建築防地震的問題，政府嘗試加大力度進行安全評估及管理。

8. 金正恩三度訪華

圖片版權 AFP Image caption 金正恩在5月時第二次訪華，在大連與習近平會面，當時正凖備朝美峰會。

朝鮮領袖金正恩今年頻頻亮相國際外交舞台，首次會面選擇在北京，與習近平見面，之後先後與韓國總統文在寅及特朗普進行歷史性破冰會晤，他的一舉一動備受國際關注，亦令朝鮮半島核危機有緩和的跡象。

金正恩年中三個月內，三度訪華，可見中國在朝鮮半島局勢中，擔當重要的角色，一些分析認為，中國起初協助美國解決朝鮮問題，是希望在關稅問題上爭取美國的讓步，但後來貿易戰依舊爆發了，而習近平至今還沒有訪問朝鮮。

9. 范冰冰事件

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中國著名演員范冰冰突然失蹤，微博123天沒有更新，引發外界猜測。最終，中國的稅務部門稱，范冰冰逃稅超過2.5億元人民幣，連同罰款等被追究8.8億，范冰冰也發微博道歉，承認自己透過「陰陽合同」逃稅。

事件顯示，中國政府有意解決富人逃稅的問題，稅制上有需要改革，但范冰冰在案中，不用負上任何刑責，而引發了不少反對聲音。

10. 中國女記者

你的器材不支持播放多媒體材料 中國女記者涉打人被捕：發生了什麼事

圖片版權 Weibo Image caption 一個白眼，成為兩會修憲以外的另一個焦點。

這一年，兩位女記者成為網民討論的熱點。

其中，今年中國舉行兩會期間，一名穿紅衣的「全美電視台（AMTV）」女記者張慧君，在記者會上提出冗長問題時，遭身旁上海第一財經記者梁相宜翻白眼，成為修憲話題以外的一大兩會焦點。

今年9月30日，中國中央電視台記者孔琳琳，在英國保守黨年會的香港問題論壇上，與在場人士發生爭執，孔琳琳一度涉嫌打人被捕，英國檢方認為沒有合理定罪機會，撤銷案件。

這些事件讓外界再次討論中國新聞的「不自由」以及「黨媒姓黨」的問題。

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